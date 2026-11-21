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Αλλαγές στην ηγεσία της Wildberries προκάλεσε το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία, καθώς η Τατιάνα Κιμ αποχώρησε από τη θέση της γενικής διευθύντριας του γιγαντιαίου λιανοπωλητή της χώρας.

Νέος γενικός διευθυντής της εταιρείας ανέλαβε ο Αλεξέι Κουλίκοφ.

Η Τατιάνα Κιμ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης του ομίλου RWB, διευκρίνισε η εταιρεία στην εφημερίδα Kommersant.

Όπως επισημαίνει η RWB, η Wildberries εντάχθηκε στον όμιλο το 2024, ενώ το σύνολο της επιχειρησιακής δραστηριότητάς της μεταφέρθηκε στη RWB, τη μητρική εταιρεία του ομίλου.

«Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά νέων εταιρειών, ενώ η Wildberries διατήρησε την κυριότητα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Ως εκ τούτου, η αλλαγή στη θέση του γενικού διευθυντή αποτελεί μια τυπική εταιρική μεταβολή, η οποία δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας», ανέφερε η RWB.

Νωρίτερα, αλλαγές σημειώθηκαν και στη μετοχική σύνθεση της ООО «РВБ», της εταιρείας που διαχειρίζεται τον ενοποιημένο όμιλο Wildberries & Russ.

Οι αλλαγές αυτές σημειώθηκαν λίγο μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Τατιάνα Κιμ.

Η Wildberries αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

Τον Ιούνιο του 2024 ανακοίνωσε τη συγχώνευσή της με τη Russ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της υπαίθριας διαφήμισης.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, οι δύο πλευρές προχώρησαν στη σύσταση της κοινής εταιρείας РВБ (RWB), με την Wildberries να αποκτά το 65%.

Το 2025, ο κύκλος εργασιών της RWB στη ρωσική αγορά αυξήθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση.