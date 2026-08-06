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Χρυσός: Σε υψηλό εφτά εβδομάδων – Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Η αισιοδοξία για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δίνει καύσιμα στις αγορές - Ο χρυσός συνεχίζει ανοδικά

Commodities 06.08.2026, 09:18
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Χρυσός: Σε υψηλό εφτά εβδομάδων – Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Ανοδικά για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση κινείται ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε στο υψηλότερο επίπεδό των τελευταίων εφτά εβδομάδων, καθώς έλαβε στήριξη από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, την υποχώρηση του δολαρίου και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, με τις αγορές να κινούνται με βασικό σενάριο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε εδνοσυνεδριακά κατά 1% στα 4.285,84 δολάρια η ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Ιουνίου. Την Τετάρτη, ο χρυσός κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Φεβρουάριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,9% στα 4.345,80 δολάρια.

«Η απότομη άνοδος ήρθε λόγω της οικοδόμησης αισιοδοξίας ότι η διπλωματική πρόοδος στη Μέση Ανατολή πλησιάζει στην ολοκλήρωση. Αυτό με τη σειρά του θα διατηρήσει την καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου και θα μειώσει την ανάγκη των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια, παρέχοντας σαφή ούριο άνεμο για τον χρυσό» εξηγεί στο Reuters ο αναλυτής της αγοράς IG, Tony Sycamore.

Χρυσός: Πώς θα ανοίξει ο δρόμος για τα 5.000 δολάρια

Μια σταθερή διάσπαση πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ισχυρότερη ανάκαμψη προς το όριο των 5.000 δολαρίων, πρόσθεσε.

Η τιμή spot του χρυσού έχει υποχωρήσει κατά 19% από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου τροφοδότησε την ανησυχία για την αναζωπύρωση του πληθωρισμού που θα οδηγούσε σε υψηλότερο κόστος χρήματος. Ο χρυσός γίνεται πιο ελκυστικός ως επένδυση όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, αφού δεν αποδίδει τόκους.

Η αυξανόμενη αισιοδοξία έχει συρρικνώσει τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ο αγορές τώρα βλέπουν 55% πιθανότητες έναντι 67% δύο μέρες νωρίτερα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία για τις προσλήψεις πλην αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, αναζητώντας στοιχεία για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την έκθεση του Ιουλίου για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες των ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Παρασκευή. Το εθνικό αρχείο απασχόλησης του ADP έδειξε ότι η αύξηση των ιδιωτικών μισθοδοσιών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο.

«Οι μακροοικονομικοί αντίθετοι άνεμοι που απομακρύνονται στον ορίζοντα, σε συνδυασμό με την ελπίδα για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχουν δώσει σημαντική ώθηση στα πολύτιμα μέταλλα», έγραψαν σε σημείωμά τους αναλυτές της TD Securities, μεταξύ των οποίων και ο Ryan McKay. «Τα μακροοικονομικά διακριτικά κεφάλαια έχουν υπερδιπλασιάσει τις θέσεις τους από τον Ιούνιο», πρόσθεσαν, βασιζόμενοι στη στήριξη από κορυφαία κεφάλαια στο Χρηματιστήριο Προθεσμιακών Συμβολαίων της Σαγκάης και στις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που υποστηρίζονται από χρυσό στην Ασία.

Ωστόσο, η πρόκληση για το χρυσό δεν έχει ξεπεραστεί εντελώς, ανέφεραν οι αναλυτές, επισημαίνοντας: «Μια αγορά ενέργειας που εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σφιχτή θα παραμείνει ένα σημαντικό εμπόδιο για μια νέα ανοδική πορεία».

Tο ασήμι spot σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,1% στα στα 62,16 δολάρια, η πλατίνα κατά  1,7% στα 1.764,10 δολάρια, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο.

Το παλλάδιο ενίσχυθηκε 1,1% στα 1.377,83 δολάρια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

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