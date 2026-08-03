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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος – Αδύναμος ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 03.08.2026, 19:06
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος – Αδύναμος ο FTSE 100
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Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα, με την απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να αντισταθμίζει τις επίμονες μακροοικονομικές ανησυχίες και να ενισχύει το επενδυτικό κλίμα στις αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,45% στις 652 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,10% στις 10.857 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,45% στις 26.001 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,22% στις 8.613 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η AstraZeneca υποχώρησε κατά 9%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες με τη Bristol Myers Squibb για πιθανή συγχώνευση. Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 400 δισ. δολάρια.

Ανοδικά από την άλλη, κινήθηκε η Prysmian, με κέρδη 2%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Atkore.

Τι έκαναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατά τον προηγούμενο μήνα

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, στηριζόμενες στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία βοήθησαν τους επενδυτές να απορροφήσουν τους κραδασμούς από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεταξύ σήμερα, υποστηρικτικά λειτούργησε το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι ανέβαλε προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα, επιδιώκοντας την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή προσέφερε άμεση ανακούφιση στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα σε κλάδους με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση.

Η πτώση των ενεργειακών τιμών ενισχύει κυρίως τις μετοχές των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των ταξιδιωτικών εταιρειών και των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελικά στοιχεία για τους δείκτες PMI μεταποίησης του Ιουλίου στην Ευρωζώνη, τα οποία έδειξαν σταθεροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, ως ένδειξη για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

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