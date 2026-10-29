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Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Τράπεζες 29.10.2026, 19:54
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Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
O CEO του ομίλου Eurobank, Φωκίων Καραβίας
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Την αισιοδοξία της ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά για την εφετινή χρήση θα επιτευχθούν ή θα υπερκαλυφθούν, εξέφρασε η διοίκηση της Eurobank.

Μιλώντας με αναλυτές, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου, ο CEO του ομίλου Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών.

Ο ίδιος υπογράμμισε το υποστηρικτικό για τις εργασίες της τράπεζας μακροοικονομικό περιβάλλον στις βασικές αγορές όπου έχει παρουσία η Eurobank (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος).

Όπως επισημάνθηκε, ευνοεί την πιστωτική επέκταση και την ανάπτυξη του τομέων του asset management και του bancassurance.

Τα έντοκα έσοδα

Πρόσθετη ώθηση στο οργανικό αποτέλεσμα δίνει η αύξηση του κόστους χρήματος εφέτος, που οδήγησε σε διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου για τρίτο σερί τρίμηνο.

Όπως τόνισε η διοίκηση της Eurobank, από τη μία πλευρά καταγράφηκαν ανατιμολογήσεις στα δάνεια και από την άλλη τα επιτόκια στις καταθέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Επίσης η πιστωτική επέκταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα με την καθαρή αύξηση των δανείων στο γ΄ τρίμηνο να φτάνει τα 1,1 δισ. ευρώ.

Για το 2026, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα επίτευξης ή και υπέρβασης του αναθεωρημένου στόχου για καθαρή αύξηση δανείων κατά 4,5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναβάθμισε ουσιαστικά τις προσδοκίες για την εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους στο σύνολο της χρονιάς, βλέποντας πλέον αύξηση κοντά στο 9% σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 7%.

Ωστόσο, η διοίκηση επισήμανε δύο παράγοντες που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα σχετικά μεγέθη:

  •  Τη συμπίεση των εταιρικών επιτοκιακών περιθωρίων λόγω ανταγωνισμού.
  •  Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης που συνδέεται με τις απαιτήσεις MREL.

Ειδικότερα, στα εταιρικά δάνεια αναμένεται συμπίεση των spreads κατά περίπου 20 μονάδες βάσης για το σύνολο του έτους, εκ των οποίων είχαν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 16–17 μονάδες βάσης.

Για το 2027, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή, αλλά θα κινηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 2025 και το 2026, που χαρακτήρισε εξαιρετικά δυνατές χρονιές.

Οι προμήθειες

Η διοίκηση της τράπεζας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την ενημέρωση των αναλυτών στη θετική πορεία των καθαρών εσόδων από προμήθειες, που συνέχισαν να αυξάνονται με οργανικό τρόπο στο γ΄ τρίμηνο του 2026.

Επιβεβαίωσε τον αναθεωρημένο στόχο για οργανική αύξηση των προμηθειών κατά 10% το 2026, εξαιρουμένης της επίδρασης της Eurolife.

Η τελευταία θα αρχίσει να ενοποιείται από το δ΄ τρίμηνο του 2026, καθώς ολοκληρώθηκε η σχετική συναλλαγή.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, θα προσθέσει σε ετήσια βάση στα έσοδα από προμήθειες 100 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την επίδραση της εξαγοράς στα συνολικά μεγέθη.

Η όποια αλλαγή, επισημάνθηκε, θα αποτυπωθεί στο νέο τριετές business plan που θα παρουσιαστεί στα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Eurolife αναμένεται να έχει αρνητικό goodwill, που θα ενισχύσει τα κέρδη της τράπεζας κατά 40 εκατ. ευρώ σε μη επαναλαμβανόμενη βάση.

Η Μέση Ανατολή

Αναφορικά με την επέκταση του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η διοίκηση του ανέφερε ότι λειτουργεί ήδη γραφείο αντιπροσωπείας στη Μουμπάι της Ινδίας, ενώ στο α΄ τρίμηνο του 2027 θα ανοίξει υποκατάστημα κατηγορίας 4 στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, Η κύρια επιχειρηματική στόχευση αφορά το corporate και investment banking.

Ειδικότερα, η τράπεζα επιδιώκει να εξυπηρετήσει εταιρείες των ΗΑΕ που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Η στρατηγική περιλαμβάνει τον εντοπισμό πιθανών επενδυτικών στόχων, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επενδυτικής τραπεζικής και τη χρηματοδότηση σχετικών συναλλαγών.

Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι οι συναλλαγές που θα προκύπτουν από αυτές τις δραστηριότητες θα καταχωρίζονται στα βιβλία της τράπεζας στην Ελλάδα.

Βουλγαρία – Έκτακτος φόρος

Τέλος, η διοίκηση της Eurobank αναγνώρισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και ενδιαφερόμενων μερών για πιθανή επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση ακόμη και μένει να φανεί ποια θα είναι η επιβάρυνση εάν το μέτρο προκριθεί.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η δυνητική αρνητική επίπτωση για το 2027 εκτιμάται σε περίπου 10–15 εκατ. ευρώ, ποσό που η διοίκηση χαρακτήρισε περιορισμένο σε σχέση με τα εκτιμώμενα κέρδη του ομίλου (επίπτωση κάτω από 1%).

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