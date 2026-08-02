 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(18) "Personal Investing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet

Kρυπτονομίσματα 02.08.2026, 10:00
Σχολιάστε
Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχεδόν 200.000 άτομα μετρά η κοινότητα του crypto στην Ελλάδα, καθώς το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της BrokerChooser.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση παγκοσμίως με βάση την διείσδυση του crypto στον πληθυσμό.

Όμως υπάρχουν επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες διαφημίζονται χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής (φυσικά εν αγνοία τους), έχουν εξαπατήσει πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για κρυπτονομίσματα.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές, εκτός των άλλων; Αν οι πάροχοι είναι αδειοδοτημένες, εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή ευρωπαϊκό διαβατήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η πρώτη εταιρεία που έλαβε αδειοδότηση, πριν από λίγες ημέρες, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι BCASH Α.Ε και ακολούθησαν η XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E και η CAPITAL WALLET GREECE.

Η BCASH Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στην Ελλάδα ως CASP – Crypto-Asset Service Provider – σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA (κανονισμός Markets in Crypto-Assets Regulation).

Ως ο πρώτος αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) στην Ελλάδα, έχει πλέον τη δυνατότητα, μέσω της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού passporting, να προσφέρει τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Crypto

Οργανωμένη πρόσβαση σε crypto-assets

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, τόσο για την εταιρεία όσο και για την ελληνική αγορά crypto.

«Η αδειοδότηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της BCASH στην αγορά. Εδώ και εννέα χρόνια, η εταιρεία πρωτοπορεί στην αγορά και την πώληση κρυπτονομισμάτων, επενδύοντας σε ιδιόκτητη τεχνολογία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και δίκτυο crypto ATM» τονίζει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ κ. Στέφανος Γκετσόπουλος, μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «η μεγαλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει είναι οι πελάτες μας από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ο σημαντικός αριθμός συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του δικτύου ATM της BCASH».

Από το 2017, η BCASH προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων έναντι ευρώ, μέσα από το ιδιόκτητο δίκτυο crypto ATM και καταστημάτων franchise. Αναπτύσσει η ίδια τόσο τα ATM όσο και το λογισμικό συναλλαγών και ταυτοποίησης πελατών, με ενσωματωμένες διαδικασίες KYC, AML και Travel Rule.

Από τις 31 Μαρτίου 2021, η BCASH είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επενδύοντας σταθερά στη συμμόρφωση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της.

Με εννέα χρόνια παρουσίας, ιδιόκτητο δίκτυο ATM, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, δικό της λογισμικό και πελατολόγιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει έναν άμεσο και οργανωμένο τρόπο πρόσβασης στην αγορά των crypto-assets.

Στα άμεσα σχέδια της BCASH περιλαμβάνονται νέες B2B συνεργασίες, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δέχονται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα και να λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την ανάπτυξη λύσεων στον χώρο του real estate, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες ακινήτων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, με μετατροπή του ποσού σε ευρώ και πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές, φορολογικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτές είναι εφαρμογές που μπορούν να φέρουν τα crypto πιο κοντά στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Οι κίνδυνοι

Όμως πόσο ασφαλής τρόπος επένδυσης είναι και ποιους κινδύνους έχει; Σύμφωνα με τον κ. Στέφανο Γκετσόπουλο τα κρυπτονομίσματα δεν βρίσκονται πλέον σε μια «γκρίζα ζώνη». Το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA θεσπίζει αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και εποπτείας για τους παρόχους, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερες υπηρεσίες και ενισχυμένη προστασία του καταναλωτή.

Ωστόσο, η αδειοδότηση ενός παρόχου δεν εξαλείφει τον επενδυτικό κίνδυνο. Τα crypto παραμένουν προϊόντα υψηλής μεταβλητότητας και οι τιμές τους μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι από απάτες, λανθασμένες συναλλαγές και απώλεια πρόσβασης σε ψηφιακά πορτοφόλια.

Γι’ αυτό χρειάζονται σωστή ενημέρωση, προσεκτικές αποφάσεις και επιλογή αδειοδοτημένου παρόχου. Κάθε επενδυτής καλό είναι να κατανοεί το προϊόν και να επιλέγει το ύψος της επένδυσής του με βάση τις προσωπικές του δυνατότητες και το επίπεδο κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει.

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Γιατί να επενδύσει κάποιος αυτήν τη στιγμή σε κρυπτονομίσματα; Σύμφωνα με τον κ. Στ. Γκετσόπουλο η σημερινή περίοδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα κρυπτονομίσματα υιοθετούνται σταδιακά από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εντάσσονται σε ένα σαφέστερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε αντίθεση με παραδοσιακές επενδύσεις, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, όπου απαιτείται συνήθως η διαμεσολάβηση τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας, τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet.

Η αμεσότητα, η ταχύτητα των συναλλαγών και οι συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους αρκετοί επιλέγουν να τοποθετηθούν στα crypto. Κάθε απόφαση, βέβαια, χρειάζεται σωστή ενημέρωση, κατανόηση του προϊόντος και προσεκτική αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Η αγορά των crypto στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να αλλάξει ραγδαία τα επόμενα χρόνια, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Με την εφαρμογή του MiCA, θα δούμε μια πιο ώριμη και οργανωμένη αγορά, με λιγότερους αλλά ισχυρότερους και πλήρως αδειοδοτημένους παρόχους, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή τραπεζών και επιχειρήσεων.

Τα crypto στο μελλοντικό οικονομικό περιβάλλον

Μερίδα αναλυτών εκτιμά ότι στο μέλλον μπορεί τα ψηφιακά νομίσματα να αντικαταστήσουν πλήρως τα φυσικά.

Η εκτίμηση του κ. Στ.Γκετσόπουλου είναι ότι δεν θεωρεί πιθανό να αντικαταστήσουν πλήρως τα μετρητά στο άμεσο μέλλον. Είναι όμως πολύ πιθανό τα ψηφιακά νομίσματα να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο στις πληρωμές, στις διεθνείς συναλλαγές και στη μεταφορά αξίας.

Ήδη υπάρχουν crypto-assets, όπως τα stablecoins, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σχετικά σταθερή αξία, συνδεόμενα συνήθως με ένα νόμισμα, όπως το ευρώ ή το δολάριο.

Παράλληλα, άλλα crypto-assets προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς αξίας, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το ψηφιακό ευρώ, από την άλλη πλευρά, θα αποτελεί μια διαφορετική μορφή ψηφιακού χρήματος, εκδιδόμενη και υποστηριζόμενη από την κεντρική τράπεζα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα υβριδικό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο τα μετρητά, το τραπεζικό χρήμα, το ψηφιακό ευρώ και τα διαφορετικά crypto-assets θα συνυπάρχουν, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και τύπους συναλλαγών.

Η Xenios Blockchain Group

H Xenios Blockchain Group, η οποία και αυτή έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνoντα Σύμβουλο παρέχει ένα εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον ώστε οι χρήστες να διοδεύουν τις εντολές αγοράς ή πώλησης κρυπτοστοιχείων με τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις της αγοράς, πάντα υπό τα αυστηρά πλαίσια του MiCA.

Πρόκειται για μία πανευρωπαϊκά εποπτευόμενη εταιρεία, που εστιάζει στην παροχή B2B Τokenization λύσεων μέσω DLT υποδομών, καθώς και υπηρεσίες για κρυπτοστοιχεία (crypto assets).

Το B2B Tokenization είναι η διαδικασία μετατροπής ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων ή πραγματικών περιουσιακών στοιχείων σε ασφαλή ψηφιακά σύμβολα (tokens) μέσω τεχνολογίας blockchain ή κρυπτογραφίας. Χωρίζεται κυρίως σε δύο βασικές μορφές: την ασφάλεια πληρωμών και την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Ποιος τύπος asset είναι ιδανικός υποψήφιος για Tokenization σήμερα;

Σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη βλέπουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τρεις κατηγορίες: πρώτον επιχειρήσεις ενέργειας που θέλουν να τιτλοποιήσουν ψηφιακά (Tokenize) πάγια ή έσοδα. Δεύτερον επιχειρήσεις real estate που δεν έχουν το απαραίτητο μέγεθος για να ακολουθήσουν το δρόμο μιας ΑΕΕΑΠ αλλά μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές του χώρου. Και τρίτον, θεσμικοί φορείς που εξετάζουν ψηφιακές τιτλοποιήσεις τίτλων και ομολόγων.

H Xenios Blockchain Group έχει ήδη συνεργασίες με 2 εισηγμένες εταιρείες στο Euronext Athens, και επίκεινται ανακοινώσεις για συμφωνίες με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας τους επόμενους μήνες.

Πως μπορεί μία ελληνική επιχείρηση ή θεσμικός επενδυτής να κάνει το πρώτο βήμα αν ενδιαφέρεται για Tokenization των assets της;

Σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη δεν χρειάζεται κάποια τεχνική γνώση από την πλευρά της επιχείρησης. Αξιολογείται η επιχείρηση και το υποκείμενο asset, και μετά προτείνεται ποιο είναι το ιδανικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που ταιριάζει στον μελλοντικό εκδότη.

