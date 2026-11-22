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Έναν καθαρό μισθό που να πλησιάζει τα 1.500 ευρώ χρειάζεται ένας νέος εργαζόμενος για να νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα χωρίς το ενοίκιο να ξεπερνά το 30% του εισοδήματός του.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο αντίστοιχος υπολογισμός ανεβάζει τον πήχη στα 1.800 ευρώ.

Και αυτά μόνο για να καλυφθεί η κατοικία, χωρίς να υπολογίζονται ρεύμα, θέρμανση, τρόφιμα και μετακινήσεις. Η οικονομική ανεξαρτησία μετατρέπεται έτσι σε μια ολοένα δυσκολότερη εξίσωση, ακόμη και για νέους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Η εικόνα προκύπτει από την επεξεργασία των τελευταίων στοιχείων της αγοράς ενοικίων, με υποθετικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με την έρευνα της REMAX για το 2026, το μέσο ενοίκιο σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων και όμορων περιοχών διαμορφώνεται στα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αυτό αντιστοιχεί σε 441 ευρώ μηνιαίως.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τα στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο καταγράφουν μέση ζητούμενη τιμή 12 ευρώ ανά τετραγωνικό, το κόστος φτάνει τα 540 ευρώ.

Για έναν εργαζόμενο με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, το ενοίκιο των 440 ευρώ απορροφά το 44% του εισοδήματος.

Στη Θεσσαλονίκη, τα 540 ευρώ ανεβάζουν την επιβάρυνση στο 54%. Στην πρώτη περίπτωση απομένουν 560 ευρώ και στη δεύτερη μόλις 460 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες.

Εάν υπολογιστούν ενδεικτικά άλλα 100 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα και τηλεπικοινωνίες, 250 ευρώ για τρόφιμα, 50 ευρώ για μετακινήσεις και 100 ευρώ για προσωπικές και απρόβλεπτες δαπάνες, ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός φτάνει τα 940 ευρώ στην Αθήνα και τα 1.040 ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Ο μαλλον συγκρατημένος προϋπολογισμός , δεν περιλαμβάνει διακοπές, αποταμίευση, σημαντικές έκτακτες ανάγκες ή την αγορά οικοσκευής. Με καθαρό εισόδημα 1.000 ευρώ, στην πρώτη περίπτωση απομένουν 60 ευρώ, ενώ στη δεύτερη προκύπτει έλλειμμα 40 ευρώ.

Το πρόβλημα ξεκινά μάλιστα ακόμα και πριν από την πρώτη πληρωμή ενοικίου. Η εγγύηση, το αρχικό μίσθωμα, η μετακόμιση και ο βασικός εξοπλισμός απαιτούν ένα ποσό που μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τις μηνιαίες αποταμιευτικές δυνατότητες ενός νέου εργαζομένου.

Με την παραδοχή ότι ο ιδιοκτήτης ζητά εγγύηση ίση με ένα μηνιαίο μίσθωμα και προκαταβολή του πρώτου ενοικίου, ο νέος ενοικιαστής πρέπει να διαθέτει εξαρχής 880 ευρώ στην Αθήνα και 1.080 ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Αν προστεθούν ενδεικτικά άλλα 600 ευρώ για μετακόμιση και απολύτως βασικό οικιακό εξοπλισμό, ο αρχικός λογαριασμός ανεβαίνει στα 1.480 και 1.680 ευρώ αντίστοιχα. Και αυτά χωρίς ενδεχόμενη μεσιτική αμοιβή ή την αγορά μεγαλύτερων ηλεκτρικών συσκευών.

Η ελληνική εξαίρεση

Το 2025, το 25,6% των νέων 15–29 ετών στην Ελλάδα ζούσε σε νοικοκυριά όπου το κόστος στέγασης ξεπερνούσε το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζούσε σε υπερπλήρεις κατοικίες, έναντι 26,9% στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η διαμονή με την οικογένεια περιορίζει μεν την ανάγκη καταβολής ξεχωριστού ενοικίου, δεν εξασφαλίζει όμως απαραίτητα επαρκείς συνθήκες διαβίωσης.

Η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό έφτασε στην Ελλάδα τα 30,9 έτη το 2025, έναντι 26,3 ετών στην ΕΕ. Η διαφορά δεν εξηγείται αποκλειστικά από προσωπικές επιλογές ή οικογενειακές συνήθειες, αλλά συνδέεται και με την απόσταση ανάμεσα στα εισοδήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν οι νεότεροι εργαζόμενοι και στο κόστος κατοικίας.

Μία εναλλακτική είναι η συγκατοίκηση με άλλον εργαζόμενο, ώστε να μοιράζονται το ενοίκιο και οι λογαριασμοί. Η λύση αυτή μειώνει το ατομικό κόστος, απαιτεί όμως κατοικία με επαρκείς χώρους και προϋποθέτει ότι οι δύο συγκάτοικοι μπορούν να διατηρούν σταθερά εισοδήματα. Επιπλέον, η επιλογή μεγαλύτερου διαμερίσματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη εξοικονόμηση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι διαθέσιμες κατοικίες έχουν περιοριστεί και οι ζητούμενες τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η εργασία δεν αρκεί

Με τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ μεικτά, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για όσους εργάζονται με μερική ή εποχική απασχόληση και δεν μπορούν να υπολογίζουν σε σταθερό εισόδημα ολόκληρο τον χρόνο. Η αβεβαιότητα δυσκολεύει όχι μόνο την καταβολή του ενοικίου, αλλά και την ανάληψη μιας πολυετούς οικονομικής υποχρέωσης.

Ακόμη και με καθαρές αποδοχές 1.200 ευρώ, το πρόβλημα δεν λύνεται. Το ενοίκιο του διαμερίσματος απορροφά το 36,8% του μισθού στην Αθήνα και το 45% στη Θεσσαλονίκη. Με βάση τον ίδιο συγκρατημένο προϋπολογισμό βασικών δαπανών, απομένουν 259 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 160 ευρώ στη δεύτερη. Τα ποσά αυτά πρέπει να καλύψουν οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη, από ιατρικές δαπάνες μέχρι μια έκτακτη επισκευή, ενώ δεν αφήνουν μεγάλο περιθώριο συστηματικής αποταμίευσης.

Στην ειδική μελέτη του για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων στην Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης κενά στη στεγαστική στήριξη. Εργαζόμενοι που ζουν μόνοι ή ζευγάρια χωρίς παιδιά συχνά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συγκεκριμένων επιδομάτων, παρά την επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη διαφορά ανάμεσα στις παλαιότερες μισθώσεις και στις σημερινές ζητούμενες τιμές. Όποιος εγκαταλείπει τώρα το πατρικό του πρέπει να αναζητήσει κατοικία με τους τρέχοντες όρους της αγοράς, χωρίς το πλεονέκτημα ενός παλιού συμβολαίου.

Παράλληλα, τα ενοίκια εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Το τρίτο τρίμηνο του 2026 οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν ετησίως κατά 5% στην Αττική και 5,3% στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον Spitogatos. Στην Αθήνα, ακόμη και περιοχές που θεωρούνταν οικονομικότερες ακολουθούν πλέον ανοδική πορεία, περιορίζοντας τις εναλλακτικές για τους νεότερους ενοικιαστές.