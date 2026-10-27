Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028 – Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ

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Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Brown Hotels στην ελληνική αγορά, με στόχο να αυξήσει τα ξενοδοχεία της από εννέα σήμερα σε 15 έως το 2028, συνδυάζοντας την απόκτηση ακινήτων με μακροχρόνιες μισθώσεις και συμφωνίες διαχείρισης. Η Αθήνα εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ νέα ξενοδοχειακά projects προγραμματίζονται στην Αίγινα, την Κέρκυρα και την Ανατολική Αττική.

Η Israel Canada Hotels (IC Hotels), η οποία απέκτησε τις δραστηριότητες της Brown Hotels τον Απρίλιο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Οι επόμενες κινήσεις του ισραηλινών συμφερόντων ομίλου επικεντρώνονται τόσο στη δημιουργία νέων μονάδων όσο και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε χθες η διοίκηση, το ελληνικό χαρτοφυλάκιο θα αριθμεί 14 ξενοδοχεία το 2027 και 15 το 2028, από τα οποία έξι θα είναι ιδιόκτητα.

Όπως επισήμανε ο Reuven Elkes, Group CEO Partner της Israel Canada, η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο στα παραθεριστικά συγκροτήματα όσο και στα ξενοδοχεία πόλης.

Νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας

Στην Αθήνα, όπου η Brown Hotels έχει δημιουργήσει ισχυρή παρουσία τα τελευταία χρόνια, προωθούνται νέες αναπτύξεις σε κεντρικά ακίνητα, παράλληλα με την αναβάθμιση μονάδων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Ένα από τα επόμενα projects είναι το Brown Theatrou, στην περιοχή του Ψυρρή. Πρόκειται για τετράστερο ξενοδοχείο 49 δωματίων, το οποίο θα δημιουργηθεί σε μακροχρόνια μισθωμένο ακίνητο της οδού Θεάτρου 6.

Η νέα μονάδα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το PLAY Theatrou Athens, το οποίο βρίσκεται στον αριθμό 5 της ίδιας οδού, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η μετατροπή νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Λυκούργου σε ξενοδοχείο 34 δωματίων και σουιτών. Το Lykourgou Hotel βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, με επιδιωκόμενο χρόνο λειτουργίας το 2028.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι απαιτήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας αποτελούν βασικό παράγοντα που επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου.

Παράλληλα, εξετάζεται η απόκτηση ή αξιοποίηση ενός ακόμη ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή, για το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό κατέχει και η ανακαίνιση του Brown Acropol, της πρώτης μονάδας με την οποία η αλυσίδα εισήλθε στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τους χώρους υποδοχής, τα δωμάτια και το rooftop του ξενοδοχείου, το οποίο διαθέτει 164 δωμάτια και σουίτες.

Από τη Νέα Μάκρη έως την Αίγινα και την Κέρκυρα

Εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας, η Brown Hotels προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ανατολική Αττική.

Στη Νέα Μάκρη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας απόκτησης του Marathon Beach Resort, το οποίο διαχειρίζεται ήδη. Για το συγκρότημα των 160 δωματίων και σουιτών προβλέπεται πρόγραμμα αναβάθμισης, ώστε να επανατοποθετηθεί στην αγορά ως ανανεωμένο τετράστερο resort το 2027.

Νέα παρουσία αποκτά η εταιρεία και στην Αίγινα, μέσω της συμφωνίας διαχείρισης του Aurablu Aegina, στην Αγία Μαρίνα. Η μονάδα, δυναμικότητας 58 δωματίων, βρίσκεται υπό κατασκευή και προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Μάιο του 2027.

Ακόμη μεγαλύτερης κλίμακας είναι το σχέδιο ανάπτυξης του Ionian Crown Suites, στο Μπαρμπάτι της Κέρκυρας.

Το συγκρότημα, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Brown Hotels, διαθέτει σήμερα 21 σουίτες. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η δυναμικότητά του προβλέπεται να αυξηθεί σε 76 μονάδες διαμονής το 2027 και να φθάσει τις 177 έως το τέλος του 2028.

Η επέκταση περιλαμβάνει την προσθήκη ιδιωτικών βιλών και νέων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου παραθεριστικού συγκροτήματος.

Στο επενδυτικό μικροσκόπιο της εταιρείας βρίσκονται επίσης η Κρήτη, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη, χωρίς προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα νέα έργα στις περιοχές αυτές.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας

Η επέκταση της Brown Hotels συνοδεύεται από μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων τρίτων, ένα μοντέλο που επιτρέπει την αύξηση της παρουσίας της εταιρείας χωρίς κάθε νέο ξενοδοχείο να απαιτεί την αγορά του αντίστοιχου ακινήτου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Brown Hotels για την Ελλάδα και την Κύπρο, Σπύρος Ιωάννου, ανέφερε ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα έσοδα της εταιρείας το 2026 καταγράφουν αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA εμφανίζουν άνοδο 9,7%.

Παρά τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στην αγορά της Αθήνας κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις κινήθηκαν εντός των στόχων.

Ιδιαίτερη αισιοδοξία εκφράζεται για την πορεία των παραθεριστικών μονάδων το 2027.

Χαρακτηριστική θεωρείται η επίδοση του Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, με 166 δωμάτια και σουίτες. Η ένταξή του στο δίκτυο της Hilton έχει ενισχύσει, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη διεθνή προβολή του ξενοδοχείου και την προσέλκυση πελατών από την αγορά του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού.

Επέκταση στη Γερμανία και την Ιταλία

Η Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης της Brown Hotels στην Ευρώπη, με σημαντικό επόμενο σταθμό τη γερμανική αγορά.

Κατά την παρουσίαση της διοίκησης έγινε αναφορά στην προσθήκη εννέα ξενοδοχείων στη Γερμανία και ενός στην Ιταλία. Η νέα φάση επέκτασης προβλέπεται να προσθέσει περισσότερα από 2.500 δωμάτια στο διεθνές χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Η εταιρεία επεκτείνεται σε σημαντικές γερμανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο, η Λειψία και η Στουτγκάρδη.

Στο Βερολίνο προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείο περίπου 300 δωματίων, το οποίο θα συνδυάζει τη φιλοξενία με εγκαταστάσεις ευεξίας και χώρους συνεργασίας.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο να ξεπεράσει τις 20 ξενοδοχειακές μονάδες το 2027.

Όπως υπογράμμισε και ο ιδρυτής της Brown Hotels, Leon Avigad, η ανάπτυξη του εμπορικού σήματος αποτελεί βασική επιδίωξη της νέας περιόδου.