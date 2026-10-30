Τεχνητή νοημοσύνη: «Τα μετρητά είναι το παν» – Οι επενδυτές χαράσσουν νέες γραμμές μάχης

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Σε επιβράβευση της Microsoft και της Oracle προχώρησε η Wall Street για το γεγονός ότι απέδειξαν πως μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να καταφεύγουν αδιάκοπα στους επενδυτές.

Οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ασκήσει πίεση στις ταμειακές ροές των hyperscalers

Η Alphabet, αντίθετα, τιμωρήθηκε για την ταχεία εξάντληση των ταμειακών της διαθεσίμων, ενώ η βραδύτερη ανάπτυξη της Google Search ενίσχυσε τους φόβους ότι ο ανταγωνισμός πλήττει την επιχείρηση που χρηματοδοτεί την επέκτασή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και η μετοχή της Amazon σημείωσε πτώση, αφού η εταιρεία ανέφερε τεράστια κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων το τρίτο τρίμηνο και συγκρατημένες προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε την ταχύτερη αύξηση εσόδων από υπηρεσίες cloud τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

Η μετοχή της Alphabet έκανε βουτιά πάνω από 12% την Πέμπτη, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα στην ιστορία της, με αποτέλεσμα να «εξαφανιστούν» περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της.

Η Amazon σημείωσε πτώση άνω του 6% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Ενώ η μετοχή της Microsoft έκλεισε τη συνεδρίαση της Πέμπτης σχεδόν αμετάβλητη, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη, αφού μια έκθεση ανέφερε ότι η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πρώτης πώλησης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ μετά από περισσότερα από εννέα χρόνια.

Αλλάζουν στάση οι ενενδυτές

Η αντίθετη αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματά των εταιρειών έδειξε ότι, παρότι το προηγούμενο διάστημα τις ανταμείβαν για τις επιθετικές δαπάνες που πραγματοποίησαν προκειμένου να εξασφαλίσουν υπολογιστική ισχύ — συχνά μέσω δανεισμού —, πλέον απαιτούν περισσότερες αποδείξεις ότι η προκύπτουσα ανάπτυξη μπορεί να χρηματοδοτήσει τον επόμενο γύρο δαπανών.

Η Meta έδωσε ένα πρώιμο προειδοποιητικό σήμα την περασμένη εβδομάδα, όταν η καλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των εσόδων και οι αισιόδοξες προοπτικές επισκιάστηκαν από την ταχεία μείωση των ταμειακών διαθεσίμων της.

Η Oracle, από την άλλη πλευρά, έκλεισε τις κανονικές συναλλαγές με άνοδο σχεδόν 11% την Τετάρτη, αφού η εταιρεία του Λάρι Έλισον ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θέσει ανώτατο όριο στην εξωτερική χρηματοδότηση και ότι αναμένει να καταστήσει τις ταμειακές ροές της θετικές κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2028.

Τι γίνεται με τα ταμειακά διαθέσιμα

«Και στις τέσσερις εταιρείες hyperscaler, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ανάπτυξη στον τομέα του cloud και στη ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησης, η Microsoft φαίνεται να είναι η μόνη που είναι σε θέση να κάνει όλα αυτά και ταυτόχρονα να (παράγει ταμειακά διαθέσιμα)», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη Zacks Investment Management.

Αν και η Microsoft αρχίζει επίσης να αντλεί κεφάλαια μέσω δανεισμού, η συγκεκριμένη συναλλαγή παραμένει μέχρι στιγμής φέτος πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η Google έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δανεισμού και εκδόσεων μετοχών, ενώ η Meta έχει συγκεντρώσει 62,5 δισεκατομμύρια δολάρια και η Amazon έχει συγκεντρώσει 98 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω εκδόσεων ομολόγων.

Η Amazon ξόδεψε 42,4 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου και ανακοίνωσε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 77,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, πολύ υψηλότερες από τις προσδοκίες. Ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι δήλωσε ότι η εταιρεία θα δαπανήσει «σημαντικά περισσότερα» το 2027, επιπλέον του τεράστιου ποσού των 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δαπανηθεί φέτος.

«Τα βασικά αριθμητικά στοιχεία έχουν μικρότερη σημασία από την εικόνα των ταμειακών ροών που κρύβεται πίσω τους… Η Amazon προκάλεσε διπλή απογοήτευση, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις που δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν ήδη ταραχθεί από την πτώση της Alphabet νωρίτερα την ίδια ημέρα», δήλωσε ο Jesse Cohen, ανώτερος αναλυτής της Investing.com.

