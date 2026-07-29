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Ευάγγελος Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen – Σημαντική στιγμή

Ο κ. Μυτιληναίος με ανάρτηση στο Linkedin αναφέρθηκε στη συμφωνία της Metlen με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Business 29.07.2026, 17:24
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Ευάγγελος Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen – Σημαντική στιγμή
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«Σημαντική και περήφανη στιγμή» χαρακτήρισε με ανάρτηση του στο Linkedin ο κ. Ευάγγελος Μυτιληνιαίος, την υπογραφή πολυετούς συμβολαίου της Metlen με Αμερικανό κολοσσό τεχνολογίας.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα. Οι όροι της συμφωνίας είναι εμπιστευτικοί.

«Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός Ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας – όχι μόνο για την Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.» γράφει ο κ. Μυτιληναίος.

Το γάλλιο, στο οποίο είχε πιστέψει από την αρχή ο Έλληνας βιομήχανος είναι σημαντικό για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Είμαι περήφανος που η METLEN βοηθά στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού βιομηχανικού μέλλοντος για την Ευρώπη – και αυτή είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης και οι τεχνικές μας ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μέρα και νύχτα για να σημειώσουν περαιτέρω επιτυχίες στον τομέα Metlen Critical & Rare Metals.» υπογράμμισε.

Η ανάρτηση

Σήμερα είναι μια σημαντική και περήφανη στιγμή, καθώς ανακοινώσαμε την υπογραφή μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια γαλλίου σε μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας από τις ιστορικές εγκαταστάσεις μας της «Αλουμίνιο της Ελλάδας».

Από την αρχή, πίστευα ακράδαντα σε αυτό το έργο.

Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός Ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας – όχι μόνο για την Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πιο σταθερή ένταξη της Ελλάδας και της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη κρίσιμων πρώτων υλών και μια απόδειξη της εμπειρογνωμοσύνης και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε όλη την εταιρεία.

Σε μια εποχή που η ανθεκτικότητα, η στρατηγική αυτονομία και η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο σημαντικές, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της παραγωγικές δυνατότητες σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό της μέλλον.

Γι’ αυτό το γάλλιο έχει σημασία.

Είμαι περήφανος που η METLEN βοηθά στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού βιομηχανικού μέλλοντος για την Ευρώπη – και αυτή είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης και οι τεχνικές μας ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μέρα και νύχτα για να σημειώσουν περαιτέρω επιτυχίες στον τομέα Metlen Critical & Rare Metals. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι και συνεργάτες!

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