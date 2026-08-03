Amazon: Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

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Η χρηματιστηριακή αξία της Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, χάρη στην απότομη άνοδο που ακολούθησε τα ισχυρά κέρδη και τα σημάδια ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) δημιουργεί νέα ζήτηση για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της, που αποτελούν τον κύριο μοχλό κερδοφορίας της εταιρείας.

Οι μετοχές της έκλεισαν με άνοδο 5,5% στα 286,20 δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό και ανεβάζοντας τα ετήσια κέρδη τους σε πάνω από 23%.

Η μετοχή του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud computing, με έδρα το Σιάτλ, σημείωσε άνοδο 15% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία παρουσίασε την ισχυρότερη ανάπτυξη στον τομέα του cloud τα τελευταία τέσσερα χρόνια και αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η Amazon και η Microsoft

Η Amazon και η Microsoft είναι οι μόνες δύο από τις εταιρείες των «Magnificent Seven», από τις έξι που έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους μέχρι στιγμής, των οποίων οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν αποδώσει, κατά την άποψη των επενδυτών. Οι Tesla, Alphabet και Meta δέχθηκαν πλήγμα, καθώς τα τεράστια επενδυτικά τους σχέδια επηρέασαν αρνητικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές το προηγούμενο τρίμηνο.

Μαζί με άλλους τεχνολογικούς γίγαντες της Wall Street, η Amazon έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε μια νέα επένδυση στην Anthropic, η οποία έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Amazon νωρίτερα φέτος ότι θα επενδύσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI.

Χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από δύο χρόνια ⁠για την εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον Τζέφ Μπέζος το 1994, να προσθέσει ένα ακόμη τρισεκατομμύριο δολάρια στην αγοραία αξία της, αφού έφτασε για πρώτη φορά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2024.

Η Apple, η Microsoft, η Alphabet και η Nvidia είναι οι άλλες εταιρείες που έχουν καταγράψει στο παρελθόν κεφαλαιοποίηση 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Nvidia είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση που πλησιάζει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.