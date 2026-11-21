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Οι εταιρείες που προχωρούν σε απολύσεις εργαζομένων με στόχο να τους αντικαταστήσουν με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται τελικά να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα από όσα θα εξοικονομήσουν.

Ο λόγος είναι ότι τα συστήματα AI δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα Gazeta.Ru ο Μιχαήλ Ζάιτσεφ, ειδικός στον αυτοματισμό υποδομών πληροφορικής (IT) και μηχανικός DevOps (Development + Operations, η προσέγγιση που συνδυάζει την ανάπτυξη λογισμικού με τις λειτουργίες πληροφορικής).

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντικατάσταση εξειδικευμένου προσωπικού από την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί τεχνική, αλλά καθαρά διοικητική απόφαση. Σήμερα, η AI είναι χρήσιμη για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και όχι για την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων. Δεν μπορεί από μόνη της να κατανοήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις. Ίσως αυτό να καταστεί δυνατό στο μέλλον, αλλά σίγουρα όχι σήμερα», υπογράμμισε ο ειδικός.

Όπως εξήγησε ο Ζάιτσεφ, μετά τις απολύσεις, η εποπτεία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ανατίθεται συνήθως σε κάποιον από τους εργαζομένους που παραμένουν στην εταιρεία, ο οποίος έχει ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας.

Επιπλέον, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα AI, χρειάζεται να του δοθούν εξαιρετικά σαφείς οδηγίες και κανόνες. Ωστόσο, η διαμόρφωση αυτών των οδηγιών αποτελούσε ακριβώς μία από τις βασικές αρμοδιότητες των εργαζομένων που απολύθηκαν, σημείωσε.

Παράλληλα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι καθόλου φθηνή, καθώς κάθε αίτημα προς ένα μοντέλο συνεπάγεται κόστος. Ο Ζάιτσεφ ανέφερε ότι, στο πλαίσιο μιας δοκιμής, ανέθεσε μια σχετικά απλή εργασία σε ένα από τα φθηνότερα κινεζικά μοντέλα AI. Μέσα σε μόλις μία ώρα, το σύστημα κατανάλωσε πόρους αξίας 50 ευρώ, χωρίς μάλιστα να εκτελέσει ικανοποιητικά την εργασία.

Εάν, επιπλέον, απαιτείται η περαιτέρω εκπαίδευση του μοντέλου ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, το κόστος αυξάνεται, καθώς προστίθενται οι δαπάνες εκπαίδευσης, αλλά και η αμοιβή ενός εξειδικευμένου και ακριβού επαγγελματία, διευκρίνισε.

Οι επιπτώσεις της αντικατάστασης των εργαζομένων από αυτοματοποιημένα συστήματα γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην εξυπηρέτηση πελατών, σύμφωνα με τον ειδικό. Σήμερα, στις περισσότερες επιχειρήσεις, η πρώτη γραμμή υποστήριξης έχει ήδη περάσει σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, δεν πρόκειται καν για πραγματική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για απλές εφαρμογές αυτοματισμού με συνθετική φωνή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα αδυνατεί να κατανοήσει το αίτημα του πελάτη, ενώ η επικοινωνία με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας αποδεικνύεται συχνά εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, οι πελάτες χάνουν χρόνο, εκνευρίζονται και δυσανασχετούν όλο και περισσότερο με την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας πληροφορικής edna, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το 62% των Ρώσων θεωρεί ως τη χειρότερη εμπειρία επικοινωνίας με τμήμα εξυπηρέτησης πελατών την προσπάθεια να καταφέρει να μιλήσει με έναν πραγματικό εκπρόσωπο.

«Ο συνδυασμός ενός εργαζομένου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο οικονομικός και αποδοτικός από ένα σύστημα AI στο οποίο ανατίθενται απλώς αόριστες εργασίες. Επομένως, εξακολουθεί να είναι φθηνότερο για μια επιχείρηση να διατηρεί στο προσωπικό της έναν άνθρωπο που γνωρίζει και λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς της», κατέληξε ο Ζάιτσεφ.