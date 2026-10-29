DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

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Μετά την απόσχιση δύο κλάδων από τη Diadikasia Business Consulting, η DBC Corporate Advisory Α.Ε. περνά σε νέα εποχή υπό την ιδιοκτησία της Parnon Holdings του Γιάννη Σάκκαρη, αξιοποιώντας την εμπειρία μιας ομάδας με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο

Η DBC Corporate Advisory Α.Ε. ξεκινά τη δραστηριότητά της ως νέα, ανεξάρτητη εταιρεία, μετά την απόσχιση των κλάδων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (Financial Advisory) και αξιοποίησης επιχορηγήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από τη Diadikasia Business Consulting. Στο πλαίσιο της απόσχισης, μεταφέρθηκαν στη DBC το προσωπικό, το υφιστάμενο πελατολόγιο και οι συμβάσεις που συνδέονται με τους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των συνεργασιών και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Parnon Holdings, εταιρεία συμμετοχών του Γιάννη Σάκκαρη, και λειτουργεί πλέον υπό νέα ιδιοκτησία, σε αυτόνομη πορεία από τη Diadikasia Business Consulting.

«Η δημιουργία της DBC Corporate Advisory σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τους δύο κλάδους και τα στελέχη τους. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, η ομάδα μας διαθέτει ισχυρές βάσεις για το επόμενο βήμα. Μέσα από το νέο, ανεξάρτητο εταιρικό σχήμα, στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας και να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας, συνεχίζοντας να παρέχουμε την απαραίτητη συμβουλευτική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές», δήλωσε ο Γιάννης Σάκκαρης, CEO της DBC Corporate Advisory.

Η ομάδα της DBC Corporate Advisory Α.Ε. με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του επενδυτικού τους κύκλου, από τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως την υλοποίηση των έργων τους, καθώς και σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A). Επιπλέον, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, και Technology Advisory Services, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στην αξιοποίησή της για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, έχοντας παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στην άντληση, αναδιάρθρωση και αξιολόγηση δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους άνω των €14 δισ., ενώ έχουν εκπονήσει περισσότερα από 1.000 επιχειρηματικά σχέδια και συμβάλει στην έγκριση επιδοτήσεων ύψους άνω των €2.5 δισ. για επενδυτικά έργα μόνο κατά την τελευταία επταετία. Σήμερα η DBC υλοποιεί περισσότερες από 400 συμβάσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των συνεργασιών και την υλοποίηση των έργων που ανέλαβε στο πλαίσιο της απόσχισης.

Με προσήλωση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η DBC Corporate Advisory εξυπηρετεί επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία, η ενέργεια, ο αγροτικός τομέας, ο τραπεζικός κλάδος, η τεχνολογία και η πληροφορική, ο τουρισμός και ο κλάδος τροφίμων και ποτών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website της εταιρείας.