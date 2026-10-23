Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική

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Τη σημασία της σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση «Γέφυρες Καινοτομίας», στο Ωδείο Αθηνών.

Η εκδήλωση αφορούσε την παρουσίαση της κοινής δράσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 17 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική», για τη χρηματοδότηση συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την εξαιρετική συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ότι «το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής ενώνονται από το κοινό μας σχέδιο και το κοινό μας όραμα για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής και πιο ανταγωνιστική, με πολύ περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Επισήμανε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την έρευνα και την καινοτομία, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να εισέλθουν σε νέες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους εργαζομένους και επιστήμονες, ώστε να μπορούν «να ζήσουν, να εργαστούν και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους εδώ, στην πατρίδα μας».

«Η αγορά θέλει ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια», τόνισε στη συνέχεια, επισημαίνοντας την ανάγκη γρήγορης και αποτελεσματικής αξιολόγησης των προτάσεων της νέας δράσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπενθύμισε ότι στον Αναπτυξιακό Νόμο έγινε πράξη η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εντός 90 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι η ταχύτητα και η συνέπεια είναι απαραίτητες για την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα. Θα αφορούν την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές, τονίζοντας ότι η δημιουργία επενδύσεων και καλών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα ωφελεί και την Αττική, καθώς μπορεί να περιορίσει την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στο Λεκανοπέδιο και τις πιέσεις στο κόστος ζωής.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα δύο σημαντικά έργα για την έρευνα και την τεχνολογία που εγκαινιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» στο Λαύριο και το νέο «έξυπνο» κτίριο του «Δημόκριτου», αναδεικνύοντας τόσο τις δυνατότητες της χώρας, όσο και του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού. «Οι Έλληνες είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολύ σπουδαία πράγματα», τόνισε.