Rio Tinto: Πρόταση για αύξηση 56% στις αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου

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Αύξηση κατά 56% του πακέτου αποδοχών-στόχου του διευθύνοντος συμβούλου της, Σάιμον Τροτ, στα 9,8 εκατ. λίρες (13,06 εκατ. δολάρια) προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Rio Tinto, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης μεταλλευτικής εταιρείας στον κόσμο. Η πρόταση εντάσσεται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων για την προσέλκυση και τη διατήρηση ανώτατων στελεχών, ιδιαίτερα στους κλάδους της ενέργειας, της αεροδιαστημικής, της άμυνας και των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Reuters και πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, η προτεινόμενη αναθεώρηση δεν προβλέπει αύξηση του σταθερού μισθού του Τροτ. Αντίθετα, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα κίνητρα που συνδέονται με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Το ανώτατο δυνητικό πακέτο αποδοχών του διευθύνοντος συμβούλου θα αυξηθεί κατά 63%, στις 18,3 εκατ. λίρες. Το ανώτατο όριο των βραχυπρόθεσμων κινήτρων θα ανέβει από το 200% στο 300% του βασικού μισθού, ενώ για τα μακροπρόθεσμα κίνητρα θα αυξηθεί από το 500% στο 900%.

Ο Τροτ ανέλαβε τη θέση τον Ιούλιο του 2025. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Rio Tinto κατέγραψε αύξηση 43% στα υποκείμενα κέρδη, ενώ ο νέος διευθύνων σύμβουλος προωθεί αναδιάρθρωση της εταιρείας, περιορισμό του κόστους και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Η πρόταση για τις αποδοχές του θα ισχύει για την επόμενη τριετία, εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους στην ετήσια γενική συνέλευση του 2027.

Νέα κριτήρια σύγκρισης της Rio Tinto με αμερικανικούς ομίλους

Η Rio Tinto διεύρυνε την ομάδα επιχειρήσεων με τις οποίες συγκρίνει τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών της. Στη σχετική λίστα προστέθηκαν οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil, καθώς και η GE Aerospace.

Η διεύρυνση αντανακλά τη δυσκολία των μεταλλευτικών εταιρειών να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις άλλων κλάδων για στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων επενδύσεων και σύνθετων διεθνών δραστηριοτήτων.

Η πρόταση, εφόσον εγκριθεί, θα τοποθετήσει το μέγιστο πακέτο του Τροτ λίγο κάτω από τη διάμεση τιμή των 19 εταιρειών που χρησιμοποιεί η Rio Tinto ως συγκριτικό δείγμα. Στην κορυφή της ομάδας βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος έλαβε 33 εκατ. δολάρια το 2025. Στον μεταλλευτικό κλάδο, μεταξύ των υψηλότερα αμειβόμενων εταιρειών του δείγματος βρίσκονται η καναδική Agnico Eagle Mines και η αμερικανική Freeport-McMoRan.

Οι ανησυχίες των επενδυτών

Δεν υποστηρίζουν όλοι οι μέτοχοι την αύξηση. Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι η πρόταση μπορεί να ενισχύσει έναν γενικότερο πληθωρισμό των αμοιβών των ανώτατων στελεχών στον αυστραλιανό μεταλλευτικό κλάδο, αλλά και να δημιουργήσει αρνητική εικόνα για την εταιρεία σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Η τάση, πάντως, είναι ευρύτερη. Σύμφωνα με έκθεση της Deloitte, η διάμεση αμοιβή των διευθυνόντων συμβούλων των εταιρειών του δείκτη FTSE 100 αυξήθηκε κατά 18%, στα 5,89 εκατ. λίρες το 2025. Παράλληλα, στοιχεία της Glass Lewis δείχνουν ότι σχεδόν το 60% των εταιρειών του δείκτη FTSE 350 πρότειναν αυξήσεις αμοιβών κατά τον φετινό κύκλο γενικών συνελεύσεων.

Ο ανταγωνισμός για στελέχη εντείνεται και λόγω της ενεργειακής μετάβασης. Ο Ραγκ Ουντ αποχωρεί από την BHP για να αναλάβει τη διοίκηση της Albemarle, η οποία αναπτύσσει έργα λιθίου για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Η ζήτηση για στελέχη με σχετική τεχνογνωσία αυξάνει την κινητικότητα μεταξύ μεταλλευτικών, ενεργειακών και τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Η περίπτωση της Rio Tinto αναδεικνύει τη σύγκρουση από τη μία, της ανάγκης ανταγωνιστικών αμοιβών για την προσέλκυση διοικητικών ταλέντων και από την άλλη, την απαίτηση των μετόχων για συγκράτηση του κόστους και σαφή σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την έγκριση των μετόχων και από το κατά πόσο το νέο σύστημα κινήτρων θα συνδεθεί με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.