Κίνα: Σε ιστορικά χαμηλά οι αποδόσεις των ομολογιακών εκδόσεων

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Σε ιστορικά χαμηλά διαμορφώθηκαν οι αποδόσεις στις εκδόσεις ομολόγων που προχώρησε η Κίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, το υπουργείο Οικονομικών διέθεσε την Παρασκευή τίτλους αξίας 15,5 δισ. γιουάν (2,3 δισ. δολαρίων), με τις αποδόσεις των τίτλων διετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας να υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η απόδοση των τίτλων τριετούς διάρκειας διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011.

Οι αποδόσεις κατά τη δημοπράτηση των διετών, πενταετών και δεκαετών ομολόγων στην αγορά του εξωτερικού (offshore) διαμορφώθηκαν στο 1,24%, 1,38% και 1,67% αντίστοιχα. Για τους τίτλους τριετούς διάρκειας, η απόδοση καθορίστηκε στο 1,28%. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης (bid-to-cover ratio) υποχώρησε στο 3,43, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

Την Παρασκευή, η Κίνα προχώρησε επίσης στην πώληση ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας στην εγχώρια αγορά (onshore). Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης κάλυψης για τους τίτλους 30ετούς διάρκειας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, λαμβανομένου υπόψη του μικρότερου ποσού που διατέθηκε, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη χρονική σειρά δεδομένων.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυνατότητα του Πεκίνου να αντλεί κεφάλαια σε γιουάν από τις διεθνείς αγορές με χαμηλότερο κόστος, καθώς οι αποδόσεις των κινεζικών ομολόγων μειώνονται εν μέσω προσδοκιών για νομισματική χαλάρωση, ενώ η ζήτηση από τους επενδυτές παραμένει ισχυρή.

Παράλληλα, οι εκδόσεις αυτές διευρύνουν το διαθέσιμο απόθεμα κρατικού χρέους στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας την προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει την αγορά του γιουάν στο εξωτερικό και να προωθήσει τη χρήση του νομίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η ζήτηση για ομόλογα σε RMB είναι ισχυρή, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, ενώ ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται επίσης να επιδιώκουν την έκθεση σε ξένο νόμισμα» εξηγεί στο Bloomberg η Frances Cheung, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Oversea-Chinese Banking Corp.

Ανοδικά τα ομόλογα της Κίνας

Τα κινεζικά κρατικά ομόλογα έχουν σημειώσει άνοδο αυτόν τον μήνα, υποβοηθούμενα από την άφθονη ρευστότητα και τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου έχει υποχωρήσει κατά περίπου πέντε μονάδες βάσης μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η άνοδος αυτή υποστηρίχθηκε από το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, καθώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διοχέτευσε ρευστότητα στην αγορά σε καθαρή βάση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή. Το επιτόκιο συμφωνιών επαναγοράς (repo) διάρκειας μίας ημέρας (overnight), το οποίο αποτελεί βασικό δείκτη του κόστους χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά, κινείται κοντά σε χαμηλό πολλών μηνών, στο 1,27%.

«Αυτό οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στη ζήτηση για “ασφαλή καταφύγια” (safe-haven assets), δεδομένης της πρόσφατης μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε η Serena Zhou, ανώτερη οικονομολόγος για την Κίνα στη Mizuho Securities. «Από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η αγορά αντιμετωπίζει τα περιουσιακά στοιχεία σε ρενμινμπί (renminbi) ως ασφαλές καταφύγιο. Η πρόσφατη δημοπρασία επιβεβαιώνει αυτή την τάση».