​Ωστόσο, για να κατευνάσει τις ανησυχίες, η Amazon επισήμανε την τριψήφια αύξηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Jassy να δηλώνει ότι έχει «ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση από ό,τι είχαμε ήδη» ότι οι επενδύσεις της θα αποφέρουν μια επιχείρηση που θα παράγει πολύ μεγαλύτερες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η Alphabet, εν τω μεταξύ, διέθεσε το 121,4% των λειτουργικών ταμειακών ροών της σε κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με το 68% της Microsoft, εξαιρουμένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Ένας χαμηλότερος δείκτης αφήνει περισσότερα διαθέσιμα για επαναγορές μετοχών, μερίσματα ή αποπληρωμή χρέους. Ένας δείκτης άνω του 100% σημαίνει ότι μια εταιρεία δαπανά περισσότερα από όσα αποφέρουν οι δραστηριότητές της και πρέπει να καλύψει το κενό με αποθεματικά ή δανεισμό.

«Η Alphabet και η Microsoft ήταν σαν τη μέρα και τη νύχτα», δήλωσε η Μελίσα Όττο, επικεφαλής έρευνας στην S&P Global Visible Alpha.

«Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Microsoft έδειξαν πολύ πειθαρχημένη ανάπτυξη, ενώ η Google καταναλώνει ρευστά διαθέσιμα και η βασική της δραστηριότητα υστέρησε των προσδοκιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να αναρωτηθούν «αν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποσπά μερίδιο» από την Αναζήτηση της Google.

Η αύξηση των εσόδων της Google από την αναζήτηση επιβραδύνθηκε επίσης στο 12% το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, υπολείποντας των προσδοκιών για αύξηση 14,7%, παρότι ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι δήλωσε ότι οι αναζητήσεις αυξάνονταν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών.

Η από καιρό κερδοφόρα αυτή δραστηριότητα απειλείται από τα chatbots και τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία επενδύει όλο και περισσότερα χρήματα στην τεχνολογία αυτή. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν σημαντικά το 2027, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Anat Ashkenazi στους αναλυτές.

Άνθηση του cloud, πίεση στα ταμεία

Οι εντυπωσιακές κεφαλαιουχικές δαπάνες της Alphabet — οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 205 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — οδηγούν, ωστόσο, σε κέρδη στον άλλο σημαντικό τομέα τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Τα έσοδα του Google Cloud υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 30,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά οι δαπάνες της Alphabet υπερέβησαν κατά πολύ αυτή την αύξηση. Η κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων έφτασε τα 9,07 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ταμειακές ροές για πρώτη φορά το πρώτο τρίμηνο, τον Ιούνιο.

«Η Google είναι σίγουρα μια διαφορετική επιχείρηση. Σήμερα είναι μια διαφορετική επιχείρηση από ό,τι ήταν πριν από τρία, πέντε ή δέκα χρόνια», δήλωσε ο Τζέρεμι Σάλτζμπεργκ, αντιπρόεδρος και ανώτερος υπεύθυνος επενδύσεων της Check Capital, η οποία κατέχει μετοχές της Alphabet.

ΟΣάλτζμπεργκ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες, λέγοντας ότι η Alphabet χρειάζεται να πραγματοποιήσει μεγάλες δαπάνες για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια εποχή που η OpenAI και η Anthropic φαίνεται να προηγούνται στον αγώνα για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα άθλημα βασιλέων, δηλαδή αν δεν διαθέτεις 150 δισεκατομμύρια δολάρια για να ξοδέψεις το επόμενο έτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, μην κάνεις καν τον κόπο να εμφανιστείς», δήλωσε ο Σάλτζμπεργκ.

Τα πλεονεκτήματα της Microsoft στις ταμειακές ροές

Η Microsoft παρουσίασε μια έντονη αντίθεση. Η εταιρεία δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι αναμενόταν από τη Wall Street, παρά το γεγονός ότι επένδυσε 45,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην επέκταση της υπολογιστικής της υποδομής.

Τα έσοδα από την υπηρεσία cloud Azure σημείωσαν άνοδο 48%, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες, ενώ η εταιρεία προβλέπει ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του cloud για το τρέχον τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επίσης ότι η Microsoft βρίσκει μια ευρύτερη αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) πέρα από μια χούφτα πελατών με βαθιά τσέπη, όπως η OpenAI, των οποίων οι υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις έχουν τροφοδοτήσει την επέκταση του κλάδου.

«Η έλξη για τα λαμπερά νέα προϊόντα εξασθενεί», καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ξεπερνούν το στάδιο του πειραματισμού με τα νεότερα ή τα πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και δεσμεύονται σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

«Θέλω το εύρος», είπε. «Έχουμε μεγάλους πελάτες που θέλουν να αγοράσουν από εμάς… Εφόσον η τιμολόγηση είναι σωστή, μπορεί να τους πουλήσουμε κάποια προϊόντα. Αν όχι, θα είμαστε υπομονετικοί όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησης με ευρύ εύρος».