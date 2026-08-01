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ΔΕΗ: Μαξιλάρι στις αυξήσεις 18% των τιμολογίων

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Αύγουστο - Η δυναμική τιμολόγηση

Ηλεκτρισμός 01.08.2026, 12:12
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ΔΕΗ: Μαξιλάρι στις αυξήσεις 18% των τιμολογίων
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Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 0,138 €/kWh, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει αμετάβλητη στα 0,123 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές. Σε μια περίοδο που η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ο αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της.

Σταθερή επιλογή τα μπλε της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε τιμολογίων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης με επιλογές διάρκειας από ένα έως και δύο χρόνια.

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Ευελιξία και έλεγχος με δυναμική τιμολόγηση

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Το κίτρινο τιμολόγιο

Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Αύγουστο διαμορφώνεται στα 0,154 €/kWh. Με τη μέση τιμή του προϊόντος να διαμορφώνεται στα 0,136 €/kWh για το τρέχον έτος, το κίτρινο τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει μια εξαιρετικά ελκυστική εναλλακτική για τους καταναλωτές.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.

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