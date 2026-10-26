Coffee Island: Απρόσκοπτη η λειτουργία και η ανάπτυξη του δικτύου

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Κανονικά συνεχίζεται η ανάπτυξη και λειτουργία της Coffee Island, παρά την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Βαγγέλη Λιόλιου στο σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό Μπάσκετ.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η πατρινή αλυσίδα καφέ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η Coffee Island, έπειτα από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει τα εξής:

«Η Coffee Island, έπειτα από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η Coffee Island αποτελεί έναν αυτοτελή, οργανωμένο επιχειρηματικό οργανισμό, με διακριτή διοικητική δομή και ισχυρό διεθνές δίκτυο συνεργατών και δικαιοδόχων.

Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της και την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στους εργαζομένους της, στους συνεργάτες της και στο καταναλωτικό της κοινό».

Η εταιρεία

Η Coffee Island ξεκίνησε το 1999 από την Πάτρα, όπου διατηρεί την έδρα της. Στις ιδιόκτητες, παραγωγικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας καφέ και αποθήκευσης στην Πάτρα επεξεργάζονται και καβουρδίζονται 1.400 τόνοι καφέ το χρόνο αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου της.

Το νέο μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ υποστηρίζει την άμεση και μακροχρόνια συνεργασία με μεμονωμένους παραγωγούς ή συνεταιρισμούς στις χώρες παραγωγής του καφέ, θέτοντας ως πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας και δράσης της το direct trade.

Η Coffee Island απασχολεί 215 εργαζόμενους, ενώ στο δίκτυό της εργάζονται πάνω από 3.500 εκπαιδευμένοι barista και διανομείς. Εμπράκτως, η Coffee Island υιοθετεί σε όλες τις λειτουργίες της την Αειφόρο και Βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των επόμενων γενιών. Όλες οι Διευθύνσεις της σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.