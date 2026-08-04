 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πετρέλαιο: Ήπια άνοδος – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τις απώλειες, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν αβέβαιες.

Commodities 04.08.2026, 08:12
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Ήπια άνοδος – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 1% ανέκαμψε το πετρέλαιο την Τρίτη μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, τροφοδοτούμενο από ανησυχίες ότι η προσφορά στη Μέση Ανατολή παραμένει σε κίνδυνο, καθώς μια διπλωματική επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν που έχει διαταράξει τις αποστολές εξακολουθεί να φαίνεται απίθανη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον πρώτο μήνα αυξήθηκαν κατά 1,12 δολάρια, ή 1,3%, στα 84,89 δολάρια το βαρέλι στις 05:55 ώρα Ελλάδος, μετά από πτώση 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σε χαμηλό τριών εβδομάδων, μεταδίδει το Reuters .

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 77 σεντς, ή 1%, στα 81,11 δολάρια, μετά από πτώση άνω του 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, διαμορφούμενο στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν μιας εβδομάδας.

Οι τιμές μειώθηκαν μετά τη δήλωση Τραμπ την Κυριακή ότι αναβάλλει νέες επιθέσεις στο Ιράν εν αναμονή των συνεχιζόμενων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση των αξιώσεων για τον έλεγχο του Ορμούζ.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ, λέγοντας ότι δεν πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δεν είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις.

«Η κλίμακα του sell-off φαίνεται αρκετά υπερβολική, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα. Έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να δούμε τα πράγματα να ξετυλίγονται», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

«Και με το Ιράν να αρνείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και τον Τραμπ να εκδίδει προειδοποιήσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το σκηνικό αφήνει σαφώς άφθονο περιθώριο για μια νέα κλιμάκωση».

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο έρμαιο της ασυνεννοησίας Τραμπ – Τεχεράνης

Η διαμάχη για το Ορμούζ αποτελεί κεντρικό σημείο τριβής στις συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον λέει ότι το μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο απαιτούσε από το Ιράν να ανοίξει την πλωτή οδό, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι το κείμενο διατήρησε ρητά την εξουσία της.

Αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης μέσω του στενού ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 4,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου, έναντι 3,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, έξι υπερδεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας άλλαξαν πορεία πρόσφατα στον Κόλπο του Άντεν προς τη νότια Αφρική, ενώ δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισαν το Στενό Bab el-Mandeb, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας τη Δευτέρα.

Η ναυτιλιακή κίνηση στις βασικές πλωτές οδούς του Κόλπου, Bab el-Mandeb και Στενών του Ορμούζ, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στην αρχή της εβδομάδας.

Το Ορμούζ παραμένει επικίνδυνο για τα πλοία. Την Τρίτη, η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ένα περιστατικό 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Al Khasab του Ομάν, αφού ένα φορτηγό πλοίο μετέδωσε μέσω του καναλιού 16 του VHF ότι είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα.

«Ενώ οι μάχες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι δεν έχουν σταματήσει εντελώς τις ενεργειακές ροές, έχουν επιβάλει μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού, υψηλότερο κόστος ασφάλισης και περιστασιακές εκτροπές», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Με τα Στενά του Ορμούζ, υπάρχει ένας κίνδυνος διπλού πνιγμού στην αγορά που εμποδίζει το πετρέλαιο να αποδεσμεύσει πλήρως το γεωπολιτικό του premium».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της AI
Executive

Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI
BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
World

Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Ήπια άνοδος – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Ήπια άνοδος στο πετρέλαιο - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τις απώλειες, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν αβέβαιες.

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν
Commodities

Βουτιά στο πετρέλαιο - Νέες διαπραγματεύσεις Τραμπ με Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν τη Δευτέρα

Πετρέλαιο: Πτωτικά με ελπίδες για ανάκαμψη των ροών
Commodities

Πτωτικά το πετρέλαιο με ελπίδες για ανάκαμψη των ροών

Oι ισχυρότερες ροές μέσω των Στενών του Oρμούζ άμβλυναν τις ανησυχίες της αγοράς για το πετρέλαιο

Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Μέση Ανατολή: Αλμα 6% στις τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν
Commodities

Η δήλωση Τραμπ για χτύπημα στο Ιράν ανεβάζει 6% τις τιμές πετρελαίου

Σκληρό χτύπημα στο Ιράν ανήγγειλε ο Ντοναλντ Τραμπ ως αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Αλμα 3 δολ. μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή
Commodities

Αλμα 4% στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή

Η νέα ανταλλαγή πυρών στη Μ. Ανατολή ανέτρεψε την πτώση των προηγούμενων ημερών στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Κάτω από τα 86 δολ. το Brent
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση της τιμής - Κάτω από τα 86 δολ. το Brent

Ανακούφιση προκαλεί η παύση των επιθέσεων στο Ιράν - Το πετρέλαιο συνεχίζει πτωτικά για δεύτερη μέρα

Latest News
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της AI
Executive

Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI

Τι αποκαλύπτει μελέτη της ManpowerGroup για την τεχνητή νοημοσύνη

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Μέσω του myAGRO της ΑΑΔΕ οι αιτήσεις, οι εξουσιοδοτήσεις και οι διορθώσεις - Οι καταληκτικές ημερομηνίες

UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Business of Sport

Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ

Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ υποχώρησε στις 107,6 μονάδες - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies