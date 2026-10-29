Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο

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Στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,0599 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε 214 εκατ. ευρώ συνολικά, προχωρά η Eurobank μετά τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, την υπό εξέταση περίοδο τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,161 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 14,3%, φτάνοντας τα 1,209 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον CEO της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, «η απόδοση του εννεαμήνου του 2026 καταδεικνύει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε σταθερή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει την δυνατότητα μας για επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων μας για το σύνολο του έτους».

Όπως υπογράμμισε, η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις παρά τη σοβαρή ενεργειακή και πληθωριστική κρίση στην Ευρώπη και τις ανησυχίες των αγορών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος.

Η Eurobank και η Κύπρος

Στο περιβάλλον αυτό, σημείωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν με πρωτογενή πλεονάσματα 3,3% και 4% του ΑΕΠ αντίστοιχα και ταχέως μειούμενο δημόσιο χρέος, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές και για τη βουλγαρική οικονομία.

Αναφερόμενος στα μεγέθη της τράπεζας, ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10,5% σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 22,3%.

Παράλληλα, στάθηκε στην ισχυρή συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό της κερδοφορίας του Ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαγορά της Eurolife, τονίζοντας ότι «η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife παρέχει μια πρόσθετη δυναμική ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ασφαλειών και της Διαχείρισης Περιουσίας».

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, σημείωσε ότι «αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των επιδόσεών μας και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 5,99 σεντς ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου».

Τα βασικά μεγέθη

Στο εννεάμηνο του 2026, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,31 ευρώ, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,9%.

Σημαντική παρέμεινε η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 555 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 45,9% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ειδικότερα, στην Κύπρο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 356 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 9,2%, φτάνοντας τα 182 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank ανήλθε σε 114,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Από αυτά, 66,9 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 29,4 δισ. ευρώ την Κύπρο και 14,8 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Τα βασικά επιμέρους οικονομικά μεγέθη του ομίλου έχουν ως εξής:

– Οργανική κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,068 δισ. ευρώ.

Ειδικά στο γ΄ τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 719 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και των υψηλότερων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 229 μονάδες βάσης το γ΄ τρίμηνο, έναντι 204 μονάδων βάσης το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13%, στα 630 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στα έσοδα από τις χορηγήσεις δανείων, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Τα συγκεκριμένα έσοδα αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση, στα 2,698 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10,8%, φτάνοντας τα 2,776 δισ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση 11,4%, στα 1,703 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,1%, στα 1,781 δισ. ευρώ.

Τέλος, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,478 δισ. ευρώ.

– Πιστωτική επέκταση

Η Eurobank κατέγραψε οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, με το δανειακό χαρτοφυλάκιο να ενισχύεται κατά 10,5% σε ετήσια βάση.

Από τη συνολική πιστωτική επέκταση, 2 δισ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ από τις δραστηριότητες εκτός συνόρων.

Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων, προ προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 59,1 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Από αυτά, 38,6 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 9,3 δισ. ευρώ την Κύπρο και 10,1 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 37,1 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5,3 δισ. ευρώ.

– Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 10,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 87,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Από το συνολικό ποσό, 48,5 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα, 24,3 δισ. ευρώ την Κύπρο και 11,7 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε σε 174,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

– Υπό διαχείριση κεφάλαια

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 22,3% και διαμορφώθηκαν σε 11,4 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η ενίσχυσή τους ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking αυξήθηκε κατά 13,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,9 δισ. ευρώ.

– Έξοδα / πιστωτικό ρίσκο

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα 995 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα να βελτιώνεται σε 35,8%, από 37,1% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Από την άλλη, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις υποχώρησαν κατά 5,5%, στα 224 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Ποιότητα ενεργητικού / κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η κάλυψή τους από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 81,9%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να διαμορφώνεται σε 20,4% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 σε 15,5%.

Τέλος, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,65 ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση.