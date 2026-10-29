Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά τα κέρδη μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

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Με κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, σε μια κίνηση που φαίνεται να ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο, την αυτοκινητοβιομηχανία και την ενέργεια.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,82% στις 649 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,26% στις 10.722 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 1,36% στις 26.052 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,05% στις 7.970 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η Société Générale ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,89 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ η Lloyds Banking Group κατέγραψε κέρδη 5,1 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματά τους δημοσιοποίησαν επίσης ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων η Volkswagen και η Renault. Στον ενεργειακό κλάδο, η TotalEnergies και η Shell εμφάνισαν ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι τιμές της ενέργειας ενισχύθηκαν υπό την επίδραση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΚΤ

Στο μεταξύ, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της νομισματικής πολιτικής της, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ειδικότερα, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε στο 2,50%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%.

Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας επισήμανε ότι οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αυξάνονται, εντείνοντας τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πλήρεις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ακόμη σαφείς, ενώ ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός.

Επίσης, η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Ο διάδοχός της θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας υποψηφιοτήτων.

Την ίδια ώρα, νέα υποχώρηση κατέγραψε τον Οκτώβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία επιβεβαίωσαν τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στις -17,9 μονάδες, από -16,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Στο σύνολο της ΕΕ, διαμορφώθηκε στις -17,3 μονάδες, έναντι -16,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) υποχώρησε κατά 0,6 μονάδες και στις δύο περιοχές, στις 96,9 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης (EEI) ενισχύθηκε κατά 0,6 μονάδες στην ΕΕ, στις 98,9 μονάδες, και κατά 0,7 μονάδες στην Ευρωζώνη, στις 98,2 μονάδες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η βελτίωση αντανακλά κυρίως την ενίσχυση των σχεδίων για απασχόληση στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία.