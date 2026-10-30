Goldman Sachs: Γιατί παραμένει θετική για τα εμπορεύματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα εμπορεύματα έχουν καταγράψει ισχυρό ράλι το 2026: Το καλάθι εμπορευμάτων του σχετικού δείκτη του Bloomberg (BCOM) έχει αποφέρει συνολική απόδοση 36% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας έναντι των μετοχών και, ιδιαίτερα, των ομολόγων.

«Συνεχίζουμε να συστήνουμε αυξημένη έκθεση στα εμπορεύματα, τόσο σε τακτικό όσο και σε διαρθρωτικό επίπεδο, παρά το βασικό μας σενάριο ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου θα αποκλιμακωθούν μεσομακροπρόθεσμα, καθώς η προσφορά από τη Μέση Ανατολή προσαρμόζεται στους υψηλούς κινδύνους διαταραχών στον εφοδιασμό και στις θαλάσσιες μεταφορές», αναφέρει το τμήμα Παγκόσμιας Έρευνας Εμπορευμάτων της Goldman Sachs Research.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, επισημαίνει μάλιστα, ότι τρεις παράγοντες στηρίζουν τη χρήση των εμπορευμάτων ως εργαλείου αντιστάθμισης κινδύνου για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια:

-Η γεωπολιτική κλιμάκωση και, στην περίπτωση του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ένας ψυχρός χειμώνας θα μπορούσαν να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας σημαντικά υψηλότερα.

-Οι τιμές των μετοχών και, ιδιαίτερα, των ομολόγων έχουν καταστεί ασυνήθιστα ευαίσθητες στις τιμές της ενέργειας.

-Ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η υψηλή πιθανότητα εμφάνισης ενός «Σούπερ Ελ Νίνιο» που θα διατάρασσε τις καιρικές συνθήκες, καθώς και ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εξαγωγές τροφίμων, ενδέχεται να ωθήσουν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Σε διαρθρωτικό επίπεδο, τα χαρτοφυλάκια μπορούν να επωφεληθούν από τη διαφοροποίηση μέσω των εμπορευμάτων, καθώς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν προστασία σε ένα περιβάλλον όπου η αυξανόμενη συγκέντρωση της προσφοράς εμπορευμάτων, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας και ο ευρύτερος γεωπολιτικός κατακερματισμός ενισχύουν τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό.

Επιπλέον, στα εμπορεύματα όπου η αυξανόμενη ζήτηση συναντά επίμονους περιορισμούς στην προσφορά, ασκούνται διαρθρωτικές ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Για παράδειγμα, η προσφορά χαλκού από τα ορυχεία είναι περιορισμένη, ενώ η ζήτηση στηρίζεται στον εξηλεκτρισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, στην ενεργειακή ασφάλεια και στη δημιουργία αποθεμάτων οιονεί στρατηγικού χαρακτήρα.

Η διαφοροποίηση των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών ενισχύει επίσης τη ζήτηση για χρυσό, ενώ η ετήσια προσφορά από τα ορυχεία παραμένει μικρή σε σύγκριση με το ήδη εξορυγμένο απόθεμα του κίτρινου μετάλλου.