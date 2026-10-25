Πετρέλαιο: Εβδομάδα κερδών- Στα υψηλά εξαμήνου το Brent

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Εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 6,2% κατέγραψε το Brent που ανήλθε σε υψηλό εξαμήνου κλείνοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν όλο και περισσότερο ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,1%, κλείνοντας στα 116,72 δολάρια το βαρέλι – η υψηλότερη τιμή κλεισίματος για το διεθνές σημείο αναφοράς από τις 29 Απριλίου. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI)

σημείωσε άνοδο 3,8%, κλείνοντας στα 103,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του ενισχύθηκαν κατά 2% σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για «ασύμμετρο πόλεμο», έχοντας ενισχύσει τις δυνατότητές τους, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται με το Ιράν και ότι κάτι πρόκειται να συμβεί «αρκετά σύντομα». Οι αινιγματικές αυτές δηλώσεις έγιναν την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους New York Times ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταστρώνουν σχέδια για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι αντάρτες ΧούΘι, σύμμαχοι του Ιράν, συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή σε όλο το μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο κοίτασμα πετρελαίου Σαϊμπάχ (Shaybah), στην Ανατολική Περιφέρεια, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Φαχντ», στο Νταμάμ, την Τετάρτη.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco έδωσε εντολή στο προσωπικό του να εκκενώσει την έδρα της εταιρείας στο Νταχράν και να εργαστεί εξ αποστάσεως, μετά από σειρά επιθέσεων από τους αντάρτες Χούτι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.