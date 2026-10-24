Παπαστεργίου: Ψηφιακές λύσεις σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης

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Με τους εκπροσώπους των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, συναντήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με αντικείμενο την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Μαριάννα Νικολαΐδου, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννης Σάββας, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, Δρ. Γεώργιος Καμπάς, εκ μέρους του Γραμματέα, και ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου–Δυτικής Ελλάδας–Ιονίου, Δημήτρος Κατσαρός.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αξιοποίηση κοινών ψηφιακών λύσεων, η απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του 7ad.gov.gr, της κοινής ψηφιακής πύλης των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να εξελιχθεί σε ένα ενιαίο σημείο ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Στόχος είναι η πύλη να φιλοξενεί διαδραστικές υπηρεσίες και παράλληλα να λειτουργεί ως χώρος αξιοποίησης και ανταλλαγής ψηφιακών λύσεων που έχουν ήδη αναπτύξει οι ίδιες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα συμβάλει στην αναβάθμιση του 7ad.gov.gr, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα προτεραιοποιήσουν τις ανάγκες τους και θα καταθέσουν κοινή πρόταση για τα επόμενα βήματα.

Σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας είναι ότι αρκετές από τις ψηφιακές εφαρμογές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν αναπτυχθεί από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό τους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που υπάρχει μέσα στη Δημόσια Διοίκηση.

Στόχος είναι ένα κράτος πιο αποτελεσματικό πιο φιλικό και με περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, όπου κι αν βρίσκεται ο πολίτης.