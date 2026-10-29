Wall Street: «Έσπασε» το τριήμερο θετικό σερί του S&P 500

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Η Wall Street βρέθηκε υπό πίεση την Πέμπτη, επηρεασμένη αρνητικά από τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,38% και έκλεισε στις 26.184,72, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,3% και έκλεισε στις 7.720,39 μονάδες, διακόπτοντας τη σειρά τριών ημερών ανόδου. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 132,54 μονάδες, ή 0,25%, και έκλεισε στις 52.342,56 μονάδες.

Η Alphabet σημείωσε πτώση 12% αφού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες όσον αφορά τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τα έσοδα του τρίτου τριμήνου. Η μητρική εταιρεία της Google κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ολόκληρου του έτους στα 195 δισ. έως 205 δισ. δολάρια.

Η Caterpillar, επίσης μέλος του Dow, σημείωσε πτώση άνω του 9%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα της από τον Μάρτιο του 2020. Αν και ο βιομηχανικός γίγαντας ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο καλύτερα από τα αναμενόμενα, οι πωλήσεις στον κλάδο των κατασκευών ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις.

Η Microsoft σημείωσε επίσης πτώση, αντιστρέφοντας την αρχική ανοδική της πορεία, αφού η ανάπτυξη στον τομέα της υποδομής cloud Azure συνέβαλε ώστε τα κέρδη και τα έσοδα να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την LSEG. Η μετοχή έκλεισε τη συνεδρίαση ελαφρώς χαμηλότερα.

Οι λεγόμενες Neoclouds υποχώρησαν, καθώς η χαμηλότερη από το αναμενόμενο δέσμευση της Microsoft για κεφαλαιουχικές δαπάνες υποδήλωνε ότι οι συνεργάτες υποδομών θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να παραδώσουν χωρητικότητα κέντρων δεδομένων. Οι μετοχές της CoreWeave υποχώρησαν κατά περίπου 5%, ενώ η Nebius σημείωσε πτώση άνω του 5%.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται εν μέσω εντατικής παρακολούθησης του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ETF iShares Semiconductor (SOXX) και το ETF Roundhill Memory (DRAM), πέρασαν μια δύσκολη περίοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου, για να ανακάμψουν τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη, και τα δύο σημείωσαν πτώση, με το SOXX να υποχωρεί πάνω από 1% και το DRAM να χάνει πάνω από 4%.

«Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο και καθώς μπαίνουμε στον Νοέμβριο, βρισκόμαστε σε καλύτερη και πιο σταθερή θέση στον τομέα της τεχνολογίας σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι επενδυτές γίνονται πολύ πιο επιλεκτικοί», δήλωσε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη B. Riley Wealth Management. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει λιγότερη ανησυχία και αρνητική διάθεση για τον τομέα της τεχνολογίας γενικά, αλλά συγκεκριμένα, σίγουρα μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις από μεμονωμένες εταιρείες που θα επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της αγοράς».

Την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας στο εύρος μεταξύ 3,75% και 4%. Η απόφαση να παραμείνει η νομισματική πολιτική αμετάβλητη ήταν ευρέως αναμενόμενη, αφού η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) είχε αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου τον Σεπτέμβριο.

Αυτή τη φορά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός «παραμένει σε υψηλά επίπεδα», αλλά επίσης ότι αναμένουν τη «συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών» πριν προβούν σε περαιτέρω μέτρα. Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης — το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed — έδειξε την Πέμπτη ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο, με το μηνιαίο στοιχείο να είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις της Wall Street.