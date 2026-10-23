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Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Από την απάτη της Pizza Fan η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Business 23.10.2026, 18:34
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Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μεγάλο κύκλωμα απάτης στην γνωστή αλυσίδα καταστημάτων με τις πιτσαρίες Pizza Fan.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Βίντεο ντοκουμέντο

Κατά τις έρευνες σε οικίες και καταστήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπολογιστές, δεκάδες πολυτελή ρολόγια που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οχήματα, καθώς και πάνω από 1.280.000 ευρώ σε μετρητά.

Συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το κύκλωμα της απάτης λειτουργούσε μέσω ειδικής λειτουργίας στο σύστημα παραγγελιοληψίας, κατά την οποία ολοκληρώνονταν παραγγελίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν σε καταστήματα εστίασης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -23- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -109- ταυτοποιημένα άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Από την επακόλουθη πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Από το 2016

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή, στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης).

Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν και τη διακίνηση μέσω αυτού μεγάλων χρηματικών ποσών που προέρχονται από την Ελληνική εταιρεία.

Τα μέλη του κυκλώματος

Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

  • 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
  • 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
  • 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
  • 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,
  • 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,
  • 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,
  • 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,
  • 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
  • 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Τα ευρήματα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -1.288.732,60- ευρώ,
  • -52- κεντρικές μονάδες Η/Υ,
  • φορολογικός μηχανισμός,
  • -6- πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες,
  • -92- πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
  • πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.

Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα -35.000.000- ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα -150.000.000- ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν -για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026- συνολικά -108- Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: in.gr

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Θεοδωρικάκος: 186 επενδυτικά σχέδια – Πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας
Economy

Θεοδωρικάκος: 186 επενδυτικά σχέδια – Πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας

Ποια επενδυτικά σχέδια αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου

ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα
Economy

ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημόσια διοίκηση

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