Στην ερώτηση πώς αναμένεται να είναι η αγορά των crypto τα αμέσως επόμενα χρόνια ο. κ. Αναστάσιος Ουρεϊλίδης επισημαίνει: « Το ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις ανοδικής τάσης των επιτοκίων σίγουρα δεν μας αφήνει χώρο για ιδιαίτερη αισιοδοξία. Πάρα ταύτα, τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, δείχνουν ξεκάθαρα πως το Bitcoin είναι το καλύτερο asset class, και αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σε καμία περίπτωση»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

«Ποδαρικό» κάνουν τα crypto στην ελληνική αγορά
Wall Street: Άνοδος και θετικό κλείσιμο σε έναν ασταθή Ιούλιο
Wall Street

Άνοδος και θετικό κλείσιμο σε έναν ασταθή Ιούλιο στην Wall Street
Επενδύσεις: Οδηγός επιβίωσης από την Goldman Sachs
Markets

Οδηγός επιβίωσης για επενδυτές από την Goldman Sachs
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση κατά 0,08% σήμερα – Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Επαναφορά σε πτωτικές τάσεις καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν
Wall Street

Επανέρχεται πτωτικά η Wall Street καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν
Μπουζνά – Euronext: Εγκώμια για την πορεία της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Business

Ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματιστήριο από Μπουζνά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Kρυπτονομίσματα
Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

«Ποδαρικό» κάνουν τα crypto στην ελληνική αγορά

Τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets
Upd: 19:46

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 60.000 δολάρια, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου
Kρυπτονομίσματα

Βουτιά Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολ., αρνητικό ρεκόρ 20μήνου

Σήμερα το bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων

Δημήτρης Σταμούλης
Αγορά στοιχημάτων: «Εισβολή» σε μια από τις πιο μεγάλες και ριψοκίνδυνες αγορές crypto
Kρυπτονομίσματα

Οι στοιχηματικές ποντάρουν στην πιο ριψοκίνδυνη αγορά crypto

Τα futures αόριστης διάρκειας, γνωστά και ως perps, μπορούν να προσφέρουν μόχλευση έως και 100 φορές

Bitcoin: Πλησιάζει τα 80.000 δολάρια
Kρυπτονομίσματα

Πλησιάζει τα 80.000 δολάρια το Bitcoin

Ο ρόλος της Strategy στην άνοδο του Bitcoin

Bitcoin: Σκαρφάλωσε σε υψηλό 11μήνου
Kρυπτονομίσματα

Σε υψηλό 11μήνου το bitcoin

Το Bitcoin έχει αυξηθεί περισσότερο από 15% από τις αρχές του πολέμου

Latest News
ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Τι αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο - Ο ΟΠΕΚ ολοκληρώνει την άρση των εθελοντικών περικοπών

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών
Economy

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών

Πώς αντιμετωπίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων και αυστηρότερων κανόνων τεκμηρίων

Χρήστος Λεμονάκης-Αντώνης Ζαΐρης
Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά

Πάνω από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά λιμάνια

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου

Από την προσεχή Δευτέρα οι «μπλε» ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό

Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα
World

Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα

Για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», η Ουγγαρία κατεβάζει το διακόπτη στον πυρηνικό σταθμό του Πακς

Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική και Βοιωτία – Νέα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Φθιώτιδα, Άργος
Επικαιρότητα
Upd: 13:23

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική και Βοιωτία – Νέα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Φθιώτιδα, Άργος

LIVE οι εξελίξεις από το in.gr - Δεν επιχειρούν αεροσκάφη - Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, μία στην Κεφαλονιά

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μητσοτάκης για φωτιές: Ομολογία αδυναμίας και μετάθεση ευθυνών
Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: Ομολογία αδυναμίας και μετάθεση ευθυνών

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Μερική απασχόληση: Σύγχυση με τα στοιχεία από ΕΦΚΑ, Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μερική απασχόληση: Σύγχυση με τα στοιχεία από ΕΦΚΑ, Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ

Το 20,23% των ασφαλισμένων έχουν μόνο μερική απασχόληση - Τα αντιφατικά στοιχεία

Αφροδίτη Τζιαντζή
Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

«Ποδαρικό» κάνουν τα crypto στην ελληνική αγορά

Τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet

Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική
Τράπεζες

Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική

Ποια είναι τα αναπτυξιακά σχέδια για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Ελληνική οικονομία: Μειώσεις φόρων στο τραπέζι – Η μάχη κατά της ακρίβειας και το «πακέτο» της ΔΕΘ
Economy

Οι μειώσεις φόρων «ανεβαίνουν» στη ΔΕΘ

Πώς θα αναχαιτιστεί η ακρίβει στην ελληνική οικονομία - Τα σενάρια της κυβέρνησης για φοροελαφρύνσεις - Τι θα περιλαμβάνεται στη ΔΕΘ

ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Κοινωνία

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας – Δύο τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Η κατάσταση σε Βίλια, Μέγαρα, Κεφαλονιά

Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies