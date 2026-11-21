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Ένας νέος ανταγωνιστής των τραπεζών διεκδικεί θέση στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με το αμερικανικό δολάριο να αποκτά προβάδισμα σε μια αγορά που αναπτύσσεται έξω από τα παραδοσιακά κανάλια πληρωμών.

Τα stablecoins, τα ψηφιακά νομίσματα που υπόσχονται σταθερή αξία, παύουν σταδιακά να αποτελούν αποκλειστικό εργαλείο των επενδυτών κρυπτονομισμάτων και μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όχι τόσο για το σημερινό τους μέγεθος, όσο για τις ανατροπές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις τραπεζικές καταθέσεις, στις αγορές κρατικών ομολόγων και τελικά στη θέση του ευρώ.

Νέα έρευνα της ΕΚΤ σε 11 χώρες της ευρωζώνης δείχνει ότι τον Αύγουστο του 2025 το 5% των καταναλωτών δήλωνε κατοχή stablecoins από το ίδιο ή άλλο μέλος του νοικοκυριού του. Το ποσοστό αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογιστεί ότι η συνολική κατοχή κρυπτοστοιχείων αυξήθηκε από 9,8% τον Νοέμβριο του 2024 σε 13% τον Αύγουστο του 2025.

Τα stablecoins επιχειρούν να διατηρούν σταθερή ισοτιμία με συμβατικά νομίσματα.

Ένα USDC, για παράδειγμα, σχεδιάζεται ώστε να αντιστοιχεί σε ένα δολάριο, με την αξία του να υποστηρίζεται από αποθεματικά του εκδότη. Δεν πρόκειται όμως για τραπεζική κατάθεση ούτε για ψηφιακό νόμισμα της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Η διατήρηση της ισοτιμίας εξαρτάται από την επάρκεια των αποθεματικών και την εμπιστοσύνη στην εξαργύρωση.

Το δολάριο κυριαρχεί στη νέα αγορά

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό στη Φρανκφούρτη είναι η κυριαρχία του δολαρίου. Μεταξύ των Ευρωπαίων που κατέχουν κρυπτοστοιχεία, το 17% διαθέτει USDT και το 12% USDC, δύο stablecoins συνδεδεμένα με το αμερικανικό νόμισμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το EURC, που συνδέεται με το ευρώ, περιορίζεται στο 10%.

Τα ποσοστά αφορούν κατόχους και όχι την αξία των τοποθετήσεων, ενώ ένας επενδυτής μπορεί να διαθέτει περισσότερα νομίσματα. Η πραγματική ανισορροπία αποτυπώνεται στο μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα USDT και USDC συγκεντρώνουν περίπου το 90% της συνολικής αγοράς stablecoins, ενώ τα αντίστοιχα ψηφιακά νομίσματα σε ευρώ διατηρούν οριακή παρουσία.

Στην πράξη, πρόκειται για ιδιωτικά ψηφιακά μέσα μεταφοράς αξίας, τα οποία επιτρέπουν συναλλαγές χωρίς κάθε μεταφορά να περνά από τα παραδοσιακά τραπεζικά κανάλια. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων. Εάν όμως επεκταθούν στις καθημερινές πληρωμές και στις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων, το δολάριο θα μπορούσε να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε συναλλαγές μέσα στην ευρωζώνη.

Για την ΕΚΤ, η εξέλιξη αγγίζει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς η ευρύτερη χρήση ιδιωτικών ψηφιακών νομισμάτων συνδεδεμένων με το δολάριο θα μπορούσε να περιορίσει τον ρόλο του ευρώ σε ένα αναπτυσσόμενο τμήμα των πληρωμών.

Η μάχη για τις τραπεζικές καταθέσεις

Πίσω από τη συζήτηση για τα ψηφιακά νομίσματα βρίσκεται μια ουσιαστικότερη οικονομική σύγκρουση, σχετικά με το ποιος θα διαχειρίζεται τα χρήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σήμερα, οι καταθέσεις αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών τραπεζών, επιτρέποντάς τους να χορηγούν δάνεια και να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Εάν οι καταναλωτές αρχίσουν να μεταφέρουν σημαντικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς σε stablecoins, μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να μετακινηθεί προς τους εκδότες ψηφιακών νομισμάτων.

