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Τεχνητή νοημοσύνη: Θα πρέπει οι αγρότες να την υιοθετήσουν;

H ισχυρή νέα τεχνολογία θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση σε αυτήν και όσων δεν έχουν

Tεχνητή νοημοσύνη 28.10.2026, 07:16
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Τεχνητή νοημοσύνη: Θα πρέπει οι αγρότες να την υιοθετήσουν;
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Συχνά η συζήτηση γυρω απο την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει και την «αγωνία» για το πόσο αρνητικά καταλυτική θα ειναι για τις θέσεις εργασίας που απειλεί και το τεράστιο κοινωνικό -εκτός απο οικονομικό- κόστος που θα μπορούσε να έχει αυτή η εξέλιξη.

Οι θέσεις που είναι λιγοτερο εκτεθειμένες και -μαλλον- κινδυνεύουν λιγότερο είναι όσες ανήκουν στην κατηγορία του «μπλέ κολάρου» όπως ειναι και οι αγροτικές εργασίες.

Σε γενικές γραμμές, η κοινή ανησυχία είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγει αγαθά και υπηρεσίες με λιγότερη εργασία, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η γεωργία αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις, όπως η γήρανση των αγροτών, τα κενά δεξιοτήτων και η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας.

Στο ερώτημα εαν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα του κλάδου, η απάντηση μπορει να είναι εύκολη.. Το ζήτημα, βέβαια, είναι για ποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα το πράξει αυτό.

Θα μπορούσε να καταστήσει πιο αποδοτικές τις μεγάλες, εξαιρετικά μηχανοποιημένες εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακριβά μηχανήματα, γρήγορο διαδίκτυο ή συνδρομές σε υπηρεσίες Τεχνητης Νοημοσυνης (ΤΝ) ενδέχεται να μείνουν ακόμη πιο πίσω.

Εργάτες γης και κομπίνες συλλογής ρυζιού, Ναντόνγκ -Κίνα

Εχει σημασία το μέγεθος: Ο μικρός κλήρος

Το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει σημασία, διότι οι μικροκαλλιεργητές (με έκταση μικρότερη των πέντε στρεμμάτων) αποτελούν το 85% των αγροκτημάτων παγκοσμίως. Στις φτωχότερες χώρες, διαδραματίζουν ομως καθοριστικό ρόλο για την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς παράγουν το 60% των καλλιεργειών τροφίμων.

Ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει μερικά από τα σοβαρότερα κενά πληροφόρησης σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο τομέα. Οι αγρότες συχνά αναγκάζονται να λαμβάνουν σημαντικές, μακροπρόθεσμες αποφάσεις για όλα τα θέματα — από τους σπόρους έως τις τιμές της αγοράς — με ελάχιστες πληροφορίες, σημειώνουν οι FT.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από κλιματικές και γεωπολιτικές διαταραχές που μπορούν να διαταράξουν ραγδαία τις συνθήκες καλλιέργειας και να επηρεάσουν τις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων. Το κενό αυτό πλήττει περισσότερο τους μικροκαλλιεργητές.
Σε ορισμένες περιοχές, οι «συμβούλοι γεωργίας» — οι οποίοι βοηθούν τους αγρότες να υιοθετήσουν νέες πρακτικές — αντιμετωπίζουν το αδύνατο έργο να προσεγγίσουν εκατομμύρια παραγωγούς σε τεράστιες εκτάσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να αποδειχθεί θεόσταλτο δώρο σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσε να επιτρέψει στους συμβούλους να υποστηρίξουν περισσότερους αγρότες και να περιορίσουν το κενό πληροφόρησης, μεταφράζοντας τις πληροφορίες στις τοπικές γλώσσες, ενσωματώνοντας δεδομένα για τον καιρό, το έδαφος και την αγορά, εντοπίζοντας ασθένειες των καλλιεργειών και βελτιώνοντας τη διαφάνεια των τιμών.

Εφαρμογή στο… πεδίο

Μια μελέτη του 2026 σε 240 γεωργικούς συμβούλους στο Μπενίν, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν γενετική τεχνητή νοημοσύνη παρείχαν καλύτερες συμβουλές.

Στην Ινδία, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ενημερώνει τους καλλιεργητές βαμβακιού, σε οκτώ ινδικές γλώσσες, για το πότε και σε ποια ποσότητα πρέπει να εφαρμόσουν φυτοφάρμακα, έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 30.000 από αυτούς, με αύξηση των εσόδων έως και 24 τοις εκατό.

Σε μια δοκιμή στην Κίνα, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί δεδομένα για τον καιρό και το έδαφος, καθώς και τεχνητή όραση, για να καθοδηγεί την άρδευση και τη χρήση φυτοφαρμάκων, αύξησε τις αποδόσεις σιταριού και καλαμποκιού κατά 7 και 4 τοις εκατό αντίστοιχα.

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