 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Soccer"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Business of Sport 02.08.2026, 23:57
Σχολιάστε
Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ξεκάθαρη θέση στη μεγάλη θεσμική σύγκρουση που προκάλεσε το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA.

Με μια ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση, ο ισπανικός σύλλογος χαιρέτισε την απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας να αποσύρει την πρόταση για την πώληση μέρους των δικαιωμάτων των διοργανώσεών της και παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές κατά της La Liga και της συμφωνίας της με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Η πρόταση του προέδρου της FIFA προέβλεπε την πώληση μειοψηφικού ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Μετά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία και την CONCACAF, η FIFA αναγκάστηκε να κάνει πίσω, αποδεχόμενη μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ήττες της προεδρίας Ινφαντίνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε ότι «αξιολογεί πολύ θετικά την απόφαση της FIFA να εγκαταλείψει την πρόταση για τη μερική πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια καλή είδηση για το ποδόσφαιρο, για τους θεσμούς του και, πάνω απ’ όλα, για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του αθλήματος».

Η τοποθέτηση του ισπανικού συλλόγου έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η Ρεάλ, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με την UEFA για το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League, αυτή τη φορά ευχαρίστησε δημόσια την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τη στάση της απέναντι στη FIFA.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την UEFA, τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες και όλους τους θεσμούς που αντιτάχθηκαν με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα σε αυτό το σχέδιο. Η ενότητά τους και το αίσθημα καθήκοντος προστάτευσαν το ποδόσφαιρο σε μια αποφασιστική στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η στάση αυτή αποτυπώνει και τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων της Ρεάλ με την UEFA, αλλά κυρίως δείχνει ότι το σχέδιο της FIFA κατόρθωσε να ενώσει δυνάμεις που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Για τη διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, η είσοδος ιδιωτικού κεφαλαίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο τόσο σημαντικό όσο το Παγκόσμιο Κύπελλο συνιστούσε μια επικίνδυνη μεταβολή στον χαρακτήρα και στη δομή του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η Ρεάλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των συλλόγων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι εθνικές ομάδες και το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι ποδοσφαιριστές, άλλωστε, αναδεικνύονται, εκπαιδεύονται και αμείβονται από τους συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο οικονομικό και αγωνιστικό κόστος, ενώ οι διεθνείς διοργανώσεις αξιοποιούν την αξία που δημιουργείται σε συλλογικό επίπεδο.

«Οι σύλλογοι αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων και το Παγκόσμιο Κύπελλο», σημείωσε η Ρεάλ, προσθέτοντας ότι οι διοργανώσεις της FIFA «συνιστούν μια κληρονομιά που ανήκει στα έθνη, στους φιλάθλους και στο σύνολο της κοινωνίας».

Με αυτή τη διατύπωση, ο σύλλογος απορρίπτει την αντίληψη ότι οι κορυφαίες διοργανώσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως οικονομικά προϊόντα και να παραχωρούνται σε επενδυτικά ταμεία με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διατυπώνει η Ρεάλ, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο μιας διοίκησης, αλλά κοινή ποδοσφαιρική και κοινωνική κληρονομιά.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη FIFA. Η Ρεάλ αξιοποίησε την απόσυρση του σχεδίου Ινφαντίνο για να επαναφέρει τη δική της αντίθεση στη συμφωνία ανάμεσα στη La Liga και το επενδυτικό ταμείο CVC. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι σύλλογοι που συμμετείχαν έλαβαν άμεση χρηματοδότηση, παραχωρώντας σε αντάλλαγμα ποσοστό από τα μελλοντικά τηλεοπτικά τους έσοδα για περίοδο πενήντα ετών.

Η Ρεάλ υπενθύμισε ότι είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη επιχείρηση, θεωρώντας ότι δεσμεύει υπερβολικά μακροπρόθεσμα τα έσοδα των ισπανικών συλλόγων και περιορίζει την οικονομική τους αυτονομία. Μαζί με την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικ Μπιλμπάο είχε αντιταχθεί εξαρχής στη συμφωνία, προκαλώντας μια βαθιά θεσμική σύγκρουση με τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

«Η υποθήκευση για μισό αιώνα εσόδων που ανήκουν στους συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το σύνολο του κόστους και των κινδύνων, αποτελεί προηγούμενο που το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να επαναλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρεάλ.

Η σύνδεση των δύο υποθέσεων δεν είναι τυχαία. Για τον ισπανικό σύλλογο, τόσο το σχέδιο Ινφαντίνο όσο και η συμφωνία της La Liga με το CVC στηρίζονται στην ίδια προβληματική λογική: την παραχώρηση μελλοντικών εσόδων και εμπορικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα άμεση ρευστότητα.

Στην περίπτωση της FIFA, οι αντιδράσεις των συνομοσπονδιών ήταν αρκετές για να οδηγήσουν στην απόσυρση της πρότασης. Στην Ισπανία, όμως, η συμφωνία με το CVC εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, με τη Ρεάλ να συνεχίζει τη νομική και πολιτική της μάχη εναντίον της.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αποτελεί συνεπώς κάτι περισσότερο από έναν πανηγυρισμό για την ήττα του Ινφαντίνο. Είναι μια συνολική διακήρυξη για το ποιος πρέπει να ελέγχει τα έσοδα και την περιουσία του ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από διοικήσεις που δεσμεύουν τις επόμενες γενιές, ούτε να μετατρέπουν κορυφαίες διοργανώσεις σε επενδυτικά προϊόντα.

Παράλληλα, η δημόσια ευχαριστία προς την UEFA δείχνει ότι οι ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μεταβάλλονται. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας σκληρής αντιπαράθεσης για τη Super League. Η κρίση που προκάλεσε ο Ινφαντίνο, όμως, τους έφερε στην ίδια πλευρά, τουλάχιστον ως προς την ανάγκη να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόσυρση του σχεδίου της FIFA έκλεισε προσωρινά μια μεγάλη θεσμική κρίση, αλλά άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της οικονομίας του ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιχειρεί πλέον να μεταφέρει αυτή τη συζήτηση και στο εσωτερικό της Ισπανίας, παρουσιάζοντας την αποτυχία του Ινφαντίνο ως απόδειξη ότι η παράδοση μακροχρόνιων δικαιωμάτων σε επενδυτικά ταμεία δεν είναι μονόδρομος, αλλά μια πολιτική επιλογή που μπορεί και πρέπει να αμφισβητείται.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους
Experts

Θεσμοί
Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 
Inside Stories

Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ
Φιλοδοξία και αξιοπιστία των προγραμμάτων
Experts

Φιλοδοξία και αξιοπιστία
ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
Business

Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Business of Sport
Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Business of Sport

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Γιώργος Μαζιάς
«Τινάζει» την μπάνκα η Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ
Business of Sport

«Τινάζει» την μπάνκα η Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ

Η Τραμπζονσπόρ προσπαθεί να κάνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της καθώς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Νέα επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας»
Business of Sport

Νέα επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας»

Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA και προσωπικά του Τζιάνι Ινφαντίνο για το σχέδιο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA
Business of Sport

Γιατί η FIFA αποσύρει πλάνο για την πώληση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές

Στην αύξηση των εσόδων αποσκοπούσε το σχέδιο της FIFA - Τι περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο και γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε στόχος κριτικών

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ, Τζέσε Μπισίβου

Η παγκόσμια γιορτή της Kaizen Gaming: 40 ημέρες, 33 δράσεις, 4.000+ συμμετοχές
Τα νέα της αγοράς

Η παγκόσμια γιορτή της Kaizen Gaming: 40 ημέρες, 33 δράσεις, 4.000+ συμμετοχές

Για 40 ημέρες, τα γραφεία της Kaizen Gaming μπήκαν σε ρυθμό FIFA World Cup 2026™

Τένις: Το Wimbledon κατακτά την Ινδία
Business of Sport

Το Wimbledon κατακτά την Ινδία

Η Ινδία αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη διεθνή αγορά του Wimbledon και του τένις, σε όρους εμβέλειας

Latest News
Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους
Experts

Θεσμοί

Για την αξιολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων ο Πρωθυπουργός παγιδεύτηκε στην παγίδα που προσπάθησε ο ίδιος να στήσει

Κώστας Τσουκαλάς
Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 
Inside Stories

Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 

Βαριά η ατμόσφαιρα…

Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Φιλοδοξία και αξιοπιστία των προγραμμάτων
Experts

Φιλοδοξία και αξιοπιστία

Ενα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι ούτε ένας πίνακας δημοσιονομικών μεγεθών ούτε μια άσκηση λογιστικής ισορροπίας

Φραγκίσκος Κουτεντάκης
ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
Business

Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

Η ΔΕΗ κοντά στο deal με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία - Τα σχέδια για hubs AI εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Αντίστροφη μέτρηση για τις μικρές επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Με ηλεκτρονικά τιμολόγια όλη η αγορά - Ποιοι εντάσσονται

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου στα ηλεκτρονικά τιμολόγια - Η υποχρέωση αφορά κάθε είδους συναλλαγές

Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα
Κόσμος

Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

«Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε», δηλώνει ο Τραμπ για το Ιράν, και αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα, σημειώνοντας πως υπάρχει συμφωνία για Ορμούζ και πυρηνικά.

Βρετανία: Σε κίνδυνο η παραγωγή τροφίμων καθώς η ξηρασία συνεχίζεται, προειδοποιούν οι αγρότες
World

Εκκληση των βρετανών αγροτών για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) στη Βρετανία ζητά μέτρα ώστε οι αγρότες να κατασκευάσουν συστήματα για την αποθήκευση νερού

Πυρκαγιά στην Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί με την Ελλάδα και τη Δανία» γράφει η φον ντερ Λάιεν
Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας» υπογραμμίζει σε μήνυμά της η φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων.

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Business of Sport

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Γιώργος Μαζιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies