Πιερρακάκης από Αλεξανδρούπολη: Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τη φοροδιαφυγή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή συντριπτικά. Και επειδή έχουμε και πρόσφατες ιστορίες στο Τύπο και στις ειδήσεις που τις βλέπουμε περί φοροδιαφυγής, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε». Αυτό διεμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην κεντρική εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο «Ισχυρές Περιφέρειες. Ισχυρή Ελλάδα – Προοπτικές και ευκαιρίες για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», στην Αλεξανδρούπολη.

Για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα

Ο κ. Πιερρακάκης, με αφορμή την επίσκεψή του στη ΣΕΚΕ, έκανε μεταξύ άλλων εκτενή αναφορά στο θέμα της φορολόγησης των καπνικών προϊόντων. Οπως είπεο ίδιος, «στο προσεχές Ecofin, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το βασικό θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε είναι τα καπνικά προϊόντα. Και είχαμε, κάποιες και κάποιοι ίσως το ξέρετε, ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Γιατί ερχόταν από τις Βρυξέλλες μια προσέγγιση η οποία έλεγε ότι πρέπει να αυξηθεί πολύ σημαντικά ο φόρος σε αυτά τα καπνικά προϊόντα. Προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία όλες και όλοι. Παιδιά έχουμε, ναι. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να είμαστε έξυπνοι και ρεαλιστές. Και ξέρουμε ότι σε μια χώρα με τα δικά μας σύνορα και με τη δική μας γεωγραφία, όταν εκτινάσσεις τους φόρους σε προϊόντα όπως τα καπνικά, αυτό το οποίο συμβαίνει με μία λέξη λέγεται “λαθρεμπόριο”. Άρα, ο στόχος δεν είναι απλά και μόνο να περιφέρεις κάτι το οποίο ίσως μπορεί να ακούγεται πολύ ευχάριστο. Είναι να ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σωστά.

»Η Ελλάδα, λοιπόν, γνωρίζοντας, μάλιστα, και τον ρόλο που παίζει μια βιομηχανία όπως η ΣΕΚΕ στην περιοχή, όχι μόνο εθνικά, στην Θράκη, διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ήδη στο κείμενο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαπραγμάτευση – καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτό θα κλείσει τον Νοέμβρη. Αλλά ήδη σε αυτό το κείμενο που διαπραγματευόμαστε, έχουμε πιο λελογισμένη αύξηση φόρων. Γενικά για την Ελλάδα έχουμε και μία οκταετή παράταση σε σχέση με το πότε αυτοί οι αυξημένοι συντελεστές θα ξεκινήσουν».

Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης στην ενεργειακή ασφάλεια

Επισημαίνοντας ότι «η ανάπτυξη της Θράκης είναι επένδυση στην ισχύ της Ελλάδας», ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «πέρα από τη στοχευμένη πολιτική για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και για την Περιφέρεια συνολικότερα, το δημογραφικό είναι το υπαρξιακό ζήτημα της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες».

Ειδικά για τη Θράκη, είπε μεταξύ άλλων: «Δεν αρκεί να βλέπουμε την περιοχή ως μέρος απλώς της Επικράτειας που συμμετέχει στην εθνική ανάπτυξη. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο, ότι συμμετέχει καταλυτικά στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και πλέον αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στον εθνικό τύπο και στις εθνικές συζητήσεις. Το βλέπουμε και σε κάθε διεθνές έντυπο. Η Αλεξανδρούπολη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια περιοχή μπορεί να μετατραπεί από γεωγραφικό άκρο σε στρατηγικό κόμβο της Ευρώπης. Από το ‘19, η συνολική διακίνηση φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της νέας δραστηριότητας του υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει υπερτριπλασιαστεί.

»Με τον αγωγό TAP, τον ελληνοβουλγαρικό IGB, τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και τον κάθετο διάδρομο, η Αλεξανδρούπολη αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, συνολικότερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτή δεν είναι μόνο μια οικονομική ή μία ενεργειακή εξέλιξη. Είναι μια βαθιά γεωπολιτική αλλαγή.

»Σε μια εποχή όπου η ενέργεια είναι θεμελιώδης παράγοντας ισχύος και ασφάλειας, η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού ευρωπαϊκού χάρτη. Μπορείτε, λοιπόν, να διαπιστώσετε ότι το κέντρο σάς χρειάζεται ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι κι εσείς οι ίδιοι φαντάζεστε. Η σημασία σας είναι σημασία εθνικής εμβέλειας».

Πρόσθεσε ακόμη πως «στην ίδια εικόνα εντάσσονται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή, η υπό κατασκευή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 840 MW, με επένδυση 400 εκατομμυρίων ευρώ. Όλη αυτή η δυναμική πρέπει να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για την τοπική οικονομία, ειδικά για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να πω ότι έχει αποκτήσει πλέον στρατηγικό ρόλο χάρη της θέσης στο Βόρειο Αιγαίο, στη σύνδεσή του με τα Βαλκάνια και τη συνεργασία που έχει με τους συμμάχους μας. Η αναβάθμισή του προχωρά με έργα στη λιμενολεκάνη, στο δίαυλο ναυσιπλοΐας και στην οδική σύνδεση».

Ανυποχώρητοι με όσους δεν σέβονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ακόμη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επεσήμανε ότι «από τη θέση ευθύνης μου στην οικονομική πολιτική αντιλαμβάνομαι την ανάπτυξη και την εθνική ισχύ ως δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες» και διεμήνυσε πως «θα είμαστε πάντα καλοί γείτονες με όσους λειτουργούν εντός του διεθνούς δικαίου αλλά απόλυτα ανυποχώρητοι με όσους δεν σέβονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».