Οι τελευταίοι διατηρούν αποθεματικά που μπορούν να περιλαμβάνουν καταθέσεις και βραχυπρόθεσμους κρατικούς τίτλους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ευρώ που μετατρέπεται σε stablecoin εξαφανίζεται από το τραπεζικό σύστημα. Μπορεί όμως να αλλάξει η κατανομή των καταθέσεων, η πρόσβαση των τραπεζών σε σταθερή χρηματοδότηση και ο τρόπος κυκλοφορίας της ρευστότητας.

Υπάρχει και ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο. Οι εκδότες μπορούν να αποκομίζουν αποδόσεις από τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν ως αποθεματικά, χωρίς αυτές να μεταφέρονται αυτομάτως στους κατόχους των stablecoins. Η ανάπτυξη της αγοράς δημιουργεί έτσι νέο ανταγωνισμό όχι μόνο για τη διαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών, αλλά και για τα έσοδα που αυτά παράγουν.

Προς το παρόν, πάντως, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι τα stablecoins αποτελούν μικρό μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Οι περισσότεροι κάτοχοι διατηρούν περιορισμένα ποσά και τα χρησιμοποιούν παράλληλα με άλλα κρυπτοστοιχεία. Οι άμεσοι κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση των τραπεζών παραμένουν συνεπώς περιορισμένοι.

Από τα crypto στα κρατικά ομόλογα

Ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος αφορά τη μετάδοση μιας κρίσης από την αγορά ψηφιακών νομισμάτων στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Εάν ένα μεγάλο stablecoin χάσει την εμπιστοσύνη των κατόχων του, μπορεί να ξεκινήσει κύμα μαζικών εξαργυρώσεων, αντίστοιχο με μια ψηφιακή μαζική ανάληψη καταθέσεων. Ο εκδότης ενδέχεται τότε να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει γρήγορα μέρος των αποθεματικών του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Όταν αυτά περιλαμβάνουν κρατικά ομόλογα, οι αναγκαστικές πωλήσεις μπορούν να προκαλέσουν πιέσεις στις αγορές τίτλων. Το μέγεθος του κινδύνου εξαρτάται από τη συγκέντρωση των αποθεματικών, τη ρευστότητα των αγορών και την ταχύτητα των εξαργυρώσεων.

Η ΕΚΤ δεν διαπιστώνει σήμερα γενικευμένο κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Προειδοποιεί όμως ότι η μεγαλύτερη χρήση stablecoins θα μπορούσε να ενισχύσει τη μετάδοση αναταράξεων μεταξύ κρυπτονομισμάτων και παραδοσιακών αγορών.

Το ψηφιακό ευρώ και η ευρωπαϊκή απάντηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει τους κινδύνους μέσω του κανονισμού MiCA, ο οποίος επιβάλλει απαιτήσεις στους εκδότες, κανόνες για τα αποθεματικά και δικαιώματα εξαργύρωσης.

Παράλληλα, η ΕΚΤ προωθεί το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, επιδιώκοντας να διατηρήσει την παρουσία του δημόσιου χρήματος στις ψηφιακές πληρωμές. Σε αντίθεση με τα ιδιωτικά stablecoins, το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως υποχρέωση της κεντρικής τράπεζας και όχι μιας εμπορικής εταιρείας.

Η νέα έρευνα καταγράφει πάντως μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση. Οι καταναλωτές που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας κατοικίας τους εμφανίζουν κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα κατοχής stablecoins, αφού συνυπολογιστούν άλλα χαρακτηριστικά τους.

Το εύρημα συνδέεται με την πιθανή αξιοποίησή τους σε διασυνοριακές πληρωμές και εμβάσματα, αν και η μελέτη δεν καταγράφει απευθείας τον τρόπο χρήσης τους.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δέκα κατόχους stablecoins εκτιμάται ότι διέθετε τουλάχιστον 10.000 ευρώ τον Νοέμβριο του 2025. Πρόκειται για μια μικρή ακόμη αγορά στην ευρωζώνη, στην οποία όμως αρχίζουν να εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ως προς τα ποσά που τοποθετούν οι καταναλωτές.