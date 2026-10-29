Eurobank: Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματά της

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Υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις Jefferies και Citi, με την τράπεζα να ενισχύει την κερδοφορία της και να διατηρεί ισχυρό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης.

Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκονται τα καθαρά έσοδα από τόκους, η ανθεκτικότητα των περιθωρίων, τα έσοδα από προμήθειες και η συγκρατημένη πορεία του λειτουργικού κόστους, ενώ η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων.

Η Jefferies υπενθυμίζει ότι η Eurobank κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 433 εκατ. ευρώ, κατά 4% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που διαμορφωνόταν στα 417 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ προβλέψεων ξεπέρασαν επίσης κατά 4% τις προσδοκίες, με βασικούς μοχλούς τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από συναλλαγές, ενώ το κόστος κινήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 17,8%, προσεγγίζοντας τον στόχο της διοίκησης για περίπου 17% στο σύνολο του 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Citi χαρακτηρίζει ισχυρό το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία και 24% σε ετήσια βάση. Η επίδοση ήταν κατά 6% υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση της αγοράς και κατά 10% από τις προβλέψεις της Citi. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 18%.

Τα επιτοκιακά έσοδα και η πιστωτική επέκταση στηρίζουν την κερδοφορία

Κοινός παρονομαστής στις αξιολογήσεις των αναλυτών είναι η ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από τόκους. Η Jefferies σημειώνει ότι διαμορφώθηκαν 2% πάνω από τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας αύξηση 5% σε τριμηνιαία βάση και 9% στο εννεάμηνο του 2026 σε ετήσια βάση. Η Citi αναφέρει ότι τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και κατά 14% σε ετήσια βάση.

Η άνοδος αποδίδεται στην ενίσχυση των εσόδων από δάνεια και τίτλους, καθώς και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από το κόστος χρηματοδότησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026, στο περίπου 9% από 7% προηγουμένως.

Ταυτόχρονα, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Τα οργανικά νέα δάνεια ανήλθαν σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 3,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Το συνολικό υπόλοιπο καθαρών δανείων διαμορφώθηκε στα 57,9 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση περίπου 10% κατά τη Citi και 11% κατά τη Jefferies, βάσει των αντίστοιχων μεγεθών που εξετάζει κάθε οίκος.

Η διοίκηση διατήρησε τον στόχο για πιστωτική επέκταση περίπου 4,5 δισ. ευρώ το 2026, εκτιμώντας ότι μπορεί να τον επιτύχει με άνεση ή και να τον ξεπεράσει. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει η Βουλγαρία, όπου η ετήσια αύξηση των δανείων έφθασε το 17%, σύμφωνα με τη Jefferies. Για το 2027, η διοίκηση αναμένει ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή, αν και ενδέχεται να υποχωρήσει από τα εξαιρετικά επίπεδα της διετίας 2025-2026.

Τα περιθώρια αντέχουν στις πιέσεις

Θετική ένδειξη για τη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας αποτελεί η εξέλιξη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Σύμφωνα με τη Jefferies, το περιθώριο σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στις 253 μονάδες βάσης, καθώς η βελτίωση των περιθωρίων στις καταθέσεις υπεραντιστάθμισε τις πιέσεις στις χορηγήσεις. Η Citi καταγράφει επίσης διεύρυνση του περιθωρίου, κατά 3 μονάδες βάσης, στο 2,51%, βάσει του μέσου ενεργητικού.

Οι πιέσεις παραμένουν εντονότερες στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα. Η Jefferies αναφέρει ότι τα περιθώρια των ελληνικών χορηγήσεων υποχώρησαν κατά 12 μονάδες βάσης στο τρίμηνο, με τα περιθώρια των επιχειρηματικών δανείων να μειώνονται κατά 9 μονάδες βάσης, στις 164 μονάδες βάσης. Η διοίκηση αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί με ηπιότερο ρυθμό, με τα περιθώρια των επιχειρηματικών δανείων να προσεγγίζουν τις 160 μονάδες βάσης στο τέταρτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, με τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές εργασίες να αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης. Η Jefferies επισημαίνει ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, στα 11,4 δισ. ευρώ. Ο στόχος για οργανική αύξηση των προμηθειών κατά 10% το 2026 παραμένει αμετάβλητος.

Η Eurolife ενισχύει τη διαφοροποίηση, με τίμημα για τα κεφάλαια

Σημαντική εξέλιξη για την επόμενη ημέρα της Eurobank αποτελεί η ενσωμάτωση της Eurolife, η οποία θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα από το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ασφαλιστική δραστηριότητα θα συνεισφέρει έσοδα από προμήθειες περίπου 20-25 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ η ετήσια συνεισφορά εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Η Citi εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και θα στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας. Ωστόσο, η συναλλαγή θα έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια: ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, αλλά υποχωρεί στο 14,3% σε pro forma βάση, μετά την ενσωμάτωση της Eurolife, αντανακλώντας επίπτωση περίπου 120 μονάδων βάσης.

Σταθερή η ποιότητα ενεργητικού, υπό έλεγχο το κόστος

Η εικόνα της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει θετική. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε κοντά στο 82%. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης, κοντά στον ετήσιο στόχο των 55 μονάδων βάσης.

Η Citi επισημαίνει, πάντως, ότι η επικείμενη εφαρμογή του νόμου για τη μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο θα μπορούσε να ασκήσει ανοδική πίεση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη NPE στο τέταρτο τρίμηνο, χωρίς, σύμφωνα με τη διοίκηση, να αναμένεται αντίστοιχη επίπτωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Στο σκέλος των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, ενώ η Eurobank διατήρησε τον στόχο για αύξηση του κόστους κατά 5,5% το 2026.