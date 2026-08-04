Πετρέλαιο: Ήπια άνοδος – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

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Κατά 1% ανέκαμψε το πετρέλαιο την Τρίτη μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, τροφοδοτούμενο από ανησυχίες ότι η προσφορά στη Μέση Ανατολή παραμένει σε κίνδυνο, καθώς μια διπλωματική επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν που έχει διαταράξει τις αποστολές εξακολουθεί να φαίνεται απίθανη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον πρώτο μήνα αυξήθηκαν κατά 1,12 δολάρια, ή 1,3%, στα 84,89 δολάρια το βαρέλι στις 05:55 ώρα Ελλάδος, μετά από πτώση 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σε χαμηλό τριών εβδομάδων, μεταδίδει το Reuters .

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 77 σεντς, ή 1%, στα 81,11 δολάρια, μετά από πτώση άνω του 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, διαμορφούμενο στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν μιας εβδομάδας.

Οι τιμές μειώθηκαν μετά τη δήλωση Τραμπ την Κυριακή ότι αναβάλλει νέες επιθέσεις στο Ιράν εν αναμονή των συνεχιζόμενων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση των αξιώσεων για τον έλεγχο του Ορμούζ.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ, λέγοντας ότι δεν πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δεν είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις.

«Η κλίμακα του sell-off φαίνεται αρκετά υπερβολική, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα. Έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να δούμε τα πράγματα να ξετυλίγονται», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

«Και με το Ιράν να αρνείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και τον Τραμπ να εκδίδει προειδοποιήσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το σκηνικό αφήνει σαφώς άφθονο περιθώριο για μια νέα κλιμάκωση».

Το πετρέλαιο έρμαιο της ασυνεννοησίας Τραμπ – Τεχεράνης

Η διαμάχη για το Ορμούζ αποτελεί κεντρικό σημείο τριβής στις συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον λέει ότι το μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο απαιτούσε από το Ιράν να ανοίξει την πλωτή οδό, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι το κείμενο διατήρησε ρητά την εξουσία της.

Αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης μέσω του στενού ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 4,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου, έναντι 3,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, έξι υπερδεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας άλλαξαν πορεία πρόσφατα στον Κόλπο του Άντεν προς τη νότια Αφρική, ενώ δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισαν το Στενό Bab el-Mandeb, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας τη Δευτέρα.

Η ναυτιλιακή κίνηση στις βασικές πλωτές οδούς του Κόλπου, Bab el-Mandeb και Στενών του Ορμούζ, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στην αρχή της εβδομάδας.

Το Ορμούζ παραμένει επικίνδυνο για τα πλοία. Την Τρίτη, η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ένα περιστατικό 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Al Khasab του Ομάν, αφού ένα φορτηγό πλοίο μετέδωσε μέσω του καναλιού 16 του VHF ότι είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα.

«Ενώ οι μάχες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι δεν έχουν σταματήσει εντελώς τις ενεργειακές ροές, έχουν επιβάλει μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού, υψηλότερο κόστος ασφάλισης και περιστασιακές εκτροπές», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Με τα Στενά του Ορμούζ, υπάρχει ένας κίνδυνος διπλού πνιγμού στην αγορά που εμποδίζει το πετρέλαιο να αποδεσμεύσει πλήρως το γεωπολιτικό του premium».