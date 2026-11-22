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Το Δημόσιο σχεδιάζει να βγει στις αγορές για 7,29 δισ. ευρώ το 2027, όμως το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών του αναγκών θα καλυφθεί από το ταμείο του. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει χρήση 15,35 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα, ποσό υπερδιπλάσιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού, σε μια χρονιά που συνεχίζονται οι πρόωρες αποπληρωμές των μνημονιακών δανείων.

Το στοίχημα είναι το πού θα καταλήξει ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον τοποθετεί στο 128,5% στο τέλος του 2027, στηριζόμενο περισσότερο στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ (οφείλεται και στον υψηλό πληθωρισμό) παρά στη μείωση του ίδιου του χρέους. Η Κομισιόν, που προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη, τον βλέπει στο 130,7%. Η απόσταση των 2,2 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει πόσο εξαρτάται η επίτευξη του στόχου από την πορεία της οικονομίας, ακόμη κι αν οι αποπληρωμές γίνουν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Ο λογαριασμός των 23,6 δισ. ευρώ

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2027, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζονται σε 23,638 δισ. ευρώ, πριν από την ανακύκλωση των λήξεων εντόκων γραμματίων και repos, έναντι περίπου 30,1 δισ. ευρώ φέτος. Από αυτά, 12,483 δισ. ευρώ αφορούν χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου χρέους. Περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού ποσού προβλέπεται να καλυφθούν από τα διαθέσιμα. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός καλύπτει άλλα 7,29 δισ. ευρώ και η καθαρή αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ.

Οι έξοδοι του ΟΔΔΗΧ και το κόστος δανεισμού

Για το 2026, η έκθεση καταγράφει εκδόσεις και επανεκδόσεις ομολόγων ονομαστικής αξίας 7,55 δισ. ευρώ, όλες στον ίδιο δεκαετή τίτλο, λήξης τον Ιούνιο του 2036. Η νέα κοινοπρακτική έκδοση του Ιανουαρίου ήταν 4 δισ. ευρώ, οι δύο δημοπρασίες του Φεβρουαρίου και του Απριλίου πρόσθεσαν 550 εκατ. ευρώ και η κοινοπρακτική επανέκδοση του Ιουνίου άλλα 3 δισ. ευρώ. Η τελευταία συγκέντρωσε προσφορές άνω των 36 δισ. ευρώ, με απόδοση 3,799%, περίπου 33 μονάδες βάσης υψηλότερη από το 3,470% του Ιανουαρίου.

Για το 2027, τα 7,29 δισ. ευρώ είναι το ποσό που εγγράφει ο προϋπολογισμός στη γραμμή του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Το πόσες έξοδοι θα γίνουν, πότε και σε ποιες διάρκειες μένει να αποτυπωθεί στο εκδοτικό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ.

Γιατί η Κομισιόν βλέπει υψηλότερο χρέος

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει από 357,810 δισ. ευρώ το 2026 σε 354,565 δισ. ευρώ το 2027. Στο ίδιο διάστημα, το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 12,4 δισ. ευρώ, στα 275,87 δισ. ευρώ. Αυτή η αύξηση του παρονομαστή εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, από 135,8% σε 128,5%. Πάντως, οι ενοποιημένοι τόκοι της Γενικής Κυβέρνησης ανεβαίνουν από 7,987 δισ. ευρώ σε 8,367 δισ. ευρώ.

Η Κομισιόν ξεκινά σχεδόν από το ίδιο σημείο για το 2026, με χρέος 135,7% του ΑΕΠ, αλλά το τοποθετεί στο 130,7% το 2027, δηλαδή 2,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη. Η απόκλιση συμπίπτει με δύο διαφορετικά σενάρια για την οικονομία. Η Αθήνα προβλέπει πραγματική ανάπτυξη 2,3% και αύξηση των επενδύσεων 7,9%, ενώ η Επιτροπή προβλέπει 1,5% και 2,5% αντίστοιχα. Η πορεία των επενδύσεων έχει έτσι σημασία και για το χρέος. Αν η οικονομία κινηθεί πιο κοντά στο σενάριο των Βρυξελλών, ο στόχος του 128,5% γίνεται δυσκολότερος, ακόμη και αν εκτελεστεί ο σχεδιασμός για τις αποπληρωμές.

Οι πρόωρες αποπληρωμές και ο στόχος του 2031

Το 2026 το Δημόσιο αποπλήρωσε πρόωρα 6,943 δισ. ευρώ από τα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου και 2,5 δισ. ευρώ προς το EFSF. Έως το τέλος του έτους προβλέπεται επίσης η προαγορά ομολόγου 2,2 δισ. ευρώ που λήγει τον Δεκέμβριο του 2027. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών, με στόχο την πλήρη εξόφληση των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου έως το 2031, μία δεκαετία πριν από την αρχική τελική λήξη τους. Το 2027, επομένως, η αποκλιμάκωση του χρέους θα κριθεί τόσο από την εκτέλεση αυτών των κινήσεων όσο και από το αν η οικονομία θα δώσει την αύξηση του ΑΕΠ πάνω στην οποία έχει στηριχθεί ο προϋπολογισμός.