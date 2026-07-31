Bloomberg: Μάχη με τις φλόγες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα

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Στην κατάσταση με τις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα αναφέρεται το Bloomberg, μεταδίδοντας ότι εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με εστίες στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά της Κρήτης και της Πάρου, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να εξαπλώσουν τις φλόγες.

Η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις συνθήκες για το ξέσπασα φωτιάς, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για εβδομάδες ζεστού, ξηρού καιρού και μια επικίνδυνη περίοδο πυρκαγιών που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο.

Περίπου 250 κάτοικοι και τουρίστες εκκενώθηκαν δια θαλάσσης την Πέμπτη από ένα χωριό στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που εξαπλωνόταν γρήγορα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ντασιώτης στην κρατική τηλεόραση.

Ισχυροί άνεμοι έχουν μπλοκάρει τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς νησιά του Αιγαίου Πελάγους, και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλειος Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα.

«Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα της νησιωτικής σύνθεσης της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη δυνάμεων», δήλωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση την Πέμπτη το βράδυ.

Έχουν σταλεί ενισχύσεις για την καταπολέμηση μιας άλλης πυρκαγιάς κοντά στο χωριό Φίχτι στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μαζί με το νότιο μισό της Εύβοιας, υπό την υψηλότερη προειδοποίηση πυρκαγιάς για το Σάββατο, για πρώτη φορά μέχρι στιγμής φέτος.