ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο

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Να εγκρίνει την αύξηση της παραγωγής την Κυριακή σχεδιάζει ο ΟΠΕΚ κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια θα σταματήσει περαιτέρω αυξήσεις παραγωγής καθώς ο οργανισμός ολοκληρώνει την άρση των εθελοντικών περικοπών.

Οι κινήσεις του ΟΠΕΚ

Τα επτά βασικά μέλη του ΟΠΕΚ — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν — είχαν προχωρήσει σε μηνιαίες ποσοστώσεις παραγωγής τους για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία διέκοψαν τις εξαγωγές από τον Κόλπο, τη Ρωσία και το Καζακστάν.

Το ορόσημο του Σεπτεμβρίου

Μετά τον Σεπτέμβριο, η ομάδα πιθανότατα θα σταματήσει τις αυξήσεις στην παραγωγή για το υπόλοιπο του έτους, σύμφωνα με το Reuters, καθώς αντιμετωπίζει δυνητικά δύσκολες συνομιλίες για νέες ποσοστώσεις παραγωγής.

Η αύξηση του Σεπτεμβρίου θα ολοκλήρωνε μια σταδιακή κατάργηση της μείωσης της προσφοράς κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που είχε αρχικά συμφωνηθεί το 2023, όταν ο οργανισμός εξακολουθούσε να περιλαμβάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Μάιο.

Ο ΟΠΕΚ διεξάγει επανεξέταση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου των μελών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τις βασικές γραμμές παραγωγής του 2027, από τις οποίες καθορίζονται οι ποσοστώσεις.

Η παύση μετά τον Σεπτέμβριο θα άφηνε σε ισχύ περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τις περικοπές του ΟΠΕΚ που χρονολογούνται από το 2022, μέχρι ο οργανισμός να αποφασίσει πώς να κατανείμει την πρόσθετη προσφορά μεταξύ των μελών.