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Eurobank: Αναβάθμιση στόχων μετά τα καθαρά κέρδη των 738 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο

Στα 738 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία της Eurobank στο α΄ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 6,8%

Τράπεζες 30.07.2026, 17:57
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Eurobank: Αναβάθμιση στόχων μετά τα καθαρά κέρδη των 738 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Στα 738 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία της Eurobank στο α΄ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 6,8%, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση έφτασε τα 776 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το πρώτο μισό της εφετινής χρήσης χαρακτηρίστηκε από υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και σημαντική ενίσχυση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, επιτρέποντας στη διοίκηση της τράπεζας να αναβαθμίσει τους στόχους του επιχειρησιακού της πλάνου.

Σύμφωνα με τον CEO της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, «συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή».

Στη γραπτή του δήλωση υπογράμμισε πως «παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους».

Ως εκ τούτου, κατέληξε ο ίδιος, «αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%».

Τα βασικά μεγέθη

Στο α΄ εξάμηνο τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,20 ευρώ, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,6%.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, οι οποίες απέφεραν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 361 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 46,5% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Στην Κύπρο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 231 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,7%, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 119 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού της Eurobank διαμορφώθηκε σε 112,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, 66,0 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 29,3 δισ. ευρώ την Κύπρο και 14,6 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Οι παραπάνω επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα της εξέλιξης των βασικών μεγεθών της τράπεζας ως ακολούθως:

– Οργανική κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,348 δισ. ευρώ.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,46%, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ετήσια βάση.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 414 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στα έσοδα από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Πλέον, τα έσοδα από προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, σε 1,762 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,0%, σε 1,810 δισ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,7%, σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 9,6%, σε 1,148 δισ. ευρώ.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10,0%, στα 952 εκατ. ευρώ.

– ‎Πιστωτική επέκταση

Η Eurobank κατέγραψε οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 2,7 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο 2026, με τα δάνεια να αυξάνονται κατά 10,5% σε ετήσια βάση.

Από τη συνολική αύξηση, 1,4 δισ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα και 1,3 δισ. ευρώ από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Έτσι, τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων, προ προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 58,1 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Από αυτά, 38,1 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 9,2 δισ. ευρώ την Κύπρο και 9,8 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 36,3 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά δάνεια σε 13,0 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά δάνεια σε 5,1 δισ. ευρώ.

– Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο και κατά 9,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 86,4 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, 48,1 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 24,1 δισ. ευρώ την Κύπρο και 11,6 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Έτσι, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,0%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε σε 174,1%.

– Έξοδα / πιστωτικό ρίσκο

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 662 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα να διαμορφώνεται σε 36,6%.

Από την άλλη, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 4,9%, στα 148 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Υπό διαχείριση κεφάλαια

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 11,0 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Σε επίπεδο α΄ Εξαμήνου, η αύξηση ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ.

Το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking αυξήθηκε κατά 10,2% και ανήλθε σε 14,9 δισ. ευρώ.

– Ποιότητα ενεργητικού / κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 2,5%, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 20,3%, ενώ ο δείκτης κοινών μετοχών CET1 ανήλθε σε 15,4%.

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