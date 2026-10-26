Υπόθεση «Το χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος

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Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», βρίσκεται και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να ήταν ένα από τα πρόσωπα με τα οποία ο επιχειρηματίας συνεννοούνταν πριν λάβει αποφάσεις, ενώ εξετάζεται ο ρόλος του στο ευρύτερο δίκτυο εταιρειών που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που εμφανίζονταν σε θέσεις-κλειδιά.

Το κόλπο με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους αχυρανθρώπους

Η υπόθεση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αφορά ένα ευρύτερο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τις ζημίες για το Δημόσιο να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές φέρεται να παρακολουθούσαν τη δράση του επί μήνες, συγκεντρώνοντας κρίσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κύκλωμα εφάρμοζε ένα καλοστημένο σχέδιο: τοποθετούσε εικονικούς εκπροσώπους («αχυρανθρώπους») στην ηγεσία επιχειρήσεων, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίζονταν αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη προς το Δημόσιο. Οι φορολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν σε εταιρείες-σφραγίδες, με αποτέλεσμα οι φόροι να μην εισπράττονται ποτέ.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και στον e-ΕΦΚΑ, καθώς εξετάζεται εκτεταμένη απάτη που σχετίζεται με τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες αυτή τη στιγμή για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξεις ότι το πρόσωπο πίσω από τον αχυράνθρωπο, τους αχυράνθρωπους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν και κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους, είναι αυτός που συλλαμβάνεις. Είναι ο αρχηγός [παράλληλη ομιλία] της εγκληματικής οργάνωσης», επέμεινε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ακριβώς και διήρκεσε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα. Γιατί κάποιοι απορούν, για κάποια πρόσωπα που έχουν απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη. Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αυτό και να αποτυπωθεί σε μια δικογραφία».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις γιατί κατάφεραν να αποδείξουν «ότι πίσω από αυτούς τους αχυράνθρωπους και πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες που ελέγχουμε βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μια εγκληματική ομάδα».

Πηγή: In.gr