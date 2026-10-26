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Masdar: Μεγάλη εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου στην Ελλάδα

Η Masdar διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα - Και υπογραφή MoU για data centers

Business 26.10.2026, 10:19
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Masdar: Μεγάλη εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου στην Ελλάδα
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Συμφωνία για την εξαγορά και περαιτέρω ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα υπέγραψε η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar.

Η επένδυση ενισχύει τις υποδομές καθαρής ενέργειας της χώρας, υποστηρίζει έμπρακτα τη φιλοδοξία της να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό ψηφιακό κόμβο και εμβαθύνει τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως έγραψε ο ΟΤ, η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW – Και MoU με την Εμιρατινή Khazna. Η συμφωνία ανακοινώθηκε καθώς οι δύο χώρες συμπληρώνουν περισσότερα από 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και επιδιώκουν να διευρύνουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις προηγμένες τεχνολογίες.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing και οι κλάδοι της ψηφιακής οικονομίας αυξάνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση σε προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των χωρών. Η στρατηγική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο για αυτούς τους κλάδους.

Το φωτοβολταϊκό έργο

Το φωτοβολταϊκό έργο, το οποίο η Masdar συμφώνησε να εξαγοράσει από τη Lightsource bp, έχει ισχύ άνω των 550 μεγαβάτ (MW). Η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Η ετήσια παραγωγή του θα αντιστοιχεί στις ανάγκες περισσότερων από 200.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών.

Σε μια παράλληλη πρωτοβουλία, η Masdar και η Khazna Data Centers υπέγραψαν συμφωνία για την προώθηση της ανάπτυξης πράσινων data centers στην Ελλάδα. Η συνεργασία συνδυάζει τις δυνατότητες της Khazna στην ανάπτυξη και λειτουργία data centers με την τεχνογνωσία της Masdar στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας. Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων καθαρής ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένων για τις αυξανόμενες ανάγκες των ψηφιακών υποδομών της χώρας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξης της Masdar στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Η Αυτού Εξοχότητα Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Πρόεδρος της Masdar, δήλωσε: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα συνδέονται με μια στρατηγική συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, σε μακροπρόθεσμους στόχους και στη δέσμευση για κοινή ευημερία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι κλάδοι της ψηφιακής οικονομίας μετασχηματίζουν την παγκόσμια οικονομία, η πρόσβαση σε αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια θα γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Masdar, μαζί με τη νέα συνεργασία της με την Khazna, συνδέει δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας του μέλλοντος: την καθαρή ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, θα στηρίξουν τη φιλοδοξία της να αναδειχθεί σε περιφερειακό ψηφιακό κόμβο και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Αποτυπώνουν επίσης τη δέσμευση των ΗΑΕ να οικοδομούν μακροχρόνιες διεθνείς συνεργασίες που τροφοδοτούν τους κλάδους του αύριο και διασφαλίζουν ευημερία σε βάθος χρόνου».

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε: «Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξής μας στην Ευρώπη. Εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας με ένα φωτοβολταϊκό έργο υψηλής ποιότητας, το οποίο θα αναπτύξουμε περαιτέρω με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με μπαταρίες, εξασφαλίζοντας σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Η συνεργασία μας με την Khazna αξιοποιεί αυτή τη βάση, καθώς διερευνούμε ευκαιρίες για την τροφοδοσία της αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας της Ελλάδας με καθαρή ενέργεια. Μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, ενισχύουμε την πλατφόρμα ανάπτυξής μας στις ΑΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες».

Η Masdar σχεδιάζει επίσης την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με μπαταρίες στο φωτοβολταϊκό έργο ισχύος άνω των 550 MW. Το σύστημα θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου, επιτρέποντας μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και προσφέροντας πρόσθετη ευελιξία στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Στη συναλλαγή περιλαμβάνονται επίσης δύο ιδιόκτητοι υποσταθμοί για τη σύνδεση του έργου με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξαγορά αποτελεί την πρώτη στρατηγική επένδυση της Masdar μέσω της Τέρνα Ενεργειακή και σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το φωτοβολταϊκό έργο θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Τέρνα Ενεργειακή, θα ενισχύσει τις λειτουργικές και εμπορικές συνέργειες και θα εδραιώσει τη θέση της Masdar σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξης της Masdar στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Η Masdar ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της εταιρείας τον Απρίλιο του 2025, έχοντας αποκτήσει αρχικά ποσοστό 70% τον Νοέμβριο του 2024. Με επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ, η εξαγορά αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έως τότε συναλλαγή στον ενεργειακό κλάδο στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία της Τέρνα Ενεργειακή, η Masdar επιδιώκει να αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στην περιοχή, με στόχο τα 6 γιγαβάτ (GW) ισχύος σε λειτουργία έως το 2030 και επενδυτικό σχέδιο ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών, αυξάνεται η ζήτηση για αξιόπιστη, προσιτή ενέργεια από ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και να υποστηριχθούν οι στόχοι για την καθαρή ενέργεια. Η Masdar αναπτύσσει στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο έργο ΑΠΕ παγκοσμίως σε κλίμακα γιγαβάτ με δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλο το εικοσιτετράωρο. Το έργο καθιστά δυνατή την ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με δυνατότητα κάλυψης φορτίου βάσης.

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ παγκοσμίως, συνολικής ισχύος άνω των 65 GW, σε ώριμες αγορές και αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει την ηλιακή ενέργεια, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά, την αποθήκευση με μπαταρίες και τις υβριδικές λύσεις. Με σαφή πορεία προς τον στόχο των 100 GW έως το 2030, συνεχίζει την επέκτασή της σε αγορές στρατηγικής σημασίας, επιλέγοντας τις επενδύσεις της με αυστηρά κριτήρια. Παρέχει αξιόπιστη και προσιτή καθαρή ενέργεια για την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις και θα εκπληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

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