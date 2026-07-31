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ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του διαχειριστή

Ηλεκτρισμός 31.07.2026, 14:04
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ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές
Newsroom

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Για αυθαίρετη απόδοση ευθυνών με δημόσιες αναφορές στον ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές, κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο διαχειριστής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Πηγές, επίσης, του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο δηλώνουν κατηγοριματικά ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη του Διαχειριστή.

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα, καταλήγει η ανακοίνωση του διαχειριστή.

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