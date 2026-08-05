 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ηλεκτρισμός 05.08.2026, 17:45
Σχολιάστε
GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Έπεσαν» πριν από λίγο οι  υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τη γαλλική σφραγίδα να ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.

Η εταιρεία GSI είχε εξαρχής σχεδιαστεί ως το ειδικό εταιρικό όχημα (SPV) για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συμφωνία με την Meridiam αποτελεί την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και, σε συνέχεια της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύει τη χρηματοδοτική δύναμη πυρός του έργου.

Παραμένει στρατηγικός σύμμαχος ο ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρεί την τεχνική ηγεσία του έργου και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφική συμμετοχή της Meridiam ενισχύει την κεφαλαιακή βάση του έργου, προσθέτει τεχνογνωσία και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησής του.
Η συμφωνία που υπεγράφη συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης του έργου. Και η γαλλική σφραγίδα Παράλληλα, συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την πρώτη ημέρα για την επιτάχυνση των εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Η Meridiam είναι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής, φορέας ανάπτυξης και διαχειριστής έργων υποδομής, με έδρα το Παρίσι και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική. Εξειδικεύεται σε έργα στρατηγικής σημασίας στους τομείς των δημόσιων υποδομών, τα οποία αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή, ενώνουμε δυνάμεις και θωρακίζουμε την υλοποίηση του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει την εμβληματική ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, η οποία λειτουργεί από το 2025. Αυτές τις μέρες προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Σερίφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Η συμμετοχή της Meridiam

Η συμμετοχή της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, GSI, ενισχύει σημαντικά το έργο, καθώς εισφέρει διεθνή τεχνογνωσία και ισχυρή επενδυτική αξιοπιστία, ενισχύοντας τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας: τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δύο χωρών.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος. Σημειώνεται ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ.
Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή, προχωρά η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει και θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ τη μελέτη κόστους-οφέλους, ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Με τις παραπάνω επενδύσεις και συμφωνίες, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας

Τη βεβαιότητα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκπρόσωποι της Meridiam και της Nexans, καθώς και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, κατά την υπογραφή της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Meridiam στο έργο.

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών ήταν ότι η συμφωνία ενισχύει την κεφαλαιακή βάση του έργου, διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Μητσοτάκης: «Έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη διασύνδεση «έργο στρατηγικής σημασίας και αξίας», επισημαίνοντας ότι η σημερινή συμφωνία εκπέμπει το μήνυμα πως η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος.

«Η υπογραφή αυτή αποτελεί την εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Nexans και της Meridian, μιας συνεργασίας που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει «αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις», υπενθυμίζοντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης, ενώ σημείωσε ότι οι νέοι εταίροι προσφέρουν «διεθνή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα και μακροχρόνια δέσμευση στην ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών».

Όπως είπε, «συνδυάζοντας αυτά τα ισχυρά πλεονεκτήματα, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΑΔΜΗΕ «παραμένει στρατηγικός μέτοχος και κεντρικό μέρος του έργου», ενώ η συμμετοχή της Meridiam «ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και αυξάνει την ικανότητα υλοποίησης».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη διασύνδεση «έργο εξέχουσας σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής», επισημαίνοντας ότι θα «θέσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, θα διευκολύνει την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως μπορεί να προσελκύει στρατηγικούς επενδυτές διεθνούς εμβέλειας.

«Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές και θεωρούμε ότι αυτό προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα», ανέφερε, καταλήγοντας ότι ανυπομονεί «να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε το έργο να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί επιτυχώς».

Meridian: «Ο πρόεδρός μας με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα για το έργο»

Ο εκπρόσωπος της Meridiam Tieri Merindier χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική για τον όμιλο, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Με χιουμοριστική διάθεση αποκάλυψε ότι «ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Μου τηλεφωνεί σχεδόν κάθε μέρα για να με ρωτήσει πώς εξελίσσεται».

Όπως ανέφερε, η Meridiam θα επενδύσει 250 εκατ. ευρώ, προσφέροντας παράλληλα την τεχνογνωσία της σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών διασυνδέσεων.

«Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως στη διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας, αλλά και σε πολλές ακόμη στρατηγικές υποδομές», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε πως «αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ενεργειακά ανθεκτική» και διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται στο έργο «για να εργαστεί σκληρά και να εγγυηθεί αποτελέσματα».

Nexans: «Ιστορικό βήμα για το έργο»

Από την πλευρά της Nexans, ο εκτελεστικός πρόεδρος Pascal Radue χαρακτήρισε τη σημερινή συμφωνία «ιστορικό βήμα» για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

«Σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμη βήματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβάλουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία», ανέφερε.

Όπως είπε, η Nexans θα συμβάλει «με την τεχνολογία και τη γνώση της» στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Μανουσάκης: «Στέλνουμε μήνυμα ότι το έργο θα προχωρήσει»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για τη στήριξή της, αλλά και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον Διαχειριστή.

«Το έργο είναι ευρωπαϊκό και σήμερα, μέσω της νέας μετοχικής δομής, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει», τόνισε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το έχει χαρακτηρίσει ως το δεύτερο σημαντικότερο ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο.

«Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν», σημείωσε.

Παπασταύρου: «Αυτή είναι μόνο η αρχή»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ευχαρίστησε τις εταιρείες και τους μετόχους για τη δέσμευσή τους στο έργο, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις ήρθαν πολύ γρήγορα μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε, «μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν και υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού, ακολούθησαν οι απαραίτητες συναντήσεις και οι εταιρείες κατάφεραν, σε χρόνο-ρεκόρ, να καταλήξουν στη συμφωνία».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία θα ακολουθηθεί από πολλά ακόμη βήματα που θα οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου».

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς επενδυτές, φορείς ανάπτυξης και διαχειριστές έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2005, έχει την έδρα της στο Παρίσι και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική.

Ο όμιλος εξειδικεύεται σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές, τις οποίες αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Μέγεθος

Το χαρτοφυλάκιο της Meridiam περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα υπό ανάπτυξη, υπό κατασκευή ή σε λειτουργία σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις που έχουν κινητοποιηθεί ύψους της τάξης των €100 δισ.

Θεσμική στήριξη

Τα κεφάλαια της Meridiam προέρχονται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές: ευρωπαϊκά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικούς επενδυτικούς φορείς και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμμετέχει στα κεφάλαια της Meridiam από το 2015 και χρηματοδοτεί τα έργα της, τα οποία χρηματοδοτούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διεθνώς.

Μακροπρόθεσμη δέσμευση

Το χαρακτηριστικό που διακρίνει τη Meridiam είναι η διάρκεια της συμμετοχής της. Δεσμεύεται από το αρχικό και πλέον απαιτητικό στάδιο ενός έργου και παραμένει σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής και επί δεκαετίες λειτουργίας.

Αξίες και κοινωνικό αποτύπωμα

Η Meridiam λειτουργεί με το καθεστώς της société à mission, γαλλικής νομικής μορφής που απαιτεί από την εταιρεία να εγγράψει συγκεκριμένους στόχους δημοσίου συμφέροντος στο καταστατικό της και να υποβάλλει την επίδοσή της ως προς αυτούς σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Τα έργα της είναι ευθυγραμμισμένα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και υπολογίζεται πως έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά έργα της Meridiam:

• *NeuConnect* (Ηνωμένο Βασίλειο προς Γερμανία): υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χλμ, που αντιπροσωπεύει επένδυση €2,8 δισ. με ιδιωτική χρηματοδότηση. Αποτελεί την πρώτη απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας και μία από τις μεγαλύτερες διασυνδέσεις παγκοσμίως. Βρίσκεται υπό κατασκευή.

• *Σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Sud Europe Atlantique* (Γαλλία): γραμμή υψηλής ταχύτητας μήκους 302 χλμ από την Τουρ έως το Μπορντό, έργο ύψους €7,7 δισ. και ο πρώτος σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία που υλοποιήθηκε με σύμβαση παραχώρησης σε ιδιώτη, με διάρκεια έως το 2061.

• *Αφαλάτωση και μεταφορά νερού από την Άκαμπα στο Αμμάν* (Ιορδανία): σύμβαση παραχώρησης 30 ετών για τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και 450 χλμ αγωγών μεταφοράς, που θα καλύπτει έως και το 40% των αναγκών της Ιορδανίας σε πόσιμο νερό. Συνολική επένδυση περίπου 6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

• *Suez*: η Meridiam ηγήθηκε της κοινοπραξίας που εξαγόρασε τη Suez, τον παγκόσμιο όμιλο ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, το 2022 και παραμένει ένας από τους βασικούς μετόχους της.

• *Αεροδρόμιο Σόφιας* (Βουλγαρία): σύμβαση παραχώρησης 35 ετών για το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, με δεσμευμένες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €624 εκατ.

• *Tram di Firenze* (Ιταλία): το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, μήκους 19,5 χλμ με 38 στάσεις, το οποίο εξυπηρετεί άνω των 34 εκατ. επιβατών ετησίως.

• *Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ* (Καναδάς): ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας στον τομέα της υγείας στη Βόρεια Αμερική, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μακροχρόνιας σύμπραξης με την Κυβέρνηση του Κεμπέκ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μισθός: Το στοίχημα των 1.500 ευρώ – Πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν αυτά τα χρήματα
Economy

Το στοίχημα για μέσο μισθό 1.500 ευρώ - Πόσο απέχουμε;

Ο βασικός μισθός 1.500 ευρώ αποτέλεσε μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων

Αθανασία Ακρίβου
Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές
AGRO

Φρένο στις ανησυχίες για το ελαιόλαδο – Γιατί δεν έρχονται ανατιμήσεις 

Οι τιμές στο ελαιόλαδο δεν πρόκειται να αυξηθούν διαβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακίνητα: Τιμές που ζαλίζουν – Η Μύκονος έγινε… Μονακό
Ακίνητα

Τιμές που ζαλίζουν - Η Μύκονος έγινε... Μονακό

Τα ακίνητα παραμένουν σε επίπεδα διεθνούς πολυτέλειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το νησί των Ανέμων

Ανδρομάχη Παύλου
Νιτσιάκος: Τι θα φέρει στην ελληνική αγορά του κοτόπουλου η εξαγορά από την MHP
Business

Πώς η εξαγορά της Νιτσιάκος ανακατεύει την τράπουλα

H έλευση της MHP στη χώρα με όχημα τη Νιτσιάκος αλλάζει τους συσχετισμούς στον κλάδο του κοτόπουλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

Παπασταύρου: Επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Eli Cohen
Ενέργεια

Τι συζήτησαν ο Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογό του

Παπασταύρου και Cohen συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην ηλεκτρική διασύνδεση GSI

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Τι αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο - Ο ΟΠΕΚ ολοκληρώνει την άρση των εθελοντικών περικοπών

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΗ: Μαξιλάρι στις αυξήσεις 18% των τιμολογίων
Ηλεκτρισμός

Μαξιλάρι από ΔΕΗ στις αυξήσεις 18% των τιμολογίων

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Αύγουστο - Η δυναμική τιμολόγηση

Latest News
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Aktor και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ -

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια για την εφάπαξ δόση για το επίδομα παιδιού

ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ

Με επιλεκτικά στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ελέγξει τις πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers
Επικαιρότητα

«No deal» μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers, λέει το Reuters

Το πρακτορείο Reuters διαψεύδει τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών  

Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας
World

Ραγδαία παρακμή της βρετανικής χημικής βιομηχανίας

Τα απανωτά «λουκέτα» στη χημική βιομηχανία απειλούν και την παραγωγή πυρομαχικών

Wall Street: Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά
Wall Street

Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά η Wall Street

Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,88% στις 54.563 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 7.783 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,22% στις 26.642 μονάδες

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Επικαιρότητα

Στις 7 Αυγούστου η καταβολή αδειοδωροσήμου σε οικοδόμους

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί απο τον e-ΕΦΚΑ σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Business

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα - Τάζει άμεσες αποζημιώσεις και έργα για αποκατάσταση των ανυπολόγιστων ζημιών

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Business

Τι βλέπει η Coca-Cola HBC και ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Τι είπε ο CEO της Coca Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές για τους λόγους που ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του

Γιώργος Μανέττας
Gen Z: Ο ένας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας και ευημερίας
Inbox

Gen Z: Ενας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας

Έρευνα σε νέους εργαζόμενους της Gen Z στη Βρετανία, έδειξε ότι το 31% σκέφτεται την παραίτηση από τη δουλειά, γιατί επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ευημερία του. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies