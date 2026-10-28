Ισραήλ: Προς δύσκολες διαπραγματεύσεις μετά τα εκλογικά αποτελέσματα – 54 έδρες ο Νετανιάχου, 47 ο Άιζενκοτ

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Σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικών διαπραγματεύσεων και παζαριών βαδίζει το Ισραήλ καθώς με καταμετρημένο το 76,8% των ψήφων, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στις 54 έδρες ενώ αντίστοιχα αυτό του Γκάντι Άιζενκοτ στις 47, αριθμοί μικρότεροι από τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα καταγράφεται άνευ προηγουμένου άνοδος των κομμάτων με αραβική ηγεσία που συγκεντρώνουν 19 έδρες. Συγκεκριμένα, η κατά βάση αραβική «Κοινή Λίστα», ο εκλογικός συνασπισμός στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων το ΚΚ Ισραήλ και το ΧΑΝΤΑΣ, συγκεντρώνει 13 έδρες ενώ το αραβικό κόμμα Ra’am, το οποίο στο παρελθόν έχει συμπράξει σε στήριξη κυβέρνησης ισραηλινών κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου, συγκεντρώνει 6 έδρες.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι είναι «εκτός συζήτησης» ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα στηρίζεται από αραβικά κόμματα, ενώ ο Άιζενκοτ έχει υποστηρίξει ότι τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία δεν πληρούν τα σιωνιστικά κριτήρια για να κυβερνήσουν

Έτοιμοι να σχηματίσουν κυβέρνηση δηλώνουν αμφότεροι Νετανιάχου και Άιζενκοτ

Παρά την αβεβαιότητα για την τελική κατανομή των εδρών, τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζονται ως νικητές της εκλογικής αναμέτρησης, διεκδικώντας ο καθένας την πολιτική νομιμοποίηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μιλώντας στις 3 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, ο Νετανιάχου – ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ- δεσμεύτηκε να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό μέσω συμφωνιών μεταξύ του κόμματός του, του Λικούντ, ακροδεξιών παρατάξεων και εβραϊκών θρησκευτικών κομμάτων.

«Πρέπει να σχηματίσουμε μια ισχυρή κυβέρνηση της Δεξιάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στους υποστηρικτές του, οι οποίοι τον επευφημούσαν. «Η εβραϊκή και σιωνιστική πλειοψηφία πρέπει να ενωθεί», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, μιλώντας νωρίτερα το βράδυ στους δικούς του υποστηρικτές στο Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι «ο λαός αποφάσισε υπέρ της αλλαγής» και ότι ο Νετανιάχου θα έπρεπε να είχε «ανακοινώσει σήμερα την αποχώρησή του από την πολιτική».

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από την ιστορικά υψηλή συμμετοχή Ισραηλινών πολιτών παλαιστινιακής καταγωγής, μιας μειονότητας που υφίσταται διακρίσεις και αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Πολλοί από αυτούς επιδιώκουν να αποκτήσουν ισχυρότερη πολιτική φωνή, έπειτα από δεκαετίες αποχής από τις εκλογές στο εβραϊκό κράτος.

Εκατομμύρια άλλοι Παλαιστίνιοι που ζουν υπό ισραηλινή κυριαρχία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Γάζα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κατηγορίες περί απαρτχάιντ.

Ρυθμιστής τα αραβικά κόμματα με άνευ προηγουμένου άνοδο

Αν και με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα τα «ανεπιθύμητα» αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 16 έδρες, η συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε κυβερνητικό συνασπισμό θα ήταν δύσκολη.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι είναι «εκτός συζήτησης» ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα στηρίζεται από παλαιστινιακά κόμματα, ενώ ο Άιζενκοτ έχει υποστηρίξει ότι τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία δεν πληρούν τα σιωνιστικά κριτήρια για να κυβερνήσουν.