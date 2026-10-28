EBRD: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Σερβία σε συνεργασία με τη Raiffeisen Bank Serbia

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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενισχύουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις στη Σερβία παρέχοντας μια νέα διευκόλυνση επιμερισμού κινδύνου στη Raiffeisen Bank Serbia που θα βοηθήσει στην αποδέσμευση έως και 70 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΕΤΑΑ θα παράσχει μη χρηματοδοτούμενη εγγύηση χαρτοφυλακίου ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ που θα καλύπτει το 50% του πιστωτικού κινδύνου σε ένα νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο δανείων ΜΜΕ που προέρχεται από την Raiffeisen Bank.

Με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας και αντεγγύησης πρώτης ζημίας από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη για όλους» του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ+) της ΕΕ, η πρωτοβουλία θα απευθύνεται σε υποεξυπηρετούμενες επιχειρήσεις —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευθύνονται από γυναίκες και νέους— και σε μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Επιμερίζοντας ένα μέρος του κινδύνου, η διευκόλυνση θα συμβάλει στη μείωση των εμποδίων στον δανεισμό και θα επιτρέψει στις τράπεζες να επεκτείνουν τη χρηματοδότηση σε ΜΜΕ, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις λόγω περιορισμένων εξασφαλίσεων ή ανεπαρκούς λειτουργικού ιστορικού.

Η Αλεξλαντρα Βουκοσαβιετς , Διευθύντρια της ΕΤΑΑ για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Οι ΜΜΕ αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Σερβίας, ωστόσο πολλές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

έσω αυτού του καινοτόμου μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου, η EBRD και η Raiffeisen Bank Serbia θα βοηθήσουν στο ξεκλείδωμα νέου δανεισμού για επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευθύνονται από γυναίκες και νέους επιχειρηματίες, καθώς και εκείνων που δραστηριοποιούνται εκτός της πρωτεύουσας. Η διευκόλυνση θα στηρίξει επίσης επενδύσεις σε πιο πράσινες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές, βοηθώντας τις εταιρείες να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να γίνουν πιο ανθεκτικές».

Επενδύσεις 11,3 δισ. ευρώ

Ο Ζόραν Πέτροβιτς , Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Raiffeisen Bank Serbia, δήλωσε: «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας και η υποστήριξη της ανάπτυξής τους είναι μία από τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την EBRD και την Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερες εταιρείες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επενδύσεις, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις για το μέλλον».

Η EBRD έχει επενδύσει περισσότερα από 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ στη Σερβία μέχρι σήμερα μέσω 423 έργων. Οι επενδύσεις της επικεντρώνονται στις βιώσιμες υποδομές, την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.