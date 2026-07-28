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Παπασταύρου για τιμές καυσίμων: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό

Υπάρχει το απαραίτητο πλεόνασμα για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων εφόσον χρειαστεί, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ενέργεια 28.07.2026, 18:07
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Παπασταύρου για τιμές καυσίμων: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό
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«Στη διεθνή πρακτική του πετρελαίου, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η τιμή ανεβαίνει σαν πύραυλος -είναι μια έκφραση- και όταν η τιμή αποκλιμακώνεται, πέφτει σαν φτερό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στην γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις της στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας και στην ανοδική πίεση που δημιουργεί σε αυτές.

Ο Σταύρος Παπασταύρου για τη στήριξη πολιτών κι επιχειρήσεων

Ο Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε ωστόσο για συνετή δημοσιονομική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, που έχει δημιουργήσει το απαραίτητο πλεόνασμα «που θα επιτρέπει να αξιοποιηθεί για τη στήριξη πολιτών κι επιχειρήσεων εάν και εφόσον χρειαστεί».

Παράλληλα, είπε ότι η διεθνής αναταραχή επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής της κυβέρνησης να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με την αξιοποίηση του τομέα των υδρογονανθράκων, που όπως είπε, «είναι η μόνη λύση ώστε να μην στηριζόμαστε στους άλλους και να μην επηρεαζόμαστε στο βαθμό του εφικτού από τις διεθνείς αναταραχές».

Στη ίδια συνέντευξή του στο Open, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση υδάτων, που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, σημειώνοντας ότι οι πάνω από 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης του νερού που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι συνώνυμο του κατακερματισμού και της αναποτελεσματικότητας.

Συνένωση δυνάμεων

«Δεν μπορεί κάθε δήμος μόνος του να έχει τα οικονομικά, να μπορεί να κάνει τις επενδύσεις στα παλαιωμένα δίκτυα. Η σημερινή κατάσταση οδηγεί σε εκτεταμένες διαρροές, σε σπατάλες και εάν δεν παίρναμε μέτρα να προστατεύσουμε το νερό για τις επόμενες γενιές, δεν θα ήμασταν συνεπείς στις θεσμικές μας υποχρεώσεις» ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι η συνένωση δυνάμεων γύρω από τις δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, που θα δημιουργήσει λειτουργικό όφελος για τον πολίτη.

Ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, έδωσε έμφαση στα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς να επηρεάζεται από τις αιτιάσεις της γειτονικής χώρας.

«Εμείς προχωράμε σε πράξεις: Chevron, Exxon Mobil, έρευνες για υδρογονάνθρακες, θαλάσσια πάρκα. Αφήνουμε στους άλλους στα λόγια», είπε. «Οι θάλασσές μας είναι συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς μας – έχουμε υποχρέωση να τις προστατεύσουμε. Εργαζόμαστε για τη προστασία  πάνω από το 35% των θαλάσσιων περιοχών της χώρας μας, πριν από το 2030 και πάνω από τον στόχο του 30% που ορίζει η ευρωπαϊκή υποχρέωση. Οργανώνουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Λέμε τι μπορεί να αναπτυχθεί και πού. Σε Νότιο Αιγαίο Ι, Νότιες Κυκλάδες, και στο Ιόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι «με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα».

«Ο κόσμος αλλάζει. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο της εργασίας όλων μας. Θα συζητήσουμε για τον καταστατικό χάρτη, ώστε να ανταποκρίνεται στην πρόοδο της χώρας, στο μέλλον; Ή θα μένουμε ο καθένας οχυρωμένος σε κάποια μικροπολιτικά οφέλη; Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να δούμε το μέλλον. Να μη μιλάμε με όρους του παρελθόντος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην εθνική επιτυχία της αναγνώρισης του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, «ως μνημείο μεικτής αξίας», όπως το χαρακτήρισε. Εξηγώντας δε τον όρο αυτό, τόνισε ότι «ο Όλυμπος δεν αναγνωρίστηκε μόνο για την πολιτιστική κληρονομιά ή για τη φυσική ομορφιά του, αλλά και για τα δύο – και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Πρόκειται για ειδική κατηγορία μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που αναγνωρίζει ότι έχει αξία, και πολιτιστικά και για λόγους περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή και ουσιαστικά δείχνει την ομορφιά που έχει ο τόπος μας και πως ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον είναι δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες με την πατρίδα μας».

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