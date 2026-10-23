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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε χαμηλά τριμήνου- Βουτιά από τράπεζες

Μετά από έξι διαδοχικούς ανοδικούς μήνες ο Οκτώβριος οδεύει προς αρνητικό κλείσιμο

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.10.2026, 17:31
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε χαμηλά τριμήνου- Βουτιά από τράπεζες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να “προσγειώνεται” σε χαμηλά τριών μηνών σχεδόν και το επενδυτικό κλίμα να είναι επιβαρυμένο από τη μεγάλη διόρθωση των τραπεζών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 2,22% στις 2.530,46 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.513,95 μονάδων (-2,86%) και 2.578,84 μονάδων (-0,35%). Ο τζίρος ανήλθε στα 733 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 129,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 68,3 εκατ. τεμάχια αξίας 304,1 εκατ. ευρώ (λόγω μεγάλου πακέτου στη Eurobank).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 2,41% στις 6.457,97 μονάδες, ενώ στο -0,46% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.013,07 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 4,52% στις 2.832,50 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 3,18%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 3,40%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε απώλειες 6,6%.

Η τέλεια παγίδα

Μετά από έξι διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, ο Οκτώβριος οδεύει προς αρνητικό κλείσιμο, καθώς απομένουν μόλις τέσσερις συνεδριάσεις για να καλυφθεί μια απόσταση άνω των 200 μονάδων, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Η ελληνική αγορά υπέκυψε στις πιέσεις του ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με τη συσσώρευση υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων να επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία και να ενισχύει την επιφυλακτικότητα των αγοραστών.

Η εταιρική κερδοφορία, που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως ανάχωμα στις πιέσεις, πέρασε στο παρασκήνιο και πλέον η ελληνική αγορά ακολουθεί εντονότερα τις διακυμάνσεις των διεθνών χρηματιστηρίων, με την αντίδρασή της στις πτωτικές συνεδριάσεις να αποκτά συχνά δυσανάλογη ένταση. Υπό αυτό το πρίσμα το διεθνές περιβάλλον παραμένει η νούμερο ένα αιτίαση των όσων συμβαίνουν στην εγχώρια αγορά οι επιμέρους αναλαμπές δεν δείχνουν ικανές να αλλάξουν τη συνολική εικόνα.

Τα τραπεζικά αποτελέσματα, που εισέρχονται στο προσκήνιο στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, θα μπορούσαν να προσφέρουν την αφορμή για μια μερική αυτονόμηση της εγχώριας αγοράς. Οι εκτιμήσεις για το γ’ τρίμηνο προβλέπουν αύξηση 11,5% στα έσοδα από τόκους (2,27 δις ευρώ), 16,5% στα προ προβλέψεων κέρδη (1,96 δις ευρώ) και 18,5% στα καθαρά κέρδη (1,26 δις ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση εκτός από τα τραπεζικά μεγέθη θα αξιολογηθεί η προοπτική για το τέλος της χρονιάς σε σχέση με τους αρχικούς στόχους αλλά και την δυνατότητα πιο γενναιόδωρων μερισματικών διανομών μετά την σχετική απόφαση του SSM.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά η αγορά έστησε την «τέλεια παγίδα» στους αγοραστές στην συνεδρίαση της Τετάρτης η οποία αποδείχθηκε μοιραία για την έκβαση της τάσης. Στο τέλος της ημέρας οι αγοραστές είχαν καταφέρει να κλείσουν το Γενικό Δείκτη στο υψηλό της ημερήσιας διακύμανσης διασπώντας τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών, ενεργοποιώντας σήμα αγορών από τον MACD σε μια καθαρά ανοδική, συνεδρίαση με συμπαθητικές συναλλαγές.

Οι επόμενες δύο συνεδριάσεις ήταν ο ορισμός της ψυχρολουσίας καθώς συνοδεύτηκαν από ένταση σε πωλήσεις και αρνητικές διακυμάνσεις σε όλο σχεδόν το εύρος της αγοράς βάζοντας εκ νέου το σενάριο των 2.498 μονάδων στο τραπέζι. Στο εν λόγω επίπεδο κλείνει το ανοδικό χάσμα τιμών της 27ης Ιουλίου με επόμενο σημείο στήριξης τις 2.430 μονάδες, μια ζώνη τιμών που αποτελεί ορόσημο για την μακροπρόθεσμη ανοδική τάση καθώς από εκεί διέρχεται με ανοδική κλίση ο εκθετικός κινητός μέσος των 200 ημερών.

Όλο το σύστημα των βραχυπρόθεσμων κινητών μέσων και ο MACD έχει δώσει σήματα πώλησης ενώ οι ταλαντωτές δεν έχουν μπει ακόμα σε υποτιμημένες ζώνες αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποχώρησης. Η ένταση της υποχώρησης των δύο τελευταίων ημερών δείχνει ότι το καθοδικό κύμα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη δίνοντας προβάδισμα στην μεταβλητότητα και το πάνω χέρι στους πωλητές.

Στο εναλλακτικό σενάριο με λιγότερες ωστόσο πιθανότητες, μια φάση ήπιας συσσώρευσης θα μπορούσε να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις. Για να αποκτήσει, όμως, μεγαλύτερη αξιοπιστία η προοπτική σταθεροποίησης, θα απαιτούνταν αισθητή υποχώρηση των συναλλακτικών όγκων, ιδανικά σε συνδυασμό με την είσοδο των ταλαντωτών σε υπερπωλημένες ζώνες, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική και Πειραιώς σημείωσαν απώλειες 5,53% και 5,21% αντίστοιχα, με τις Alpha Bank και CrediaBank να χάνουν πάνω από 4%. Άνω του 3% ήταν η πτώση σε Optima Bank, Eurobank, Cenergy, Metlen και Allwyn και άνω του 2% σε Aegean και Βιοχάλκο.

Οι απώλειες σε ΔΕΗ, Κύπρου και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Aktor, ΕΛΧΑ, Λάμδα και ΟΤΕ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ, ενώ Τιτάν, Helleniq Energy και Motor Oil έκλεισαν με κέρδη άνω του 1%.

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