Φούρνοι Χωριάτικο: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 400 εταιρείες

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Ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, διαφορετικά εταιρικά σχήματα και πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 50 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος, φέρεται να κατείχε κομβική θέση στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για ζημιά που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω του δικτύου εταιρειών που διενεργούσε εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή, και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών

Οι αχυράνθρωποι και οι εικονικές εταιρείες

«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες αυτή τη στιγμή για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξεις ότι το πρόσωπο πίσω από τον αχυράνθρωπο, τους αχυράνθρωπους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν και κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους, είναι αυτός που συλλαμβάνεις. Είναι ο αρχηγός [παράλληλη ομιλία] της εγκληματικής οργάνωσης», επέμεινε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ακριβώς και διήρκεσε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα. Γιατί κάποιοι απορούν, για κάποια πρόσωπα που έχουν απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη. Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αυτό και να αποτυπωθεί σε μια δικογραφία».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις γιατί κατάφεραν να αποδείξουν «ότι πίσω από αυτούς τους αχυράνθρωπους και πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες που ελέγχουμε βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μια εγκληματική ομάδα».

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Φούρνοι Χωριάτικο: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από το 2016 το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε τουλάχιστον 500 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων απέφυγε την καταβολή ΦΠΑ άνω των 55 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικών εισφορών περίπου 45 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εισπράττοντας έσοδα από περίπου 200 καταστήματα εστίασης, προτού διακόψουν τη δραστηριότητά τους αφήνοντας σημαντικές οφειλές.

Για τη λειτουργία του μηχανισμού χρησιμοποιούνταν δεκάδες «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος, είχε μεταβεί πρόσφατα στο Ντουμπάι, παρά την απαγόρευση εξόδου που είχε επιβληθεί για άλλη υπόθεση σε βάρος του. Το ταξίδι εκεί πιθανόν έγινε μέσω τρίτης χώρας, όχι απευθείας από την Ελλάδα, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου. Μετά την επιστροφή του εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, όπου φέρεται να σχεδίαζε διαφυγή προς την Αλβανία.

Το ποινικό παρελθόν του Mr «Χωριάτικο»

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του επιχειρηματία απασχολεί τη Δικαιοσύνη.

Το 2008 είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, ενώ το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, το κύκλωμα φερόταν να διοχετεύει έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του σε επενδύσεις στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Το 2018, πάντως, ο επιχειρηματίας αθωώθηκε σε ξεχωριστή δικογραφία που αφορούσε συναφείς κατηγορίες για trafficking και ξέπλυμα χρήματος.

Τον Νοέμβριο του 2025 είχε συλληφθεί ξανά, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί Lamborghini με 216χλμ/την ώρα στην Αργυρούπολη.

Πηγή: in.gr