Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking

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Ήπια πτωτικά έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όλο και περισσότεροι τίτλοι του βρέθηκαν στο στόχαστρο των κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, χωρίς εντούτοις να επιβαρύνουν την θετική τάση της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,18% στις 2.623,91 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.617,15 μονάδων (-0,44%) και 2.643,75 μονάδων (+0,57%). Ο τζίρος ανήλθε στα 315,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 44,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,4 εκατ. τεμάχια αξίας 34,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,30% στις 6.693,88 μονάδες, ενώ στο +0,90% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.155,91 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,19% στις 3.034,56 μονάδες.

Ελεγχόμενη διόρθωση

Με επιλεκτικά στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ελέγξει τις πιέσεις του, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών κυριάρχησαν στο ταμπλό. Η αγορά συνέχισε να κινείται σε ρυθμούς αφομοίωσης του πρόσφατου ισχυρού ράλι, χωρίς όμως να εκπέμπει ενδείξεις ουσιαστικής μεταβολής της ανοδικής τάσης.

Οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο σε αρκετούς τίτλους, ωστόσο οι αγοραστές παρέμειναν παρόντες σε επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους, επιβεβαιώνοντας ότι η ζώνη των 2.600 μονάδων εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό σημείο στήριξης. Έτσι, η σημερινή συνεδρίαση έμοιαζε περισσότερο με μια αναγκαία «ανάσα» μετά το ανοδικό σερί των προηγούμενων εβδομάδων.

Το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται πλέον ολοένα και περισσότερο από τις τράπεζες στις μεγάλες βιομηχανικές και ενεργειακές εισηγμένες, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα οικονομικά μεγέθη βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με την αγορά να αναζητά νέες ενδείξεις ότι η ισχυρή κερδοφορία θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για το 2026. Μέχρι στιγμής, οι επιδόσεις δικαιώνουν τις προσδοκίες της αγοράς, με τις περισσότερες εισηγμένες να επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των μεγεθών τους και τους αναλυτές να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις προοπτικές των περισσότερων τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.643 μονάδες, πλησιάζοντας την ισχυρή αντίσταση των 2.650 μονάδων, η οποία αποτελεί τον επόμενο σημαντικό στόχο για την αγορά. Ωστόσο, πριν επιχειρήσει μια νέα ανοδική κίνηση, φαίνεται ότι χρειάζεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αφομοίωσης των πρόσφατων υψηλών, δημιουργώντας μια πιο σταθερή βάση για τη συνέχεια.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Κύπρου και ΟΤΕ σημείωσαν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Τιτάν, Εθνική, Cenergy, Eurobank, Credia Bank, ΕΛΧΑ και Λάμδα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Jumbo, Helleniq Energy, Optima Bank. Allwyn, Aktor, Alpha Bank και Πειραιώς.

Στον αντίποδα, οι Coca Cola, Aegean και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσαν άλμα άνω του 2%, προσφέροντας σημαντικά στηρίγματα στην αγορά, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Metlen και ΔΑΑ.