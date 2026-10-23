EOS Capital Partners: Επενδύει στην UTC International Transport – Τι «βλέπει» στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας

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Την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 70% της UTC International Transport Α.Ε. («UTC»), μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II ανακοινώνει η EOS Capital Partners («EOS»), μέλος του Ομίλου EOS Global Investors.

Η UTC είναι η κορυφαία εταιρεία αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα για τη διεθνή μεταφορά ψυχόμενων και ευπαθών προϊόντων. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι διατηρούν ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 10% κατέχεται από λοιπούς ιδιώτες επενδυτές. Ο ιδρυτής της UTC, κ. Ιωάννης Μίχος, παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη των λοιπών μετόχων για να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της UTC, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την EOS Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της UTC. Η συναλλαγή αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία μας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η στήριξη των νέων μας εταίρων ενισχύει τις δυνατότητες και στρατηγικές ευελιξίες της ομάδας μας για να οδηγήσουμε την UTC στην επόμενη μέρα, επεκτεινόμενοι σε νέους κλάδους και υπηρεσίες. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την αξιοπιστία και την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν εδώ και είκοσι χρόνια.»

Από την πλευρά του, ο κ. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, τόνισε ότι «η UTC έχει κατακτήσει μια μοναδική θέση σε έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το οφείλει στην επιχειρησιακή αρτιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει ο κ. Ιωάννης Μίχος και η ομάδα του εδώ και δύο δεκαετίες».

Συνεχίζοντας, ο κ. Χρυσανθόπουλος ανέφερε: «Βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση, να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών και το πελατολόγιο της εταιρείας και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει μια κατακερματισμένη αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με την ομάδα της UTC και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επόμενη φάση ανάπτυξής της.»

Το προφιλ της UTC

Η UTC ιδρύθηκε το 2004 και έχει έδρα τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δραστηριοποιείται στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών logistics και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών (freight forwarding) με ευέλικτο, asset-light επιχειρηματικό μοντέλο. Εστιάζει σε ευπαθή φορτία, φορτία υψηλής αξίας και φορτία με αυστηρά χρονικά περιθώρια.

Η εταιρεία εξυπηρετεί απρόσκοπτα όλες τις ημέρες του χρόνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, και στηρίζεται σε μακροχρόνιες συνεργασίες με όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί περισσότερους από 50 προορισμούς παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Η UTC παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις logistics, που περιλαμβάνουν αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, εκτελωνισμό, αποθήκευση, συσκευασία και διανομή.

Σχετικά με την EOS

Η EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., μέλος του Ομίλου EOS Global Investors, είναι ο εξωτερικός διαχειριστής του EHRF II, ενός fund ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους €250 εκατ. Το fund επενδύει σε αναπτυσσόμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Η επενδυτική στρατηγική της EOS εστιάζει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υγιή χρηματοοικονομική θέση και ισχυρή πρόταση αξίας. Πρόκειται για εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες, είτε οργανικά είτε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών