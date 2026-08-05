 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

Business 05.08.2026, 17:54
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε υψηλή κερδοφορία για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε €1,2 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,4 δισ.

Αυτή η δυνατή επίδοση αντανακλά, σύμφωνα με την ίδια, την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,4 δισ., με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,3 GW στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1GW σε ετήσια βάση, και αντιπροσωπεύει πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2026 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκού πάρκου 22 MW στην Ιταλία.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και μετά την περίοδο αναφοράς, με την ολοκλήρωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Τους τελευταίους μήνες, ο Όμιλος προχώρησε επίσης στη σύναψη σειράς συμφωνιών που ενισχύουν την παρουσία του στην Ελλάδα και επιταχύνουν την επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW, στις οποίες κατέχει ήδη το 49%.

Στην Ουγγαρία, ο Όμιλος συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης 49 MW και τετράωρης διάρκειας. Στην Πολωνία, υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη.

Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας και ενισχύουν τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,8 GW τον Αύγουστο 2026 σε pro forma βάση.

Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, παρέχοντας ισχυρή ορατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και την επίτευξη των στόχων του Ομίλου για το 2030.

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,2 δισ. από €1,0 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,4 δισ. από €0,2 δισ.

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος / EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Ομίλου. Η ισχυρότερη ρευστότητα μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου, παρά το υψηλό επίπεδο επενδύσεων, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €2,7 δισ. στις 30.06.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ. Καταγράψαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη συνεισφορά των επενδύσεων των προηγούμενων ετών και σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκινάμε την υλοποίηση του νέου επενδυτικού μας πλάνου έως το 2030 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς, η ισχύς μας από ΑΠΕ θα φτάσει τα 7,8 GW, ενώ επιπλέον έργα 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Οι συμφωνίες για την είσοδό μας στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς μας στόχους για το 2026 και προχωρούμε σταθερά στην υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, με ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής.»

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο 2026 μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών τον Ιούνιο του 2026. Στη Ρουμανία, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,5%, αντανακλώντας κυρίως τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 49% (από 50% το α΄ εξάμηνο του 2025). Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 49% τον Ιούνιο του 2026 (από 50% τον Ιούνιο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 14% στην Υψηλή Τάση (από 16%), σε 36% στη Μέση Τάση (από 35%) και σε 63% στη Χαμηλή Τάση (από 62%).

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 14% από 16% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής.

Παραγωγή

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,3 TWh και διαμορφώθηκε σε 11,1 TWh το α΄ εξάμηνο του 2026, εκ των οποίων 1,3 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 5,8 TWh, από 3,2 TWh το α΄ εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 52% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι 32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενισχυμένη παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 156%, λόγω των ευνοϊκών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν κυρίως κατά το α΄ τρίμηνο. Παράλληλα, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16%, ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά ενισχύθηκε κατά 36%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά τα χαμηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας στη Ρουμανία.

Η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη παραγωγή από θερμικές μονάδες, οδήγησε σε σημαντική μεταβολή του ενεργειακού μείγματος του Ομίλου. Ειδικότερα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε σε 2,9 TWh, από 3,7 TWh, και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες σε 1,0 TWh, από 1,6 TWh, κυρίως λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η λιγνιτική παραγωγή παρέμεινε σταθερή σε 1,4 TWh.

Η μεταβολή του ενεργειακού μείγματος οδήγησε σε περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου. Οι εκπομπές CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 18%, σε 3,9 εκατ. τόνους, ενώ η ένταση εκπομπών περιορίστηκε σε 0,35 τόνους CO₂ ανά παραγόμενη MWh, από 0,49 τόνους CO₂/MWh το α΄ εξάμηνο του 2025.

Η θέση του Ομίλου στις αγορές παραγωγής παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 31%, ενώ στη Ρουμανία το μέσο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ διατηρήθηκε σε 23%.

Διανομή

Με επενδύσεις ύψους €0,6 δισ., το α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος συνέχισε τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Ο δείκτης SAIDI στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 60 λεπτά (από 58 λεπτά) και ο δείκτης SAIFI σε 0,87 φορές (από 0,72 φορές) παρά την επιβάρυνση από τις βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων κατά το α’ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, ο δείκτης SAIDI βελτιώθηκε στα 35 λεπτά (από 36 λεπτά) και ο δείκτης SAIFI επίσης βελτιώθηκε σε 0,90 φορές (από 0,96 φορές). Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις του Ομίλου επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της λειτουργικής απόδοσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δικτύων.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πρόοδος στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Η διείσδυσή τους αυξήθηκε σε 23% στην Ελλάδα (από 16%) και σε 63% στη Ρουμανία (από 58%), ενισχύοντας τις ψηφιακές δυνατότητες των δικτύων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους.6

Τηλεπικοινωνίες

Η ΔΕΗ FiberGrid έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, με αποτύπωμα 2,05 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έναντι 1,3 εκατ. στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2025. Περισσότερα από 1,3 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσίας, ενώ στόχος είναι η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Τον Ιούνιο, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων για τη διερεύνηση της δημιουργίας κοινής εταιρείας που θα συνδυάζει τις δραστηριότητες των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All. ΄

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ διατηρεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και διευρύνει την παρουσία της στη Ρουμανία. Στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.735 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο
Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Business

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Business

Τι βλέπει η Coca-Cola HBC και ανεβάζει τον πήχη για το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μισθός: Το στοίχημα των 1.500 ευρώ – Πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν αυτά τα χρήματα
Economy

Το στοίχημα για μέσο μισθό 1.500 ευρώ - Πόσο απέχουμε;

Ο βασικός μισθός 1.500 ευρώ αποτέλεσε μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων

Αθανασία Ακρίβου
Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές
AGRO

Φρένο στις ανησυχίες για το ελαιόλαδο – Γιατί δεν έρχονται ανατιμήσεις 

Οι τιμές στο ελαιόλαδο δεν πρόκειται να αυξηθούν διαβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακίνητα: Τιμές που ζαλίζουν – Η Μύκονος έγινε… Μονακό
Ακίνητα

Τιμές που ζαλίζουν - Η Μύκονος έγινε... Μονακό

Τα ακίνητα παραμένουν σε επίπεδα διεθνούς πολυτέλειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το νησί των Ανέμων

Ανδρομάχη Παύλου
Νιτσιάκος: Τι θα φέρει στην ελληνική αγορά του κοτόπουλου η εξαγορά από την MHP
Business

Πώς η εξαγορά της Νιτσιάκος ανακατεύει την τράπουλα

H έλευση της MHP στη χώρα με όχημα τη Νιτσιάκος αλλάζει τους συσχετισμούς στον κλάδο του κοτόπουλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Aktor και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ -

KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Business

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Business

Τι βλέπει η Coca-Cola HBC και ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Τι είπε ο CEO της Coca Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές για τους λόγους που ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του

Γιώργος Μανέττας
Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

«Ταύρος» για τις τράπεζες Goldman και Morgan Stanley

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley διατηρούν θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Όμιλος ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Business

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα

Η νέα μονάδα, καθαρής ισχύος 794 MW, θα αποτελεί την πρώτη στην Ευρώπη που θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power

Latest News
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Aktor και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ -

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια για την εφάπαξ δόση για το επίδομα παιδιού

ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ

Με επιλεκτικά στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ελέγξει τις πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers
Επικαιρότητα

«No deal» μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers, λέει το Reuters

Το πρακτορείο Reuters διαψεύδει τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών  

Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας
World

Ραγδαία παρακμή της βρετανικής χημικής βιομηχανίας

Τα απανωτά «λουκέτα» στη χημική βιομηχανία απειλούν και την παραγωγή πυρομαχικών

Wall Street: Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά
Wall Street

Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά η Wall Street

Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,88% στις 54.563 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 7.783 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,22% στις 26.642 μονάδες

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Επικαιρότητα

Στις 7 Αυγούστου η καταβολή αδειοδωροσήμου σε οικοδόμους

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί απο τον e-ΕΦΚΑ σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Business

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα - Τάζει άμεσες αποζημιώσεις και έργα για αποκατάσταση των ανυπολόγιστων ζημιών

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Business

Τι βλέπει η Coca-Cola HBC και ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Τι είπε ο CEO της Coca Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές για τους λόγους που ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του

Γιώργος Μανέττας
Gen Z: Ο ένας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας και ευημερίας
Inbox

Gen Z: Ενας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας

Έρευνα σε νέους εργαζόμενους της Gen Z στη Βρετανία, έδειξε ότι το 31% σκέφτεται την παραίτηση από τη δουλειά, γιατί επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ευημερία του. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies