Πιερρακάκης: Η πραγματική εθνική διεκδίκηση κρίνεται στο αποτέλεσμα

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«Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια πράγματα έχουν ήδη δρομολογηθεί και υπάρχει ανάδοχος. Απλά, επειδή είναι ΣΔΙΤ υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες χρηματοδοτικής φύσεως». Αυτό είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον κάθετο Δράμας-Καβάλας και προς Ανθούπολη, κατά την επίσκεψή του στη Δράμα.

«Ενημερώνομαι για τα πάντα προφανώς από τον δήμαρχο, τον τοπικό βουλευτή και τον περιφερειάρχη. Ακριβώς, γι’ αυτό είμαι εδώ για να σας ακούσω περισσότερο και να δώσω λύσεις σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου στη κυβέρνηση λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Θα βρίσκομαι σήμερα στη Δράμα και στην Περιφέρεια και αύριο. Και θα ξαναέρθω», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Για την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Ακόμη αναφέρθηκε στη διακρατική συμφωνία με τη Βουλγαρία για την επιστροφή πολύτιμων κειμηλίων. Οπως δήλωσε, «επιστρέφουν στη χώρα μας 48 πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια, έπειτα από 109 χρόνια. Επιστρέφουν μέσω διακρατικής συμφωνίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διακρατική συμφωνία την οποία χαιρέτισε η Ιερά Σύνοδος. Και να προσθέσω σε αυτό ότι όλες μας οι διεκδικήσεις μπορούν ίσα ίσα πιο συστηματικά να πραγματοποιηθούν ακριβώς, επειδή ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε σύνθημα. Επειδή, άκουσα και κάποιους να μιλάνε και να χρησιμοποιούν τον όρο εκποίηση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνιστά εκποίηση η επιστροφή εθνικών θησαυρών στον τόπο μας. Θα έπρεπε κάποιος να μου το εξηγήσει. Ξέρετε, στην εθνική πολιτική το σύνθημα είναι εύκολο. Η ουσία όμως και η πραγματική εθνική διεκδίκηση κρίνεται στο αποτέλεσμα, στη διαπραγμάτευση, στην επιμονή. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο είδα».