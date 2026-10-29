 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Τράπεζες 29.10.2026, 18:01
Σχολιάστε
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,0599 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε 214 εκατ. ευρώ συνολικά, προχωρά η Eurobank μετά τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, την υπό εξέταση περίοδο τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,161 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 14,3%, φτάνοντας τα 1,209 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον CEO της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, «η απόδοση του εννεαμήνου του 2026 καταδεικνύει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε σταθερή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει την δυνατότητα μας για επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων μας για το σύνολο του έτους».

Όπως υπογράμμισε, η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις παρά τη σοβαρή ενεργειακή και πληθωριστική κρίση στην Ευρώπη και τις ανησυχίες των αγορών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος.

Η Eurobank και η Κύπρος

Στο περιβάλλον αυτό, σημείωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν με πρωτογενή πλεονάσματα 3,3% και 4% του ΑΕΠ αντίστοιχα και ταχέως μειούμενο δημόσιο χρέος, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές και για τη βουλγαρική οικονομία.

Αναφερόμενος στα μεγέθη της τράπεζας, ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10,5% σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 22,3%.

Παράλληλα, στάθηκε στην ισχυρή συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό της κερδοφορίας του Ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαγορά της Eurolife, τονίζοντας ότι «η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife παρέχει μια πρόσθετη δυναμική ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ασφαλειών και της Διαχείρισης Περιουσίας».

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, σημείωσε ότι «αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των επιδόσεών μας και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 5,99 σεντς ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου».

Τα βασικά μεγέθη

Στο εννεάμηνο του 2026, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,31 ευρώ, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,9%.

Σημαντική παρέμεινε η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 555 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 45,9% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ειδικότερα, στην Κύπρο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 356 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 9,2%, φτάνοντας τα 182 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank ανήλθε σε 114,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Από αυτά, 66,9 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 29,4 δισ. ευρώ την Κύπρο και 14,8 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Τα βασικά επιμέρους οικονομικά μεγέθη του ομίλου έχουν ως εξής:

– Οργανική κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,068 δισ. ευρώ.

Ειδικά στο γ΄ τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 719 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και των υψηλότερων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 229 μονάδες βάσης το γ΄ τρίμηνο, έναντι 204 μονάδων βάσης το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13%, στα 630 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στα έσοδα από τις χορηγήσεις δανείων, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Τα συγκεκριμένα έσοδα αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση, στα 2,698 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10,8%, φτάνοντας τα 2,776 δισ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση 11,4%, στα 1,703 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,1%, στα 1,781 δισ. ευρώ.

Τέλος, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,478 δισ. ευρώ.

– Πιστωτική επέκταση

Η Eurobank κατέγραψε οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, με το δανειακό χαρτοφυλάκιο να ενισχύεται κατά 10,5% σε ετήσια βάση.

Από τη συνολική πιστωτική επέκταση, 2 δισ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ από τις δραστηριότητες εκτός συνόρων.

Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων, προ προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 59,1 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Από αυτά, 38,6 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 9,3 δισ. ευρώ την Κύπρο και 10,1 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 37,1 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5,3 δισ. ευρώ.

– Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 10,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 87,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Από το συνολικό ποσό, 48,5 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 24,3 δισ. ευρώ την Κύπρο και 11,7 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε σε 174,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

– Υπό διαχείριση κεφάλαια

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 22,3% και διαμορφώθηκαν σε 11,4 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η ενίσχυσή τους ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking αυξήθηκε κατά 13,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,9 δισ. ευρώ.

– Έξοδα / πιστωτικό ρίσκο

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα 995 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα να βελτιώνεται σε 35,8%, από 37,1% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Από την άλλη, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις υποχώρησαν κατά 5,5%, στα 224 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Ποιότητα ενεργητικού / κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η κάλυψή τους από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 81,9%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να διαμορφώνεται σε 20,4% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 σε 15,5%.

Τέλος, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,65 ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.
DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Τράπεζες
Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου η ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings

Η νέα εταιρεία προκύπτει από την απόσχιση των κλάδων Financial Advisory και αξιοποίησης επιχορηγήσεων, μεταφέροντας προσωπικό, πελατολόγιο και συμβάσεις

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Πούτιν: Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη
Κόσμος

Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο, αν και δεν τον επιθυμεί, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Κοινωνία

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Πρόκειται για την έκτη προφυλάκιση για την υπόθεση

Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά
World

Ξεπέρασαν τους Ιάπωνες οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα

ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο
World

Με ρυθμό 3,4% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία

Το αμερικανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

Σε μικρές αναπροσαρμογές των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση αγοράς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά τα κέρδη μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Ενέργεια

Ευρωπαϊκή ευελιξία για στήριξη πολιτών - επιχειρήσεων προτείνει η Ελλάδα

Πρόταση για κοινή συνεδρίαση Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ECOFIN και το Eurogroup πρόετινε η Ελλάδα για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Υιοθετεί μαζί με την ΤτΕ το αναθεωρημένο πλαίσιο TIBER-EU
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΤτΕ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θωρακίζουν ψηφιακά τις τράπεζες

Συστήνεται Ομάδα Συντονισμού Δοκιμών TIBER, η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υποστήριξη των δοκιμών TLPT

QatarEnergy: Αγοράζει LNG απ’ έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ
Φυσικό αέριο

Η Qatar Energy αγοράζει LNG απ' έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ

Η QatarEnergy υπέγραψε την Πέμπτη 20ετή συμφωνία για την αγορά 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως (mtpa) από τις εγκαταστάσεις της Woodside στις ΗΠΑ

ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη παρέλαβε την επιστολή του Αμερικανού αντιπρόεδρου και δεν έχει ακόμη απαντήσει
World

Η Τεχεράνη παρέλαβε επιστολή του Βανς και δεν έχει ακόμη απαντήσε

Η προσέγγιση Βανς, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Ιράν σχετίζεται με ιατρικές προμήθειες, λέει ο Τραμπ

«Χωριάτικο»: Στους τέσσερις οι προφυλακισμένοι – Απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στους τέσσερις οι προφυλακισμένοι – Απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός κατηγορούμενος  προβάλει τον ισχυρισμό πως ήταν στις προθέσεις του να ενταχθεί σε ρύθμιση, για τις οφειλές που είχε

Μίνα Μουστάκα
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου η ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Καταναλωτικές δαπάνες: Στο 3,6% ο προτιμώμενος πληθωριστικός δείκτης της Fed
World

Καταναλωτικές δαπάνες: Στο 3,6% ο προτιμώμενος πληθωριστικός δείκτης της Fed

Η ανησυχητική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή

Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies