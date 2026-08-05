Ακίνητα: Τιμές που ζαλίζουν – Η Μύκονος έγινε… Μονακό

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Έντονη δυναμική παρουσιάζουν τα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο, με τη Μύκονο να οδηγεί την κούρσα.

Οι βίλες με θέα στο Αιγαίο, οι πισίνες, η ιδιωτικότητα και η διεθνής πελατεία κρατούν τις τιμές σε επίπεδα που θυμίζουν προορισμούς πολυτελείας όπως το… Μονακό!

Η Μύκονος παραμένει η κορυφή της πυραμίδας

Τα ακίνητα

Η ζήτηση για βίλες, εξοχικές κατοικίες και σύγχρονα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι τιμές να κινούνται ανοδικά και ορισμένα νησιά να αποκτούν χαρακτηριστικά αυτόνομων αγορών.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της GEOAXIS, η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή μονάδος πολυτελών κατοικιών με 16.790 ευρώ/τμ ενώ συγκριτικά με πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια αύξηση 4,9% των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης πολυτελών κατοικιών. Ωστόσο, η ανώτατη τιμή πολυτέλών ακινήτων αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 30.000 ευρώ/τ.μ.

Η διάμεση ηλικία των προς πώληση ακινήτων που υπάρχουν στην αγορά στη Μύκονο είναι τα 8 έτη, όταν στα υπόλοιπα νησιά είναι πάνω από 16 έτη.

Παράλληλα, στην Μύκονο μια πολυτελής κατοικία μπορεί να κοστίζει μέχρι και 5,7 φορές περισσότερο από μια τυπική θερινή κατοικία.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της χρονικά βαθύτερης ανάλυσης που προχωρήσαμε για τις τυπικές θερινές κατοικίες, κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται πως σε όλα τα νησιά καταγράφονται οι υψηλότερες αξίες της 10ετίας. Η Μύκονος καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση 38,7%.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών σε Μύκονο προέρχεται από την αλλοδαπή, ενώ ένα πολύ μικρό κομμάτι αφορά στην απόκτηση Golden Visa.

Το νησί έχει γίνει πλέον επενδυτικό προϊόν καθώς οι πολυτελείς κατοικίες δεν αγοράζονται απλώς ως εξοχικά, αλλά ως περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποφέρουν υψηλά έσοδα μέσω μισθώσεων.

Οι ξένοι επενδυτές

Οι εξοχικές κατοικίες στα νησιά βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος ως ο ιδανικός προορισμός, δεχόμενα ώθηση από τη συνεχή δυναμική και την ισχυρή εμπιστοσύνη στην περιοχή ως έναν πολλά υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό.

Σύμφωνα με Market Report της Engel & Völkers για την Ελλάδα η Μύκονος συγκεκριμένα αποτελεί περιζήτητο hotspot για επενδυτές υψηλού προφίλ.