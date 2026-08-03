JPMorgan: Επένδυση – «μαμούθ» 750 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης

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Η JPMorgan ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε κατοικίες έως το 2035, σε μια προσπάθεια αύξησης της προσφοράς και υποστήριξης της ιδιοκατοίκησης στις ΗΠΑ.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση αποτελεί μέρος της «Πρωτοβουλίας Αμερικανικού Ονείρου» της JPMorgan, η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος και στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αυξημένης δανειοδότησης μικρών επιχειρήσεων και της διευρυμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Η JPMorgan θα επιδιώξει να ενισχύσει τη στέγαση αυξάνοντας τα στεγαστικά δάνεια κατά περισσότερο από 40%, με στόχο να βοηθήσει 500.000 πελάτες να αγοράσουν σπίτια.

Η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι υποτονική, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι υψηλές τιμές λόγω ελλείψεων σπιτιών έχουν ωθήσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές στο περιθώριο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο σηματοδοτεί μια αύξηση σχεδόν 40% στα κεφάλαια που έχουν διατεθεί για στέγαση την τελευταία δεκαετία, η JPMorgan θα βοηθήσει στην κατασκευή και συντήρηση πάνω από 1 εκατομμυρίου οικονομικά προσιτών κατοικιών, υποστηρίζοντας παράλληλα αναπτυξιακές πολιτικές.

Η JPMorgan θα συμμετάσχει στο νεοσύστατο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Στέγασης του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ ως προεδρεύουσα.

Θα προσλάβει επίσης 850 νέους συμβούλους στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του σχεδίου.

«Μια οικονομικά προσιτή και ανθεκτική αγορά κατοικίας είναι απαραίτητη για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση των ευκαιριών», δήλωσε η Μισέλ Χέρικ, επικεφαλής εμπορικών ακινήτων της τράπεζας.

Σύμφωνα με το Reuters, η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με βάση το ενεργητικό και την αγοραία αξία, χορήγησε στεγαστικά δάνεια ύψους 52,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 30% από το 2024.