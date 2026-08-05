Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά στα ιστορικά υψηλά οι αγορές, με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κοντά στα ιστορικά υψηλά τους διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς ένα νέο κύμα ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τις ανησυχίες που εξακολουθούν να προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα μικτά μακροοικονομικά στοιχεία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,32% στις 658 μονάδες, παραμένοντας σε μικρή απόσταση από τα ιστορικά υψηλά του, με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλους ομίλους στους κλάδους της υγείας, της βιομηχανίας και των μεταφορών να στηρίζουν την αγορά.

Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,33% στις 10.915 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,58% στις 26.354 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,08% στις 8.673 μονάδες.

Πρόσθετη ώθηση στις ευρωπαϊκές αγορές δίνει η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κατά 1,4%, εξέλιξη που μετριάζει τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με συγκρατημένη αισιοδοξία τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχοι του Κατάρ ανέφεραν ότι οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημειώνουν σταθερή πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι ισχυροί ισολογισμοί των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οι αναβαθμίσεις των προβλέψεων για την κερδοφορία συνεχίζουν να αποτελούν βασικό στήριγμα για τις αγορές, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής κερδοφορίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία και οι ενεργειακές υποδομές.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τις πωλήσεις του 2026, χάρη στη συνεχιζόμενα ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για τα φάρμακα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Παρά τη βελτίωση των εκτιμήσεων, η μετοχή υποχωρεί κατά 3,4%.

Η DHL Group υποχωρεί κατά 1,7%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και ενίσχυσε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αντίθετα, η Siemens Energy σημειώνει άνοδο 5%, καθώς τα κέρδη του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, επωφελούμενα από την αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό ηλεκτρικών δικτύων και ενεργειακές υποδομές, που συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Κέρδη 2,5% καταγράφει η Heineken, καθώς η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα περιορισμού του κόστους που περιλάμβανε την κατάργηση περίπου 3.000 θέσεων εργασίας, αντιστάθμισε την επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης σε ορισμένες αγορές.